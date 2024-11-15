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Велику партію техніки на 78 млн грн передадуть бійцям на Сході. ФОТОрепортаж

Пʼятий президент і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко підготував чергову партію техніки для фронтових бригад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Техніка бійцям від Порошенка

"Вже зовсім скоро 1000 днів українського спротиву російській і не тільки армії. Поки хтось готує патріотичні пости в соціальні мережі чи планує сідати за стіл перемов із росією, наша команда готує чергову поїздку на Схід. Їдемо до наших друзів — десантури, морпіхів, піхоти, арти", – йдеться в повідомлені.

Техніка бійцям від Порошенка

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Як зазначається, щотижня команда Порошенка привозить на один із гарячих напрямків вантаж вартістю більше 30 мільйонів гривень. Цього разу вартість конвою – 78 мільйонів:

  • 2300 FPV-дронів
  • нічні "Мавіки"
  • дизельні пічки
  • 6 екскаваторів, які ритимуть кілометри нових ліній оборони
  • квадроцикли для підвезення боєприпасів та евакуації поранених
  • прально-душові комплекси
  • генератори
  • зарядні станції Ecoflow
  • електроніка.

Техніка бійцям від Порошенка
Техніка бійцям від Порошенка

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"Кожен із цих тисячі днів наша команда живе фронтом: закуповує зброю, займається логістикою, вигадує, яким чином доправити техніку до наших воїнів. У той час, як влада підвищує видатки на зарплатню силовикам, ми переконані: єдині, хто справді може захистити державу, - це Збройні Сили України. Заради них і працюємо", – наголосив Порошенко.

Техніка бійцям від Порошенка
Техніка бійцям від Порошенка
Техніка бійцям від Порошенка
Техніка бійцям від Порошенка
Техніка бійцям від Порошенка
Техніка бійцям від Порошенка

"І про актуальне. Оголошуємо конкурс: перший, хто візьме північнокорейського найманця в полон — отримає від нас з Мариною 20 нічних "Мавіків" 3Т", – резюмував пʼятий президент.

Автор: 

допомога (8341) Порошенко Петро (15171)


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Топ коментарі
+22
Щира повага до пана Порошенка.
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15.11.2024 16:39
+19
вказувати в заголовку прізвище Порошенка заборонено?? "передадуть"
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15.11.2024 16:24
+19
Не подскажите а что Зеленский передал армии , за СВОЙ счёт ? Как говорится , почуствуйте разницу.
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15.11.2024 16:25
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вказувати в заголовку прізвище Порошенка заборонено?? "передадуть"
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15.11.2024 16:24 Відповісти
Та якщо у заголовку просто написано "Передадуть" чи "Передали"
То можна навіть у новину не заходити, клятий барига знову піариться, крадучи у зебілів що купують його торти та конфети гроші
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15.11.2024 17:26 Відповісти
це такий тут плавний перехід від обливання лайном у вісімнадцятому році. Не можно різко перевзуватись з сальтухою назад, бо у голові паморочиться.
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15.11.2024 17:39 Відповісти
Не подскажите а что Зеленский передал армии , за СВОЙ счёт ? Как говорится , почуствуйте разницу.
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15.11.2024 16:25 Відповісти
Я вам ничего не должен, а только своим родителям
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15.11.2024 16:48 Відповісти
он даже кусок мыла не купил воякам...жадный мабуть
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15.11.2024 18:27 Відповісти
Я весь час чекаю, коли наш Лідор з його пАтужними помічниками- ліквідаторами всіх чеченців у світі якось розродяться на невеличку акцію милосердя ! Цукерку хоч надіслали чи оселедець за вісім гривень.
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15.11.2024 16:27 Відповісти
щось Порох геть схуд за часів розкошувань "прикольної" розжирілої Зєлі-Завойовниці-Підєрмачної..
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15.11.2024 16:32 Відповісти
Не треба Олексійовичу поправлятись.
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15.11.2024 16:52 Відповісти
Подивись на пику Свинарчука у ВРУ! Треба радіти за підвищеня жирів у партії зє!😇
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15.11.2024 20:46 Відповісти
щойнозаряженому зебілу ніяк неможливо не перднути: інакше його подляк без з/п залишить
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15.11.2024 17:26 Відповісти
Видно кондитер тобі ще ту конфетку за щоку дав, що ти ніяк не можеш це йому пробачити
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15.11.2024 20:10 Відповісти
не верю..., ЦЕНЗОР и такое опубликовал? неужели заплатили? а как-же "бизнес на крови"???
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15.11.2024 16:33 Відповісти
лайкну вам, щоб ви залишили в історії "архів" свій цей комент...
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15.11.2024 17:28 Відповісти
Щира повага до пана Порошенка.
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15.11.2024 16:39 Відповісти
сальвадор далі помер 23 січня 1989 року
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15.11.2024 16:59 Відповісти
воскрес 23 січня 2023року уже клоуном
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15.11.2024 17:34 Відповісти
опять этот Порошенко "пиарится" ну сколько можно, а вот наш бубочка он не такой .... смайлик РЫГАЭ
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15.11.2024 16:47 Відповісти
цей підійде?: 🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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15.11.2024 16:52 Відповісти
Дякуємо,, Петре Олексійовичу.
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15.11.2024 17:32 Відповісти
А чому Тимашонка нічого на фронт не передає? Закрисила награбоване бабло "газова" принцеса!
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15.11.2024 17:45 Відповісти
кучма та ющенко десь зникли
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15.11.2024 17:49 Відповісти
нізя свої заначки відкривати, небезпечно
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15.11.2024 17:51 Відповісти
передала раньше бомбардировщики и ракеты пуйлу..
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15.11.2024 18:29 Відповісти
Петро Порошенко:
Ви часто чуєте від мене фразу, що це війна технологій. Тому наша команда перебуває у постійному пошуку кращого, інвестує в український оборонпром та масштабує закупівлі нової техніки. Сьогодні ви бачите перед собою результат злагодженої взаємодії воїнів, українського оборонпрому, волонтерів та нашої команди. Це - БПЛА Heavy Shot:

А розпочиналося все так. Пілоти підрозділу «Барні» мотопіхотного батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» знайшли рішення, як нищити ворога ще ефективніше. Степан Барна побачив на українському ринку найбільший і найкраще захищений дрон Heavy Shot, і його очі загорілися.
БПЛА Heavy Shot має декілька каналів зв'язку, захищений від російського РЕБ. Має систему, завдяки якій він повертається навіть тоді, коли втрачений gps-звʼязок. Працює вночі та може нести скид вагою до 20 кілограмів. Цього велета створив український виробник, тому заміна запчастин, ремонт - це не проблема.
Був оголошений збір на дуже пристойну суму, бо ці дрони коштують недешево. Степану вдалося зібрати лише половину. Час ішов, а збір рухався дуже повільно. Тоді я набрав Барну і ми разом вирішили, що «Фонд Порошенка» перекаже 50%, які залишилися, і ми викупили дрони Heavy Shot для «едельвейсів».
Так і має діяти суспільство: швидко, злагоджено, ефективно. Сьогодні ми передаємо дрони Heavy Shot пілотам, завтра вони будуть на Сході, а вже післязавтра вилетять на полювання.
Щодня наша команда працює, щоб таких позитивних історій було більше, а наша відповідь ворогу - смертельна.
https://t.me/PresidentPoroshenko/11284
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15.11.2024 18:29 Відповісти
5-тий телеканал, 23.10.2024 22:03

Український громадсько-політичний діяч, колишній голова Тернопільської ОДА і військовослужбовець ЗСУ Степан Барна оголосив збір на закупівлю ударного комплексу БпЛА Heavy Shot для взводу "БАРНІ" мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Ціль: 2 830 000 ₴

Дрони літають на десятки кілометрів за лінію фронту і точково скидають "вантаж" на голову противнику.
Трохи про безпілотник:
Піднімає до 40 кг (!) вибухівки.
Літає на десятки кілометрів за лінію фронту.
Точково скидає "вантаж" на голову супротивнику, техніку, склади й командні пункти. Стійкий до РЕБ.

Збір закрито!

https://www.5.ua/suspilstvo/spravzhnii-bezpilotnyi-bombarduvalnyk-stepan-barna-oholosyv-zbir-na-udarnyi-kompleks-heavy-shot-337076.html
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15.11.2024 21:43 Відповісти
А тем временем шестой президент Украины Зеленский и его шобла мародерят бюджет Украины и иностранную помощь
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15.11.2024 19:46 Відповісти
Зєбуін передає ЗСУ лише вечірні відосики
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15.11.2024 20:07 Відповісти
Порох - сила, Рошен - смакота!
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15.11.2024 20:11 Відповісти
Кінець війни = кінець Зєленського.
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15.11.2024 20:52 Відповісти
Дякую!
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16.11.2024 05:49 Відповісти
 
 