Проект Госбюджета-2025 лишает Украину шансов на победу, - Порошенко
За проект Госбюджета-2025 в таком виде, как правительство подало ко второму чтению, нельзя голосовать. "ЕС" предлагает перераспределить почти 257 млрд грн на нужды ВСУ вместо откровенно неэффективных и коррупционных расходов.
Об этом во время брифинга сказал Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Из расходов 236 миллиардов должны были идти на развитие, закупку, ремонт вооружения, военной техники, инвестиции в технологии. И 21 миллиард - это средства, которые должны были остаться в воинских частях и которые бы дали возможность без коррупции, без бюрократии, очень быстро тратить средства на закупки FPV, РЭБ, боеприпасов, средств материально-технического обеспечения, запчастей, шин и всего необходимого. Ни одно из этих предложений правительством не было учтено", - констатировал Порошенко.
Зато в Госбюджете следующего года сохраняются или даже повышаются расходы на строительство дорог, зарплаты прокуроров, судей, БЭБ, Счетную палату и другие органы власти. "Власть в первую очередь существенно повысила зарплаты судьям, прокурорам, силовикам. С точки зрения власти именно судьи, прокуроры и силовики будут беречь нашу землю, будут обеспечивать безопасность государства, а воины и Вооруженные Силы могут подождать", - возмутился Порошенко.
"Мы настаивали, чтобы средства НДФЛ, которые военнослужащие платят со своего денежного обеспечения, которые должны были идти в местные бюджеты, автоматически перечисляться на расчетные счета воинских частей. Они конфискованы, и военным бригадам, частям, отдельным батальонам, полкам было отказано", - отметил политик.
"На Минобороны, если вы сравните проект бюджета первого и второго чтения, - плюс 0,7 млрд, это вообще ни о чем. И это еще раз подчеркивает, что расходы на ВСУ, расходы на оборону государства точно не являются приоритетом. Правительство не услышало нашей позиции, не услышало голоса парламента и в этом направлении бюджет не знал изменений", - говорит Порошенко.
Он также сообщил, что деньги на дорожное строительство спрятали в общем фонде бюджета, при этом увеличив сумму. "Мы требовали убрать дорожный фонд, средства перенаправить на строительство фортификационных сооружений, обеспечить защиту украинского воина и не допустить ускоренного продвижения агрессора на украинскую землю. Нам отказали. Перевели из спецфонда на обычный фонд, но расходы дорожного фонда увеличили", - подчеркнул Порошенко. Он также отметил, что власть не хочет создавать целевой счет для нужд обороны.
"Мы также должны увеличить расходы на МИД, потому что воины на фронте и украинские дипломаты выполняют чрезвычайно важные функции, потому что они мобилизуют поддержку партнеров. Не только военную, не только финансовую, но и поддержку с точки зрения евроатлантической и европейской перспективы развития нашего государства. Нам отказали. По МИД первое и второе чтение отличается лишь на 17 млн", - говорит Порошенко.
"Но кому же в первую очередь увеличили средства на содержание, в том числе заработную плату? Счетная палата, которая стремится не сдавать декларации, не отчитываться перед налогоплательщиками. Зарплата увеличилась, средства на содержание на 242%. Средства на содержание АРМА увеличились на 66%. Премии судьям, тоже наиболее обездоленные слои населения. Для того, чтобы они слушались Офис, им предусмотрели повышение более чем на 40%. Туда же пошли налоговики, таможенники, туда же пошли БЭБовцы, туда же пошли прокуроры - инвалиды и пенсионеры в 30 лет", - возмутился Порошенко.
"У них нет задач защищать государство, обеспечивать воинов. У них нет задач дать возможность военным частям купить РЭБ, FPV, запчасти и вооружение. У них другие задачи. Какие? "Большое воровство", судьи, прокуроры-пенсионеры, прокуроры-инвалиды, силовики и так далее. Так государство не сохраним", - отметил Порошенко.
"Власть собирается на выборы, думает о выборах, а не о победе. К чему это может привести - что партнеры перестанут давать деньги Украине на поддержку. А с какого перепугу они будут давать деньги, забирая их у своей страны, для того, чтобы здесь кто-то раздавал по 1000 не пострадавшим, не малообеспеченным, а всем за лояльность", - говорит Порошенко. Он также напомнил об открытой критике финансирования "Единого марафона" за государственный счет со стороны Еврокомиссии.
"Я прошу обратить внимание на эти цифры журналистов, общественных активистов и воинов. Если закон о бюджете будет проголосован во 2-м чтении в таком виде, это лишает нас наших шансов на победу. Мы будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы этого не допустить", - резюмировал Порошенко.
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І я , і мільйони Українців
Так, прірва.
Зеленському на початку війни запропонували евакуацію та допомогу при створенні уряду в вигнанні. Чому він відмовився від такої пропозиції?
Кількісний склад: 27 депутатів, станом на 01 листопада 2024р.
"ЄС" пропонує перерозподілити майже 257 млрд грн на потреби ЗСУ замість відверто неефективних і корупційних видатків.
Мене, коли допече - я просто таких нахй посилаю, і ворожу, щоб повиздихали (буває, що і допомагає: адміни банять, і мене заодно )
Якщо ви особисто будете годувати силовиків, то вони вас заарештують чи ні, звичайно якщо ви будете винуваті?
Невже не знає, що і йому зп піднімуть і його помічникам?
Якщо чесно, хочеться правди найбільше за все, але її немає((
За даними, найнижча базова зарплата для державних службовців ЄС зросте з 3361 євро на місяць наприкінці 2023 року до 3603 євро з липня 2024 року - збільшення на 242 євро.
Найвища базова зарплата підвищується з 23 959 євро до 25 685 євро - збільшення на 1 726 євро.
Основна зарплата президента ЄС фон дер Ляєн зросла з 32 101 євро до 34 412 євро, тобто на 2 311 євро більше.
Заробітна плата комісара ЄС зросла з 26 169 євро до 28 053 євро плюс 1884 євро.
Не враховуються неоподатковувані іноземні надбавки у розмірі 15 відсотків і - залежно від сімейного стану - сімейні та дитячі допомоги. В результаті голова ЄК фон дер Ляєн отримує загальну зарплату понад 40 000 євро на місяць
І в скільки це раз різниця?
Ви бачили коли небудь пенсіонерів скандинавів? А я бачив. Дуже заможні люди, пересуваються на коштовних автівках, відповичивають на дорогих курортах, їздять на рибалку. У них є кошти, які вони заробили (не поцупили) за все життя.
Усім їм треба підняти оплату для мотивації.
З точки зору єрмака-татарова все цілком логічно, для їх цілей нормальний бюджет.
Марафон - це яскрава демонстрація відсутності свободи слова, це дискредитує Україну, це перетворення ЗМІ на засіб пропаганди за рахунок коштів платників податків і наших партнерів.
1.5 МІЛЬЯРДИ виділено на марафон. Вже всі кричать - перенаправте ці гроші військовим, і не тільки всередині країни. Європейський Союз звертався до влади у вигляді свого звіту, де говорили: «У 2023 році український уряд чомусь інвестував державні кошти в проєкт телевізійного телемарафону. Необхідно проаналізувати: чи є це найкращою платформою для забезпечення вільного обміну поглядами між українцями».
У відповідь на це наголошую: за 2.5 роки я не був жодного разу на «єдиному марафон», бо влада боїться альтернативної точки зору, влада боїться правди і влада, незважаючи на наші зауваження, на зауваження Європейського Союзу, на зауваження США - не збирається нічого змінювати.
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11064
Следующие выборы в Украине (президентские и в парламент) будут снова судьбоносными и критическими для дальнейшего курса Украины. Учитывая пример и опыт последних выборов в США, Молдове и Грузии, я могу безопасно прогнозировать, что вмешательство России в следующие выборы в Украине будет масштабным, системным, драматически важными.
Далее, что также мега-важно, - фактор США, фактор Трампа. Я напоминаю о такой истории. На саммите G-20 осенью 2018 года Трамп сказал Меркель: "А что, если мы поможем выбрать в Украине пророссийского президента? Это был бы хороший подарок Путину". И поэтому США на президентских выборах 2019 года отказали в своей поддержке Порошенко и Волкер очень радовался победе Зеленского.
Также затем США закрыли глаза на то, что выборы в Раду состоялись на полгода раньше, вопреки Конституции Украины и тот же Волкер снова (он тогда был спецпредставиетелем США по Украине) очень громко и публично радовался моно-победе нынешней власти.
Так что, я просто хочу напомнить, что Трамп снова в Белом Доме и выборы в Украине снова будут проходить во время его правления. Это не Блинкен, который приезжал все 4 года в Киев и пытался бить по рукам нынешнюю власть за медленные реформы и за чрезмерную коррупцию.
Способы фальсификаций вфборов: Админресурс. Я уверен, что нынешняя власть в Украине не постесняется применять админресурс и вмешательство в выборы. Учитывая фактор Трампа, бояться особо некого. Еще информационный ресурс (единый марафон) - здесь даже комментировать нечего.
Далее. Олигархи и их ТВ-каналы. Этот пункт перекликается предыдущим. Каналы будут продвигать и раскручивать очередных марионеток с патриотическим имиджем.
Вывод: Я НЕ делаю никакого прогноза на эти выборы в Украине. Но я не думаю, что в Украине победит кто-то типа Санду - ярый евроантлантист, патриот, реформатор и борец с коррупцией.
Но, конечно, я надеюсь, что Народ Украины политически повзрослел, научился критически мыслить, провел работу над ошибками и тд. Думаете мои надежды наивны?
https://www.ponomaroleg.com/ukrainskie-vybory-i-ten-vmeshatelstva/