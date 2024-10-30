Порошенко раскритиковал проект госбюджета на 2025 год: Это – бюджет "плана капитуляции"
Петр Порошенко с трибуны парламента жестко раскритиковал проект Государственного бюджета на 2025 год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
Как отмечается, он подчеркнул, что заоблачные зарплаты силовиков и Счетной палаты свидетельствуют о неадекватности действий Верховной Рады в условиях чрезвычайной опасности на фронте.
"К сожалению, обсуждение проекта принятия бюджета свидетельствует о полной неадекватности действий Верховной Рады. Когда все украинцы начинают свое утро с карты Deep State, видя, что сдаются в очередной раз одно-два села, вы сегодня в этом зале пытаетесь протянуть зарплату прокуроров и других. Вы отбираете эти деньги у солдат, вы отбираете эти деньги у тех, кто в окопах", - возмутился Порошенко.
"И не верьте, когда вам говорят, что это деньги партнеров. Нет. Потому что заимствования через ОВГЗ и являются главным финансированием. Они берут в долг у государства для того, чтобы покупать прокуроров, покупать отчеты Счетной палаты и финансировать силовиков", - считает он.
"Можно сколько угодно давить на местные советы, чтобы они голосовали в поддержку "Плана победы", но этот бюджет свидетельствует, что это - бюджет "плана капитуляции". Россия, которая повысила военные расходы на 36%, сегодня уже в 7 раз превышает финансирование Вооруженных Сил Украины, собирается это делать и в 2025-2026 годах. А этим бюджетом вы заставляете Вооруженные Силы Украины быть без боеприпасов, без обеспечения", - констатирует Порошенко.
"Мне стыдно смотреть в стеклянные глаза отдельных депутатов. Это было в 2021 году, когда я с этой трибуны говорил - дайте 60 миллиардов Вооруженным Силам. Это было в 2023 году, когда мы с этой трибуны говорили - дайте деньги на фортификации, на вторую линию обороны возле Марьинки, Авдеевки, Угледара. Тогда вы говорили - нет, потому что "мы наступаем", - напомнил Порошенко.
"Сегодня мы говорим: обеспечьте Вооруженные Силы пакетом "Save Soldier". У каждого воина должен быть не только бронежилет и кевларовый шлем, а то, что сейчас я вожу на фронт - FPV, РЭБ, Мавики, средства противодействия технической разведке, необходимые запасные части. К сожалению, парламент забрал НДФЛ, которое должно было идти на счета бригад. Дайте спецфонд военным, не повышайте налоги наемным работникам, заветируйте тот закон и в конце концов стройте "План победы", - призвал Порошенко.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Рада отменила повышение зарплат прокурорам на 3 млрд грн в 2025 году.
замість фінансування ЗСУ та ВПК
курви ЗЄльоні ! 👿
1000 грн - це 125 кг скумбрії від Лєнкі. Мало вам?!
Завжди так було.
К сожалению 73% нравятся тупые концерты хреном на рояле.....
Ну в підгодовуванні силовиків, це вони так до майдану готуються. Хрін вони добровільно від влади підуть.
вперед ногами підуть ! 👿
.
Пора міняти тактику.
відстоювання інтересів нашої армії і народу Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼
Тільки з такими політиками , як Порошенко ,
можна отримати перемогу в цій страшній війні !!
А всиновлювать не треба. Я вважаю шо краще бути сиротою чим мати такого батька.
Ти вважаєшь це маленька зп для тилового щура який не військовий та ще і 3,14здить гроши з бюджету і має різноманітні відкати за свої послуги ділкам?
а на армію Зе із Єрмаком курсують по всьому світу з протягнутою рукою , ,,дайте "!!!
це пи@дець називається і ганьба 😡
Закохані у 🤡 ...як вам і вашім дітям ,все підходе ,все ок ?!!!
тобто, полум'яні промови та жорсткі дописи у тєлєгє? і всьо?
чекаю питання від шароварних патріотів, а що вони можуть і чому я не в окопі?