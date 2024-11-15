Велику партію техніки на 78 млн грн передадуть бійцям на Сході. ФОТОрепортаж

Пʼятий президент і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко підготував чергову партію техніки для фронтових бригад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Вже зовсім скоро 1000 днів українського спротиву російській і не тільки армії. Поки хтось готує патріотичні пости в соціальні мережі чи планує сідати за стіл перемов із росією, наша команда готує чергову поїздку на Схід. Їдемо до наших друзів — десантури, морпіхів, піхоти, арти", – йдеться в повідомлені.

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Як зазначається, щотижня команда Порошенка привозить на один із гарячих напрямків вантаж вартістю більше 30 мільйонів гривень. Цього разу вартість конвою – 78 мільйонів:

2300 FPV-дронів

нічні "Мавіки"

дизельні пічки

6 екскаваторів, які ритимуть кілометри нових ліній оборони

квадроцикли для підвезення боєприпасів та евакуації поранених

прально-душові комплекси

генератори

зарядні станції Ecoflow

електроніка.





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"Кожен із цих тисячі днів наша команда живе фронтом: закуповує зброю, займається логістикою, вигадує, яким чином доправити техніку до наших воїнів. У той час, як влада підвищує видатки на зарплатню силовикам, ми переконані: єдині, хто справді може захистити державу, - це Збройні Сили України. Заради них і працюємо", – наголосив Порошенко.













"І про актуальне. Оголошуємо конкурс: перший, хто візьме північнокорейського найманця в полон — отримає від нас з Мариною 20 нічних "Мавіків" 3Т", – резюмував пʼятий президент.