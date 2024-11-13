РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9056 посетителей онлайн
Новости
5 936 87

Проект Госбюджета-2025 лишает Украину шансов на победу, - Порошенко

Порошенко Петро

За проект Госбюджета-2025 в таком виде, как правительство подало ко второму чтению, нельзя голосовать. "ЕС" предлагает перераспределить почти 257 млрд грн на нужды ВСУ вместо откровенно неэффективных и коррупционных расходов.

Об этом во время брифинга сказал Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Из расходов 236 миллиардов должны были идти на развитие, закупку, ремонт вооружения, военной техники, инвестиции в технологии. И 21 миллиард - это средства, которые должны были остаться в воинских частях и которые бы дали возможность без коррупции, без бюрократии, очень быстро тратить средства на закупки FPV, РЭБ, боеприпасов, средств материально-технического обеспечения, запчастей, шин и всего необходимого. Ни одно из этих предложений правительством не было учтено", - констатировал Порошенко.

Зато в Госбюджете следующего года сохраняются или даже повышаются расходы на строительство дорог, зарплаты прокуроров, судей, БЭБ, Счетную палату и другие органы власти. "Власть в первую очередь существенно повысила зарплаты судьям, прокурорам, силовикам. С точки зрения власти именно судьи, прокуроры и силовики будут беречь нашу землю, будут обеспечивать безопасность государства, а воины и Вооруженные Силы могут подождать", - возмутился Порошенко.

"Мы настаивали, чтобы средства НДФЛ, которые военнослужащие платят со своего денежного обеспечения, которые должны были идти в местные бюджеты, автоматически перечисляться на расчетные счета воинских частей. Они конфискованы, и военным бригадам, частям, отдельным батальонам, полкам было отказано", - отметил политик.

Читайте: Рада отменила повышение зарплат прокурорам на 3 млрд грн в 2025 году

"На Минобороны, если вы сравните проект бюджета первого и второго чтения, - плюс 0,7 млрд, это вообще ни о чем. И это еще раз подчеркивает, что расходы на ВСУ, расходы на оборону государства точно не являются приоритетом. Правительство не услышало нашей позиции, не услышало голоса парламента и в этом направлении бюджет не знал изменений", - говорит Порошенко.

Он также сообщил, что деньги на дорожное строительство спрятали в общем фонде бюджета, при этом увеличив сумму. "Мы требовали убрать дорожный фонд, средства перенаправить на строительство фортификационных сооружений, обеспечить защиту украинского воина и не допустить ускоренного продвижения агрессора на украинскую землю. Нам отказали. Перевели из спецфонда на обычный фонд, но расходы дорожного фонда увеличили", - подчеркнул Порошенко. Он также отметил, что власть не хочет создавать целевой счет для нужд обороны.

"Мы также должны увеличить расходы на МИД, потому что воины на фронте и украинские дипломаты выполняют чрезвычайно важные функции, потому что они мобилизуют поддержку партнеров. Не только военную, не только финансовую, но и поддержку с точки зрения евроатлантической и европейской перспективы развития нашего государства. Нам отказали. По МИД первое и второе чтение отличается лишь на 17 млн", - говорит Порошенко.

"Но кому же в первую очередь увеличили средства на содержание, в том числе заработную плату? Счетная палата, которая стремится не сдавать декларации, не отчитываться перед налогоплательщиками. Зарплата увеличилась, средства на содержание на 242%. Средства на содержание АРМА увеличились на 66%. Премии судьям, тоже наиболее обездоленные слои населения. Для того, чтобы они слушались Офис, им предусмотрели повышение более чем на 40%. Туда же пошли налоговики, таможенники, туда же пошли БЭБовцы, туда же пошли прокуроры - инвалиды и пенсионеры в 30 лет", - возмутился Порошенко.

Читайте: Германия предоставляет ложную информацию о помощи Украине - DW

"У них нет задач защищать государство, обеспечивать воинов. У них нет задач дать возможность военным частям купить РЭБ, FPV, запчасти и вооружение. У них другие задачи. Какие? "Большое воровство", судьи, прокуроры-пенсионеры, прокуроры-инвалиды, силовики и так далее. Так государство не сохраним", - отметил Порошенко.

"Власть собирается на выборы, думает о выборах, а не о победе. К чему это может привести - что партнеры перестанут давать деньги Украине на поддержку. А с какого перепугу они будут давать деньги, забирая их у своей страны, для того, чтобы здесь кто-то раздавал по 1000 не пострадавшим, не малообеспеченным, а всем за лояльность", - говорит Порошенко. Он также напомнил об открытой критике финансирования "Единого марафона" за государственный счет со стороны Еврокомиссии.

"Я прошу обратить внимание на эти цифры журналистов, общественных активистов и воинов. Если закон о бюджете будет проголосован во 2-м чтении в таком виде, это лишает нас наших шансов на победу. Мы будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы этого не допустить", - резюмировал Порошенко.

бюджет (4837) Порошенко Петр (19599) Европейская Солидарность (1051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+31
та нема слів. зелені покидьки при владі та зелене стадо веде Україну у прірву
показать весь комментарий
13.11.2024 20:33
+30
да 73% хотели тупо поржать, пожрать и поехать по безвизу ...
показать весь комментарий
13.11.2024 20:30
+30
Не вийде. Якщо віддати 236 мільярдів на розвиток, закупівлю, ремонт озброєння та військової техніки, то гдє жє ізбраннікі бальшінства будут харчєватса?
показать весь комментарий
13.11.2024 20:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да 73% хотели тупо поржать, пожрать и поехать по безвизу ...
показать весь комментарий
13.11.2024 20:30 Ответить
А вийшов груснячок і безвиїзд
показать весь комментарий
13.11.2024 20:44 Ответить
Ну ви ж виїхали якось..
показать весь комментарий
13.11.2024 21:25 Ответить
Ну так , коли гундосий замість оборони розповідав про шашлики
І я , і мільйони Українців
показать весь комментарий
13.11.2024 22:55 Ответить
от не треба за когось відповідати. "поржать, пожрать" - будь ласка, посилання хто це написав (сказав) і коли?. Дякую!
показать весь комментарий
13.11.2024 21:27 Ответить
та нема слів. зелені покидьки при владі та зелене стадо веде Україну у прірву
показать весь комментарий
13.11.2024 20:33 Ответить
дивно! П'ять років веде і ніяк не доведе. Де та прірва невідомо. Цікаво було б подивитись на "прірву". Авторе, де вона?
показать весь комментарий
13.11.2024 21:26 Ответить
Побачиш, коли впадеш туди, але буде вже пізно.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:46 Ответить
тобто, відповіді немає. зрозуміло. бла-бла-бла
показать весь комментарий
13.11.2024 21:49 Ответить
Шо, сьогодні новий випуск придурків і ботів з ОПи? Сьогодні зареєструвався і одразу - в бой за хрипатого поца! Та ще й такий...активний. Прищі вже звів з рожі, придурок?
показать весь комментарий
13.11.2024 22:19 Ответить
Придурок, тобі окупованих за останні три роки територій мало, чи загиблих українців?
показать весь комментарий
13.11.2024 22:20 Ответить
Ти в сраці, полудурок, тобі хіба що в каналізацію падати
показать весь комментарий
13.11.2024 23:06 Ответить
в сраці ти, особисто. Мені більше 60 років і я можу поїхати за кордон в будь яку мить.
показать весь комментарий
14.11.2024 00:05 Ответить
а те що відбувається це не прірва, зебот?
показать весь комментарий
13.11.2024 23:48 Ответить
"зебот" то що за слово? напиши переклад Українською. Зеленського до влади привів Порошенко набравши стільки ж відсотків, як і Тимошенко та вивівши Зеленського вперед. І йому за це "дякує" вся країна на протязі п'яти років.
Так, прірва.
Зеленському на початку війни запропонували евакуацію та допомогу при створенні уряду в вигнанні. Чому він відмовився від такої пропозиції?
показать весь комментарий
14.11.2024 00:04 Ответить
Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

Кількісний склад: 27 депутатів, станом на 01 листопада 2024р.
показать весь комментарий
13.11.2024 20:35 Ответить
Не вийде. Якщо віддати 236 мільярдів на розвиток, закупівлю, ремонт озброєння та військової техніки, то гдє жє ізбраннікі бальшінства будут харчєватса?
показать весь комментарий
13.11.2024 20:37 Ответить

"ЄС" пропонує перерозподілити майже 257 млрд грн на потреби ЗСУ замість відверто неефективних і корупційних видатків.


показать весь комментарий
13.11.2024 20:38 Ответить
Порошенко не хитай човна, бо щури збиваються з рахунку і вже почали гризтися
показать весь комментарий
13.11.2024 20:40 Ответить
- на очах усього міста, підводить за допомогою гри на флейті щурів до міражу у вигляді сиру, який зник разом з ними... зробив це вночі і втопив щурів у річці....потрібен флейтист та сир...
показать весь комментарий
13.11.2024 21:09 Ответить
про таке мовчати не можна. особливо в тому контексті, що наступний рік США нам не виділили ще пакет військової допомоги і не факт, що виділять взагалі. Тут кожна гривня має бути на рахунку і саксимально ефективно витрачатись, а не в бруківку і асфальт закопуватись...
показать весь комментарий
13.11.2024 21:16 Ответить
До речі, то слова Порошенка (не розхитуйте човен бо путін нападе). За його каденцію, коли люди зрозумівши кого вибрали почали діяти кожен по своєму
показать весь комментарий
13.11.2024 21:46 Ответить
стосовно чого тоді були такі заяви про нерозхитування човна? стосовно Мінських угод. це дуже чутливе політичне питання... а тут мова йде про тупо дерибан бюджету і відмивання бабла на тому будівництві.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:52 Ответить
не тільки. перелічувати все немає потреби бо все є в інтернеті. Було б бажання подивитись.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:54 Ответить
ясно. ви палкий прихильник великого крадівництва. )
показать весь комментарий
13.11.2024 21:58 Ответить
а ви я бачу звичайний провокатор та підбурюватель на всіх гілках де ви пишете якусь маячню.
показать весь комментарий
13.11.2024 22:04 Ответить
маячню тут пишете ви.
показать весь комментарий
13.11.2024 22:06 Ответить
Це ж 100пудово провокатор! Їх тут - як мишачого гівна! Пре їхніх босів від одного тільки ім'я Порошенко. А тут їх особливо зараз багато, бо в заголовку новини було його ім'я і їхні системи спрацювали по команді "фас". Старий прийом.
показать весь комментарий
13.11.2024 22:29 Ответить
маячню? процитуйте будь ласка мою "маячню"?
показать весь комментарий
13.11.2024 23:22 Ответить
та хоча би про те, що білого кольору не існує. це про ваш допис під іншою новиною. хіба це не маячня? а тут маніпулюєте з великим крадівництвом, посилаючись на заяву Порошенка про нерозхитування човна і перекручуючи контексти, при яких ця заява була сказана..
показать весь комментарий
13.11.2024 23:50 Ответить
ти я бачу тупий як пробка. я з тобою нормально спілкувався, а ти починаєш писати якусь маячню. ти або наркоман, або якась тупа малолєтка, яка не знає чим занятись.
показать весь комментарий
13.11.2024 23:57 Ответить
що, підгоріло? вже на ти перейшов. нормально.. нормальна людина не напише, що білого кольору не існує...
показать весь комментарий
13.11.2024 23:59 Ответить
ТИкаю, полудуркам. А ТИ Полудурок!
показать весь комментарий
14.11.2024 00:07 Ответить
полудорка ти щодня в дзеркалі бачиш. от йому і тикай. )
показать весь комментарий
14.11.2024 00:14 Ответить
Провокатор тут тільки один, і це не Rino Rino, а ти.
показать весь комментарий
13.11.2024 22:25 Ответить
Я бачу ти передас зелений
показать весь комментарий
13.11.2024 23:07 Ответить
Проєкт Держбюджету написаний "по-приколу". 73% що живуть з чужого розуму, бо свого не мають вже чекають травень 2025, бо будуть шашлики з пундиками і автобани до кожного будинку( див. 2019).
показать весь комментарий
13.11.2024 20:41 Ответить
Зате будуть дороги будувати! Гроші з дорожнього фонду через критику зняли, але тихо перевели в іншу структуру, але ту саму суму, і на все ті ж дороги.
показать весь комментарий
13.11.2024 20:42 Ответить
Порох, им та держава в х*р не уперлась, они ее сдают в розницу и оптом.
показать весь комментарий
13.11.2024 20:55 Ответить
п'ять років здають і ніяк не здадуть. як так?
показать весь комментарий
13.11.2024 21:29 Ответить
Соси, ща пойдешь за узким кораблем, сдрыснул.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:33 Ответить
очікувана відповідь!
показать весь комментарий
13.11.2024 21:38 Ответить
Ти очікуване зеоене лайно, змивайся
показать весь комментарий
13.11.2024 23:09 Ответить
та їх тут четверо подлякових. І закликами ти тут ніяк не допоможеш.
Мене, коли допече - я просто таких нахй посилаю, і ворожу, щоб повиздихали (буває, що і допомагає: адміни банять, і мене заодно )
показать весь комментарий
13.11.2024 23:13 Ответить
То може пора припинити грати в толерантність із відвертими ворогами у владі, а заарештувати звинувативши зелених у саботажі , держзраді, та роботі на ворога! Доказів є більш чим треба!
показать весь комментарий
13.11.2024 20:55 Ответить
Хто ж їх заарештовувати буде, якщо всі силовики підпорядковані Козирю?
показать весь комментарий
13.11.2024 21:00 Ответить
Так хто ж їх заарештує, якщо прокурорам-інвалідам підвищили зарплатню на 40%???
показать весь комментарий
13.11.2024 21:11 Ответить
Що неправда?
Якщо ви особисто будете годувати силовиків, то вони вас заарештують чи ні, звичайно якщо ви будете винуваті?
показать весь комментарий
13.11.2024 23:54 Ответить
Ну і всьо, кінець, ото Трамп і зливає нас подивившись на це все. Це дно
показать весь комментарий
13.11.2024 21:09 Ответить
Ви нічого не переплутали?
показать весь комментарий
13.11.2024 21:17 Ответить
Долбойожик! Він обіцяв швидко закінчити антитерористичну операцію, тобто операцію проти іррегулярних формувань. І ця операція проходила успішно, аж поки під Іловайськом втрутилися регулярні війська РФ. Тоді й почалася справжня війна, хоча ще довго вона носила назву АТО. Тільки після цього більша частина ЗСУ зрозуміла, що по росіянах не тільки можна, але й треба стріляти.
показать весь комментарий
13.11.2024 22:33 Ответить
Дивно. чому пан Порошенко назвав підвищення САП, ВРУ, НАЗК, НАБУ, РАХУНКОВУ ПАЛАТА, СУДДІВ, а назвав тих кому правками скасовано підвищення?!
Невже не знає, що і йому зп піднімуть і його помічникам?
Якщо чесно, хочеться правди найбільше за все, але її немає((
показать весь комментарий
13.11.2024 21:39 Ответить
Істото, щоб ти знало - Порошенко усі свої зарплати за роботу у державних інституціях віддавав і віддає на благодійність.
показать весь комментарий
13.11.2024 23:14 Ответить
Аноніме! Ось, наприклад, соціальні програми "Рошену" є на офіційному сайті корпорації. Зайди й ознайомся. А не хочеш, то прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
показать весь комментарий
13.11.2024 23:25 Ответить
Тварино, нехай тобою займуться зоологи або мисливствознавці.
показать весь комментарий
14.11.2024 08:30 Ответить
А хто тобі сказав, що Порошенко є формальним власником благодійних фондів? Само придумало?
показать весь комментарий
14.11.2024 08:40 Ответить
А хто тобі сказав, що він займався бізнесом? Він налагодив бізнес, зокрема, "Рошен", а далі передав його в управління батькові, а, після його смерті, старшому синові. Коли він був президентом, його бізнес був переданий в управління сліпому трастові Ротшильдів. Залишатися власником і отримувати прибуток закон не забороняє.
показать весь комментарий
14.11.2024 08:37 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
15.11.2024 09:03 Ответить
Нам дуже потрібно відновити соціальну справедливість і для цього вимагаю, щоб зарплата у держслужбовців мінімальна відрізнялася від максимальної в 4 рази, як у скандинавів. Закріпити це на рівні Конституції. Тільки тоді всі будуть на своїх місцях, а не там, де накрасти можна
показать весь комментарий
13.11.2024 21:45 Ответить
Можна посилання?
показать весь комментарий
13.11.2024 21:47 Ответить
Можна! Прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
показать весь комментарий
13.11.2024 23:18 Ответить
Зарплати 40 тисяч чиновників Євросоюзу зростуть на 7,2%. Це вже шосте підвищення з початку 2022 року.https://www.bild.de/politik/inland/sechste-lohnerhoehung-seit-2022-naechster-geldregen-fuer-unsere-eu-beamten-6735cd307b15411c7fa5517e?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3jFWDyeSSYmKAmGciYiavvOajepU4NAhKDmgByj159wYJWorSTlXr2_nU_aem_K3md7lo2LLfNT3TXirG54w Bild.

За даними, найнижча базова зарплата для державних службовців ЄС зросте з 3361 євро на місяць наприкінці 2023 року до 3603 євро з липня 2024 року - збільшення на 242 євро.

Найвища базова зарплата підвищується з 23 959 євро до 25 685 євро - збільшення на 1 726 євро.

Основна зарплата президента ЄС фон дер Ляєн зросла з 32 101 євро до 34 412 євро, тобто на 2 311 євро більше.

Заробітна плата комісара ЄС зросла з 26 169 євро до 28 053 ​​євро плюс 1884 євро.

Не враховуються неоподатковувані іноземні надбавки у розмірі 15 відсотків і - залежно від сімейного стану - сімейні та дитячі допомоги. В результаті голова ЄК фон дер Ляєн отримує загальну зарплату понад 40 000 євро на місяць

І в скільки це раз різниця?
показать весь комментарий
15.11.2024 09:09 Ответить
"В результаті голова ЄК фон дер Ляєн отримує загальну зарплату понад 40 000 євро на місяць" (С) По-перше, не бреши! Після виплати податків вона отримує менше. По-друге, чиновники ЄС отримують виплати з власних коштів ЄС. По- третє, посилання отримала? Прямуй!
показать весь комментарий
15.11.2024 10:56 Ответить
у Скандинавів інший рівень життя. Там ВСІ сплачують податки. За вбивство людина отримає термін менше ніж якщо не сплатить до бюджету тисячу євро. Зарплата у держслужбовців на достатньому рівні і якщо держслужбовець десь щось вкраде (не вкраде бо менталітет інший) то отримає термін, конфіскацію і пожиттєву ганьбу від якої Ніколи не відмиється. Кому таке потрібно?
Ви бачили коли небудь пенсіонерів скандинавів? А я бачив. Дуже заможні люди, пересуваються на коштовних автівках, відповичивають на дорогих курортах, їздять на рибалку. У них є кошти, які вони заробили (не поцупили) за все життя.
показать весь комментарий
13.11.2024 22:01 Ответить
Малороси тупоголові...Готові за срібняки-копійки здати країну...
показать весь комментарий
13.11.2024 21:56 Ответить
Що знову не так? Скоро пєрєміріє, а потім вибори, дбр має розслідувати справи по військовим, які "погано" воювали, мєнти та кдб - підтримувати порядок, а прокурори та судді - виносити потрібні рішення, рахункова палата - правильно рахувати витрати, БЕБ - пресувати опозиційний бізнес.
Усім їм треба підняти оплату для мотивації.
З точки зору єрмака-татарова все цілком логічно, для їх цілей нормальний бюджет.
показать весь комментарий
13.11.2024 22:01 Ответить
Якщо корупційний кагал лишити харчування вони просто почнуть тікати закордон і розбіжаться тому це утопія. Ніхто там на зарплату не працює.
показать весь комментарий
13.11.2024 22:43 Ответить
Нові боти подляка підвалили на цензорівський форум... В них нова методичка, мовляв "Порох такий самий злодій , популіст і брехун ! Ви подивіться кого він в партію понабирав?! Ви подивіться на ті скандали, в які залазять його депутати і друзі ?! Але подивіться на Європейських ресурсах, бо Ваш Юра Бутусов цього ніколи не напише! там тільки показують 30 хвилинні хвалебні сюжети де Порошенко привіз три пралки і два дрона , а про решту мовчать" - це я процитував одного зебіла з форуму, де саме вони масово ошиваються...
показать весь комментарий
13.11.2024 22:58 Ответить
Петро Порошенко про марафет:
Марафон - це яскрава демонстрація відсутності свободи слова, це дискредитує Україну, це перетворення ЗМІ на засіб пропаганди за рахунок коштів платників податків і наших партнерів.
1.5 МІЛЬЯРДИ виділено на марафон. Вже всі кричать - перенаправте ці гроші військовим, і не тільки всередині країни. Європейський Союз звертався до влади у вигляді свого звіту, де говорили: «У 2023 році український уряд чомусь інвестував державні кошти в проєкт телевізійного телемарафону. Необхідно проаналізувати: чи є це найкращою платформою для забезпечення вільного обміну поглядами між українцями».
У відповідь на це наголошую: за 2.5 роки я не був жодного разу на «єдиному марафон», бо влада боїться альтернативної точки зору, влада боїться правди і влада, незважаючи на наші зауваження, на зауваження Європейського Союзу, на зауваження США - не збирається нічого змінювати.

https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11064
показать весь комментарий
13.11.2024 23:16 Ответить
Олег Пономарь про майбутні українські вибори:
Следующие выборы в Украине (президентские и в парламент) будут снова судьбоносными и критическими для дальнейшего курса Украины. Учитывая пример и опыт последних выборов в США, Молдове и Грузии, я могу безопасно прогнозировать, что вмешательство России в следующие выборы в Украине будет масштабным, системным, драматически важными.
Далее, что также мега-важно, - фактор США, фактор Трампа. Я напоминаю о такой истории. На саммите G-20 осенью 2018 года Трамп сказал Меркель: "А что, если мы поможем выбрать в Украине пророссийского президента? Это был бы хороший подарок Путину". И поэтому США на президентских выборах 2019 года отказали в своей поддержке Порошенко и Волкер очень радовался победе Зеленского.
Также затем США закрыли глаза на то, что выборы в Раду состоялись на полгода раньше, вопреки Конституции Украины и тот же Волкер снова (он тогда был спецпредставиетелем США по Украине) очень громко и публично радовался моно-победе нынешней власти.
Так что, я просто хочу напомнить, что Трамп снова в Белом Доме и выборы в Украине снова будут проходить во время его правления. Это не Блинкен, который приезжал все 4 года в Киев и пытался бить по рукам нынешнюю власть за медленные реформы и за чрезмерную коррупцию.
Способы фальсификаций вфборов: Админресурс. Я уверен, что нынешняя власть в Украине не постесняется применять админресурс и вмешательство в выборы. Учитывая фактор Трампа, бояться особо некого. Еще информационный ресурс (единый марафон) - здесь даже комментировать нечего.
Далее. Олигархи и их ТВ-каналы. Этот пункт перекликается предыдущим. Каналы будут продвигать и раскручивать очередных марионеток с патриотическим имиджем.

Вывод: Я НЕ делаю никакого прогноза на эти выборы в Украине. Но я не думаю, что в Украине победит кто-то типа Санду - ярый евроантлантист, патриот, реформатор и борец с коррупцией.

Но, конечно, я надеюсь, что Народ Украины политически повзрослел, научился критически мыслить, провел работу над ошибками и тд. Думаете мои надежды наивны?
https://www.ponomaroleg.com/ukrainskie-vybory-i-ten-vmeshatelstva/
показать весь комментарий
14.11.2024 00:04 Ответить
 
 