Комплекси "Ай-Петрі" показали відмінні результати і вже прикривають до тисячі кілометрів фронту: опубліковано кадри випробування. ВІДЕО+ФОТО

Комплекси протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ" вже прикривають майже тисячу кілометрів лінії боєзіткнення.

Про це розповів лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час випробування техніки в наближених до фронту умовах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

"Комплекс показав відмінні результати. Сьогодні тут були присутні представники ЗСУ, Генштабу, ГУР, Нацгвардії, СБУ. І були продемонстровані технічні можливості комплексів, які зараз дуже ефективно виконують свої бойові завдання на фронті", - говорить пʼятий президент.

Військовій фахівці пояснюють, як відбувається тестування: "ми знаходимося в умовах, наближених до бойових. Зараз ми бачимо бойовий порядок, який складається із засобів "Ай-Петрі" та радіо-локаційної станції. Ми проводимо експеримент по протидії системам наведення противника, які безпосередньо здійснюють донаводку коригування КАБів. Також ці системи застосовуються в інших засобах ураження для точності донаведення по наших позиціях. Як правило, це БПЛА "Zala", "Орлан", "Суперкам".

"На Донеччині ми стикалися з КАБами. Ми їм протидіяли. І як показала практика, частина з них падає, не розриваючись. А сама бомба лежить або серед поля, або в посадці якійсь", - розповів військовий.

"РЛС супроводжує ціль, і ми по черзі, від одного засобу подавлення по одному нарощуємо далі з метою оцінити найбільшу ефективність", - показує фахівець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко передав у війська 8 комплексів РЕБ "Ай-Петрі"





"Ми вже маємо позитивний досвід в бойових умовах. Ми повинні працювати на випередження. І в залежності від цього ми застосовуємо більше комплексів - три, пʼять і так далі. От якраз зараз ми займаємось експериментом, щоб зрозуміти, наскільки щільну треба поставити заваду. Оце - кількість супутників, які дрон зараз бачить. Тобто максимально 13. Зараз він набирає висоту. Нам потрібно, щоб було - нуль супутників. Тобто ми візуально спостерігаємо в реальному часі вплив "Ай-Петрі" зсередини самого засобу", - пояснює військовий.

"Декілька місяців тому на фронті були смуги, де не було жодного комплексу "Ай-Петрі". На сьогодні в кожній смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування, тактичного угрупування вже є комплекси "Ай-Петрі", які продовжують своє нарощування. Основна задача - це прикриття підрозділів артилерії та всіх інших підрозділів Сил оборони, які задіяні під час наступальних, контрнаступальних штурмових дій. Тобто ми взаємодіємо з усіма підрозділами. Як тільки "Ай-Петрі" зʼявляється в смузі під єдиним управлінням нашого моніторингового центру, ми доводимо інформацію до всіх командирів структурних підрозділів, бригад, окремих батальйонів, і вони знають, що вони вже захищені", - пояснюють фахівці.

"Коли нас ще не було, то було більше влучань тих самих "Ланцетів" по нашим артсистемам, по позиціям. При появі наших комплексів кількість прильотів зменшилась", - констатує військовий.

Зараз також триває робота над позицією прикриття обʼєктів критичної енергетичної інфраструктури, пунктів управління, медичних закладів.

"Це не означає, що ти на будинку поставив якийсь там приборчик, і він працює - це не так робиться. Прикривається ціла велика ділянка. Звичайно, ми не кажемо технічні характеристики, але там є і дрони-перехоплювачі, і турелі", - говорить Порошенко.

Він зауважив, що наразі з держбюджету на "Ай-Петрі" не виділено жодної копійки. Порошенко подякував за долучення до фінансування проєкту волонтерам, бригадам та місцевим громадам, які виділяють субвенції. Як відомо, сам Порошенко вже профінансував "Ай-Петрі" на суму понад 200 млн грн.

Також читайте: 18-й центр протидії технічним розвідкам отримав два комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО

"Сьогодні майже 50 комплексів, переданих до складу ЗСУ і Національної гвардії, працюють і в штурмових бригадах, і в моніторингових центрах. Лінія оборони, яка перекривається, лінія боєзіткнення стрімко досягає тисячі кілометрів. Для мене було сьогодні підведення певних підсумків. От що робить обʼєднана команда професіоналів. Комплекси показали відмінні результати. Приємно, що у всіх учасників палають очі. Вони мріяли про такі комплекси. А ми робимо все можливе для того, щоб цю мрію наближати", - говорить Порошенко.

Рік тому Петро Порошенко повідомив про інвестування 150 млн грн в розробку новітньої системи протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ". Зараз проєкт стрімко масштабується.

"Це не тільки і не стільки РЕБ. Це вже кібербезпека, яка має унікальні властивості, розроблена фахівцями нашої команди - програмістами, інженерами. Сьогодні нічого подібного немає ні в Збройних Силах України, ні у противника. Але ми налагодили вже серійне виробництво", - повідомив Порошенко.

Він також пояснив, чому ухвалив рішення інвестувати в цю розробку.

Також читайте: 112-а бригада ТрО отримала два комплекси РЕБ "Ай-Петрі" та комплекс БПЛА "Посейдон". ФОТО

"У мене не було іншого виходу, бо нічого подібного я не бачив. Я вкладав в науково-дослідну розробку тоді, коли ми ще не мали жодної моделі, яка б ефективно працювала. Але я вірю в нашу команду, вірю в програмістів, вірю в інженерів. І вірю в унікальну майстерність тих екіпажів, які зараз застосовують цей кіберзахист безпосередньо на смузі зіткнення", - говорить Порошенко.