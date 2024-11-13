Проект Госбюджета-2025 лишает Украину шансов на победу, - Порошенко

За проект Госбюджета-2025 в таком виде, как правительство подало ко второму чтению, нельзя голосовать. "ЕС" предлагает перераспределить почти 257 млрд грн на нужды ВСУ вместо откровенно неэффективных и коррупционных расходов.

Об этом во время брифинга сказал Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Из расходов 236 миллиардов должны были идти на развитие, закупку, ремонт вооружения, военной техники, инвестиции в технологии. И 21 миллиард - это средства, которые должны были остаться в воинских частях и которые бы дали возможность без коррупции, без бюрократии, очень быстро тратить средства на закупки FPV, РЭБ, боеприпасов, средств материально-технического обеспечения, запчастей, шин и всего необходимого. Ни одно из этих предложений правительством не было учтено", - констатировал Порошенко.

Зато в Госбюджете следующего года сохраняются или даже повышаются расходы на строительство дорог, зарплаты прокуроров, судей, БЭБ, Счетную палату и другие органы власти. "Власть в первую очередь существенно повысила зарплаты судьям, прокурорам, силовикам. С точки зрения власти именно судьи, прокуроры и силовики будут беречь нашу землю, будут обеспечивать безопасность государства, а воины и Вооруженные Силы могут подождать", - возмутился Порошенко.

"Мы настаивали, чтобы средства НДФЛ, которые военнослужащие платят со своего денежного обеспечения, которые должны были идти в местные бюджеты, автоматически перечисляться на расчетные счета воинских частей. Они конфискованы, и военным бригадам, частям, отдельным батальонам, полкам было отказано", - отметил политик.

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"На Минобороны, если вы сравните проект бюджета первого и второго чтения, - плюс 0,7 млрд, это вообще ни о чем. И это еще раз подчеркивает, что расходы на ВСУ, расходы на оборону государства точно не являются приоритетом. Правительство не услышало нашей позиции, не услышало голоса парламента и в этом направлении бюджет не знал изменений", - говорит Порошенко.

Он также сообщил, что деньги на дорожное строительство спрятали в общем фонде бюджета, при этом увеличив сумму. "Мы требовали убрать дорожный фонд, средства перенаправить на строительство фортификационных сооружений, обеспечить защиту украинского воина и не допустить ускоренного продвижения агрессора на украинскую землю. Нам отказали. Перевели из спецфонда на обычный фонд, но расходы дорожного фонда увеличили", - подчеркнул Порошенко. Он также отметил, что власть не хочет создавать целевой счет для нужд обороны.

"Мы также должны увеличить расходы на МИД, потому что воины на фронте и украинские дипломаты выполняют чрезвычайно важные функции, потому что они мобилизуют поддержку партнеров. Не только военную, не только финансовую, но и поддержку с точки зрения евроатлантической и европейской перспективы развития нашего государства. Нам отказали. По МИД первое и второе чтение отличается лишь на 17 млн", - говорит Порошенко.

"Но кому же в первую очередь увеличили средства на содержание, в том числе заработную плату? Счетная палата, которая стремится не сдавать декларации, не отчитываться перед налогоплательщиками. Зарплата увеличилась, средства на содержание на 242%. Средства на содержание АРМА увеличились на 66%. Премии судьям, тоже наиболее обездоленные слои населения. Для того, чтобы они слушались Офис, им предусмотрели повышение более чем на 40%. Туда же пошли налоговики, таможенники, туда же пошли БЭБовцы, туда же пошли прокуроры - инвалиды и пенсионеры в 30 лет", - возмутился Порошенко.

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"У них нет задач защищать государство, обеспечивать воинов. У них нет задач дать возможность военным частям купить РЭБ, FPV, запчасти и вооружение. У них другие задачи. Какие? "Большое воровство", судьи, прокуроры-пенсионеры, прокуроры-инвалиды, силовики и так далее. Так государство не сохраним", - отметил Порошенко.

"Власть собирается на выборы, думает о выборах, а не о победе. К чему это может привести - что партнеры перестанут давать деньги Украине на поддержку. А с какого перепугу они будут давать деньги, забирая их у своей страны, для того, чтобы здесь кто-то раздавал по 1000 не пострадавшим, не малообеспеченным, а всем за лояльность", - говорит Порошенко. Он также напомнил об открытой критике финансирования "Единого марафона" за государственный счет со стороны Еврокомиссии.

"Я прошу обратить внимание на эти цифры журналистов, общественных активистов и воинов. Если закон о бюджете будет проголосован во 2-м чтении в таком виде, это лишает нас наших шансов на победу. Мы будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы этого не допустить", - резюмировал Порошенко.