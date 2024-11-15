Велику партію техніки на 78 млн грн передадуть бійцям на Сході. ФОТОрепортаж
Пʼятий президент і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко підготував чергову партію техніки для фронтових бригад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Вже зовсім скоро 1000 днів українського спротиву російській і не тільки армії. Поки хтось готує патріотичні пости в соціальні мережі чи планує сідати за стіл перемов із росією, наша команда готує чергову поїздку на Схід. Їдемо до наших друзів — десантури, морпіхів, піхоти, арти", – йдеться в повідомлені.
Як зазначається, щотижня команда Порошенка привозить на один із гарячих напрямків вантаж вартістю більше 30 мільйонів гривень. Цього разу вартість конвою – 78 мільйонів:
- 2300 FPV-дронів
- нічні "Мавіки"
- дизельні пічки
- 6 екскаваторів, які ритимуть кілометри нових ліній оборони
- квадроцикли для підвезення боєприпасів та евакуації поранених
- прально-душові комплекси
- генератори
- зарядні станції Ecoflow
- електроніка.
"Кожен із цих тисячі днів наша команда живе фронтом: закуповує зброю, займається логістикою, вигадує, яким чином доправити техніку до наших воїнів. У той час, як влада підвищує видатки на зарплатню силовикам, ми переконані: єдині, хто справді може захистити державу, - це Збройні Сили України. Заради них і працюємо", – наголосив Порошенко.
"І про актуальне. Оголошуємо конкурс: перший, хто візьме північнокорейського найманця в полон — отримає від нас з Мариною 20 нічних "Мавіків" 3Т", – резюмував пʼятий президент.
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То можна навіть у новину не заходити, клятий барига знову піариться, крадучи у зебілів що купують його торти та конфети гроші
Ви часто чуєте від мене фразу, що це війна технологій. Тому наша команда перебуває у постійному пошуку кращого, інвестує в український оборонпром та масштабує закупівлі нової техніки. Сьогодні ви бачите перед собою результат злагодженої взаємодії воїнів, українського оборонпрому, волонтерів та нашої команди. Це - БПЛА Heavy Shot:
А розпочиналося все так. Пілоти підрозділу «Барні» мотопіхотного батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» знайшли рішення, як нищити ворога ще ефективніше. Степан Барна побачив на українському ринку найбільший і найкраще захищений дрон Heavy Shot, і його очі загорілися.
БПЛА Heavy Shot має декілька каналів зв'язку, захищений від російського РЕБ. Має систему, завдяки якій він повертається навіть тоді, коли втрачений gps-звʼязок. Працює вночі та може нести скид вагою до 20 кілограмів. Цього велета створив український виробник, тому заміна запчастин, ремонт - це не проблема.
Був оголошений збір на дуже пристойну суму, бо ці дрони коштують недешево. Степану вдалося зібрати лише половину. Час ішов, а збір рухався дуже повільно. Тоді я набрав Барну і ми разом вирішили, що «Фонд Порошенка» перекаже 50%, які залишилися, і ми викупили дрони Heavy Shot для «едельвейсів».
Так і має діяти суспільство: швидко, злагоджено, ефективно. Сьогодні ми передаємо дрони Heavy Shot пілотам, завтра вони будуть на Сході, а вже післязавтра вилетять на полювання.
Щодня наша команда працює, щоб таких позитивних історій було більше, а наша відповідь ворогу - смертельна.
https://t.me/PresidentPoroshenko/11284
Український громадсько-політичний діяч, колишній голова Тернопільської ОДА і військовослужбовець ЗСУ Степан Барна оголосив збір на закупівлю ударного комплексу БпЛА Heavy Shot для взводу "БАРНІ" мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
Ціль: 2 830 000 ₴
Дрони літають на десятки кілометрів за лінію фронту і точково скидають "вантаж" на голову противнику.
Трохи про безпілотник:
Піднімає до 40 кг (!) вибухівки.
Літає на десятки кілометрів за лінію фронту.
Точково скидає "вантаж" на голову супротивнику, техніку, склади й командні пункти. Стійкий до РЕБ.
Збір закрито!
https://www.5.ua/suspilstvo/spravzhnii-bezpilotnyi-bombarduvalnyk-stepan-barna-oholosyv-zbir-na-udarnyi-kompleks-heavy-shot-337076.html