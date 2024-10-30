РУС
5 815 47

Порошенко раскритиковал проект госбюджета на 2025 год: Это – бюджет "плана капитуляции"

Петр Порошенко с трибуны парламента жестко раскритиковал проект Государственного бюджета на 2025 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

Как отмечается, он подчеркнул, что заоблачные зарплаты силовиков и Счетной палаты свидетельствуют о неадекватности действий Верховной Рады в условиях чрезвычайной опасности на фронте.

"К сожалению, обсуждение проекта принятия бюджета свидетельствует о полной неадекватности действий Верховной Рады. Когда все украинцы начинают свое утро с карты Deep State, видя, что сдаются в очередной раз одно-два села, вы сегодня в этом зале пытаетесь протянуть зарплату прокуроров и других. Вы отбираете эти деньги у солдат, вы отбираете эти деньги у тех, кто в окопах", - возмутился Порошенко.

"И не верьте, когда вам говорят, что это деньги партнеров. Нет. Потому что заимствования через ОВГЗ и являются главным финансированием. Они берут в долг у государства для того, чтобы покупать прокуроров, покупать отчеты Счетной палаты и финансировать силовиков", - считает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады одобрил законопроект о госбюджете на 2025 год. Какие изменения предлагают депутаты?

"Можно сколько угодно давить на местные советы, чтобы они голосовали в поддержку "Плана победы", но этот бюджет свидетельствует, что это - бюджет "плана капитуляции". Россия, которая повысила военные расходы на 36%, сегодня уже в 7 раз превышает финансирование Вооруженных Сил Украины, собирается это делать и в 2025-2026 годах. А этим бюджетом вы заставляете Вооруженные Силы Украины быть без боеприпасов, без обеспечения", - констатирует Порошенко.

"Мне стыдно смотреть в стеклянные глаза отдельных депутатов. Это было в 2021 году, когда я с этой трибуны говорил - дайте 60 миллиардов Вооруженным Силам. Это было в 2023 году, когда мы с этой трибуны говорили - дайте деньги на фортификации, на вторую линию обороны возле Марьинки, Авдеевки, Угледара. Тогда вы говорили - нет, потому что "мы наступаем", - напомнил Порошенко.

"Сегодня мы говорим: обеспечьте Вооруженные Силы пакетом "Save Soldier". У каждого воина должен быть не только бронежилет и кевларовый шлем, а то, что сейчас я вожу на фронт - FPV, РЭБ, Мавики, средства противодействия технической разведке, необходимые запасные части. К сожалению, парламент забрал НДФЛ, которое должно было идти на счета бригад. Дайте спецфонд военным, не повышайте налоги наемным работникам, заветируйте тот закон и в конце концов стройте "План победы", - призвал Порошенко.

Читайте: Минфин обновил данные о финансировании госбюджета с начала большой войны

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Рада отменила повышение зарплат прокурорам на 3 млрд грн в 2025 году.

Автор: 

госбюджет (1195) Порошенко Петр (19656)
Топ комментарии
+40
Гетьман, есть Гетьман!

К сожалению 73% нравятся тупые концерты хреном на рояле.....
30.10.2024 13:47 Ответить
+36
Слухав вчора. Сильно Гетьман сказав. не те що зелений по нос цюркає
30.10.2024 13:46 Ответить
+30
Молодець і щира повага , Петру Олексійовичу , за вперте і невпинне
відстоювання інтересів нашої армії і народу Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼
Тільки з такими політиками , як Порошенко ,
можна отримати перемогу в цій страшній війні !!
30.10.2024 13:49 Ответить
Пох,зелень лояльність силовиків оплачує щедро
30.10.2024 13:42 Ответить
та бидло-виборцям по вофкіной тисчє, щоб не бідували

замість фінансування ЗСУ та ВПК

курви ЗЄльоні ! 👿
30.10.2024 14:02 Ответить
А чого ви так про вофкіну тисячу?!
1000 грн - це 125 кг скумбрії від Лєнкі. Мало вам?!
30.10.2024 14:12 Ответить
А коли влада не оплачувала щедро силовиків?
Завжди так було.
30.10.2024 16:42 Ответить
30.10.2024 13:46 Ответить
30.10.2024 13:47 Ответить
Подібне тягнется до собі подібного.
30.10.2024 13:56 Ответить
Вони за того хто ближче до них ментально - уклонист, русойоб, злодійкуватий унтерменш, неук, хохмач, меняйло, і далі по списку моральних виродків.
30.10.2024 13:56 Ответить
Його в популізмі не звинуватили?
Ну в підгодовуванні силовиків, це вони так до майдану готуються. Хрін вони добровільно від влади підуть.
30.10.2024 13:47 Ответить
підуть ! куди подінуться ?

вперед ногами підуть ! 👿

.
30.10.2024 14:04 Ответить
Осел з ермаком послухають що сказав Порошенко та зроблять навпаки. Як завжди.
Пора міняти тактику.
30.10.2024 13:48 Ответить
Не, вони почнуть те саме говорити, але робити навпаки.
30.10.2024 13:52 Ответить
Порох тоже виноват вот всьом вот в этом что сейчас происходит. Вместо того что бы узурпировать власть и посчитать голоса на выбрах правильно, он начал играть в демократию с кокаинозависимым гнусавым клованом. Я ему это никогда не прощу.
30.10.2024 13:49 Ответить
Оце "кокаинозависимым гнусавым клованом" точно з коментарів кацапів на "кремльовські табакерці".
30.10.2024 13:55 Ответить
марта, меняй ник, ты давно на опе зелёной засветилась
30.10.2024 14:30 Ответить
зебилы виноваты, порох - нет
30.10.2024 14:47 Ответить
30.10.2024 13:49 Ответить
дорофеев, меняй ник, ты давно на опе зелёной засветился
30.10.2024 14:31 Ответить
І після цього Зе-болото не буде ненавидіти Порошенка!? Та вони всеруться від люті,бо крити немає чим!
30.10.2024 13:52 Ответить
Коли піднімуть грошове забезпечення військовим?
30.10.2024 13:55 Ответить
Коли ЗСУ шостого відправлять у ...... чи на ........ .
30.10.2024 13:57 Ответить
Воює 2% населення, а що інші 98? Свинопаси бл…
30.10.2024 15:24 Ответить
А ви воюєтє?
30.10.2024 15:33 Ответить
Я відслужив, тепер за пенсію з пенсійним фондом суджуся, поки що пенсійний перемагає, треба було в прокурори іти.
30.10.2024 17:07 Ответить
Тоб то не воюєте і у ті 2% не входите а належите до 98%. То хто ж ви тоді за вашею класіфікаціею?
30.10.2024 19:04 Ответить
Ви кажете військовим владу скидати, а я кажу що іх 2%, нехай цим займаються інші 98%, а тепер що ви від мене хочете, щоб я вас всіх всиновив і очолив? Я своє відслужив, нехай кожен стільки послужить. Дивні люди…
30.10.2024 20:15 Ответить
Чого хочу? Відповідь напоставлені вам запитання.
А всиновлювать не треба. Я вважаю шо краще бути сиротою чим мати такого батька.
30.10.2024 21:08 Ответить
А Ви з " окопа пішете"?
30.10.2024 20:29 Ответить
Я ні. А ви?
30.10.2024 21:09 Ответить
Ты считаешь 70 тысяч для тылового полковника, которого не знают чем занять эта маленькая зарплата?
30.10.2024 15:26 Ответить
Верховна Рада 16 липня ухвалила постанову 11384у якій збільшила оплату праці помічників народного депутата до 132,6 тисяч грн
Ти вважаєшь це маленька зп для тилового щура який не військовий та ще і 3,14здить гроши з бюджету і має різноманітні відкати за свої послуги ділкам?
30.10.2024 16:46 Ответить
У якого полковника 70000? Що ти мелеш? Солдат 20000, офіцер молодий 25000 отримує, майор з 20 календарями 32000. Полковник 35. Які 70? Й вони хочуть, щоб хтось служив, нехай оті прокурори служать, з депутатами.
30.10.2024 17:52 Ответить
Гроші йдуть своїм зеленим покидькам для особистого збагачення,
а на армію Зе із Єрмаком курсують по всьому світу з протягнутою рукою , ,,дайте "!!!
це пи@дець називається і ганьба 😡
30.10.2024 13:56 Ответить
Вони беруть в борг у держави для того, щоб купувати прокурорів, купувати звіти Рахункової палати і фінансувати силовиків", - вважає він. Порошенко.
Закохані у 🤡 ...як вам і вашім дітям ,все підходе ,все ок ?!!!
30.10.2024 13:58 Ответить
Саме такий бюджет на 2025 рік зелена сволота і прийме. А смерчучий "голос" ім у цьому підспавіє.
30.10.2024 13:58 Ответить
у мене питання до опозиції.
тобто, полум'яні промови та жорсткі дописи у тєлєгє? і всьо?
чекаю питання від шароварних патріотів, а що вони можуть і чому я не в окопі?
30.10.2024 14:02 Ответить
Я Вам постараюся відповісти від опозиції. Ви і такі як Ви все зробили, щоб в опозиції залишилися тільки "полум'яні промови та жорсткі дописи у тєлєгє". Все було зроблено у 2019 році. Пишайтеся.
30.10.2024 14:20 Ответить
Дрочили в 2019 такі як Ви. Віддавши президентське крісло людині, яка не мала уявлення, що таке держава і як працює її кухня і особливо дипломатія і що таке армія. А щоб не було можливості не тільки в опозиції, а і простих людей виправити свою помилку, то знищили останній запобіжник, який Україна вже декілька раз використовувала, коли заходила в тупік - парламент. Зелеботи і ригоботи зробили у Верховній Раді монобільшість для правячої партії президента і залишили тільки один спосіб змінити владу - Майдан. Але під час війни майдани проводиити не можна. Таким образом зелені і риги будуть правити стільки, скільки вони побажають самі. Все це зробили потужні, веселі, ржачі 73%.
30.10.2024 15:03 Ответить
Хриша, меняй ник, ты давно на опе зелёной засветился
30.10.2024 14:32 Ответить
 
 