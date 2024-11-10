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Комплекси "Ай-Петрі" показали відмінні результати і вже прикривають до тисячі кілометрів фронту: опубліковано кадри випробування. ВІДЕО+ФОТО

Комплекси протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ" вже прикривають майже тисячу кілометрів лінії боєзіткнення.

Про це розповів лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час випробування техніки в наближених до фронту умовах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

"Комплекс показав відмінні результати. Сьогодні тут були присутні представники ЗСУ, Генштабу, ГУР, Нацгвардії, СБУ. І були продемонстровані технічні можливості комплексів, які зараз дуже ефективно виконують свої бойові завдання на фронті", - говорить пʼятий президент.

Військовій фахівці пояснюють, як відбувається тестування: "ми знаходимося в умовах, наближених до бойових. Зараз ми бачимо бойовий порядок, який складається із засобів "Ай-Петрі" та радіо-локаційної станції. Ми проводимо експеримент по протидії системам наведення противника, які безпосередньо здійснюють донаводку коригування КАБів. Також ці системи застосовуються в інших засобах ураження для точності донаведення по наших позиціях. Як правило, це БПЛА "Zala", "Орлан", "Суперкам".

"На Донеччині ми стикалися з КАБами. Ми їм протидіяли. І як показала практика, частина з них падає, не розриваючись. А сама бомба лежить або серед поля, або в посадці якійсь", - розповів військовий.

"РЛС супроводжує ціль, і ми по черзі, від одного засобу подавлення по одному нарощуємо далі з метою оцінити найбільшу ефективність", - показує фахівець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко передав у війська 8 комплексів РЕБ "Ай-Петрі"

випробування коплексів Ай-Петрі
випробування коплексів Ай-Петрі

"Ми вже маємо позитивний досвід в бойових умовах. Ми повинні працювати на випередження. І в залежності від цього ми застосовуємо більше комплексів - три, пʼять і так далі. От якраз зараз ми займаємось експериментом, щоб зрозуміти, наскільки щільну треба поставити заваду. Оце - кількість супутників, які дрон зараз бачить. Тобто максимально 13. Зараз він набирає висоту. Нам потрібно, щоб було - нуль супутників. Тобто ми візуально спостерігаємо в реальному часі вплив "Ай-Петрі" зсередини самого засобу", - пояснює військовий.

"Декілька місяців тому на фронті були смуги, де не було жодного комплексу "Ай-Петрі". На сьогодні в кожній смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування, тактичного угрупування вже є комплекси "Ай-Петрі", які продовжують своє нарощування. Основна задача - це прикриття підрозділів артилерії та всіх інших підрозділів Сил оборони, які задіяні під час наступальних, контрнаступальних штурмових дій. Тобто ми взаємодіємо з усіма підрозділами. Як тільки "Ай-Петрі" зʼявляється в смузі під єдиним управлінням нашого моніторингового центру, ми доводимо інформацію до всіх командирів структурних підрозділів, бригад, окремих батальйонів, і вони знають, що вони вже захищені", - пояснюють фахівці.

"Коли нас ще не було, то було більше влучань тих самих "Ланцетів" по нашим артсистемам, по позиціям. При появі наших комплексів кількість прильотів зменшилась", - констатує військовий.

Зараз також триває робота над позицією прикриття обʼєктів критичної енергетичної інфраструктури, пунктів управління, медичних закладів.

"Це не означає, що ти на будинку поставив якийсь там приборчик, і він працює - це не так робиться. Прикривається ціла велика ділянка. Звичайно, ми не кажемо технічні характеристики, але там є і дрони-перехоплювачі, і турелі", - говорить Порошенко.

Він зауважив, що наразі з держбюджету на "Ай-Петрі" не виділено жодної копійки. Порошенко подякував за долучення до фінансування проєкту волонтерам, бригадам та місцевим громадам, які виділяють субвенції. Як відомо, сам Порошенко вже профінансував "Ай-Петрі" на суму понад 200 млн грн.

Також читайте: 18-й центр протидії технічним розвідкам отримав два комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО

"Сьогодні майже 50 комплексів, переданих до складу ЗСУ і Національної гвардії, працюють і в штурмових бригадах, і в моніторингових центрах. Лінія оборони, яка перекривається, лінія боєзіткнення стрімко досягає тисячі кілометрів. Для мене було сьогодні підведення певних підсумків. От що робить обʼєднана команда професіоналів. Комплекси показали відмінні результати. Приємно, що у всіх учасників палають очі. Вони мріяли про такі комплекси. А ми робимо все можливе для того, щоб цю мрію наближати", - говорить Порошенко.

Рік тому Петро Порошенко повідомив про інвестування 150 млн грн в розробку новітньої системи протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ". Зараз проєкт стрімко масштабується.

"Це не тільки і не стільки РЕБ. Це вже кібербезпека, яка має унікальні властивості, розроблена фахівцями нашої команди - програмістами, інженерами. Сьогодні нічого подібного немає ні в Збройних Силах України, ні у противника. Але ми налагодили вже серійне виробництво", - повідомив Порошенко.

Він також пояснив, чому ухвалив рішення інвестувати в цю розробку.

Також читайте: 112-а бригада ТрО отримала два комплекси РЕБ "Ай-Петрі" та комплекс БПЛА "Посейдон". ФОТО

"У мене не було іншого виходу, бо нічого подібного я не бачив. Я вкладав в науково-дослідну розробку тоді, коли ми ще не мали жодної моделі, яка б ефективно працювала. Але я вірю в нашу команду, вірю в програмістів, вірю в інженерів. І вірю в унікальну майстерність тих екіпажів, які зараз застосовують цей кіберзахист безпосередньо на смузі зіткнення", - говорить Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15171) РЕБ (155)


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Топ коментарі
+39
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10.11.2024 13:14
+39
Дякуємо, пане Гетьман !

Україні потрібен Порох !

.
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10.11.2024 13:19
+35
Зебіли та інші імбецили, ваш вихід.
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10.11.2024 13:15
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10.11.2024 13:14 Відповісти
Зебіли та інші імбецили, ваш вихід.
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10.11.2024 13:15 Відповісти
Та шо там думати, все буде по вже "обкатаній" системі - заборонять випуск, накладуть арешт на рахунки того, хто випускає ці системи, а проти Порошенка порушать нову кримінальну справу! Пльовоє дєло для маланця і його ларьочника! А там і чмути зі стерненками підтягнуться - все буде, як завжди.
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10.11.2024 13:31 Відповісти
більше віри Сергію, воно ж не лох якийсь, а лідор 73% експериментаторів-мазохістів: "еслі чаво оні яго смяцьом... "
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10.11.2024 13:43 Відповісти
Щр там якісь ''петрі''. Ось відосики від хрипосика будь кого до сказу доведуть- ось це сила. А сто ракет рознесуть мордор в щент
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10.11.2024 13:17 Відповісти
"відосики-хрипосики"

отаким муйні ЗЄлятам

.
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10.11.2024 13:22 Відповісти
Якби тож 100 ракет, а то 100 "паляниць"...Які здуже великою натяжкою можна рахувати ракетами...
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10.11.2024 13:56 Відповісти
Може то іпсо для кацапів?
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10.11.2024 13:57 Відповісти
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10.11.2024 13:18 Відповісти
Дякуємо, пане Гетьман !

Україні потрібен Порох !

.
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10.11.2024 13:19 Відповісти
Українці вибрали ваЗЕлін...
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10.11.2024 13:33 Відповісти
Красавчик
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10.11.2024 13:22 Відповісти
бо працює на свіжому повітрі, на відміну від ЗЄльоного в бункері

.
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10.11.2024 13:24 Відповісти
дабл Ирина, ВіДайте могзи на дослідження чи перемістіть взад тій бібізяні призебіленій із котрої їх переклали у вашу макітру, хоча й вдячний за сміливість, що відгукнулись на мій заклик від 10.11.2024 13:15...
Спроб макаці взнати значення набору незрозумілих слів, а тим паче призначення та можливості- це знущання над тваринкою, але тримай те: "Комплекси протидії засобам технічної розвідки Джерело: "
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10.11.2024 14:22 Відповісти
дякую, ви підтвердили беззаперечний фак, та на жаль, не використали капс : "коли палець вказує на небо, такі як ви, дивляться на палець. "
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10.11.2024 14:50 Відповісти
взірцева зебілка, практично еталонна... ****** не вникаючи, немає чим.
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10.11.2024 15:15 Відповісти
ще один імбецил із букварем у сумці та дабл Ириною на думці...
Дурнику, зберіться в гурток по інтересах та осягніть призначення та дію: "Комплексів протидії засобам технічної розвідки... Та заміни окуляри, зраділий.
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10.11.2024 17:16 Відповісти
Дійсно, для чого ростягувати всі комплекси на тисячі кілометрів, достатньо прикрити згадані міста. Петру я довіряю, бо він відомий спеціаліст в галузі протиповітряної оборони Києва. Правда, то було в мирний час...
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10.11.2024 14:22 Відповісти
Що потрібно знати з цієї інфи. Цитатами:
1. "Рік тому Петро Порошенко повідомив про інвестування 150 млн грн в розробку новітньої системи протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ". Зараз проєкт стрімко масштабується".
2."наразі з держбюджету на "Ай-Петрі" не виділено жодної копійки. Порошенко подякував за долучення до фінансування проєкту волонтерам, бригадам та місцевим громадам, які виділяють субвенції. Як відомо, сам Порошенко вже профінансував "Ай-Петрі" на суму понад ₴200 млн"
3.""У мене не було іншого виходу, бо нічого подібного я не бачив. Я вкладав в науково-дослідну розробку тоді, коли ми ще не мали жодної моделі, яка б ефективно працювала. Але я вірю в нашу команду, вірю в програмістів, вірю в інженерів. І вірю в унікальну майстерність тих екіпажів, які зараз застосовують цей кіберзахист безпосередньо на смузі зіткнення", - говорить Порошенко".
4. "Сьогодні лінія оборони, яку захищає наша розробка, сягає тисячі кілометрів. Основна задача - це прикриття підрозділів артилерії та піхоти, захист об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, пунктів управління, медичних пунктів. Тому продовжуємо працювати над збільшенням кількості комплексів, і сьогоднішні випробування - це черговий крок до цього. ... Майже 50 таких систем уже успішно виконують бойові завдання на фронті"
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10.11.2024 13:22 Відповісти
Знову піариться клятий баріга.
краще перевів би ці кошти на марафон, це більше користі принесло б мудрому наріду
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10.11.2024 13:26 Відповісти
Петро Порошенко - комплекси РЕБ "Ай- Петрі".

Володимир Зеленський - комплекс БтК "Ай да Вова".
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10.11.2024 13:30 Відповісти
Ще в ЗЕ є Оманський "план"
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10.11.2024 15:32 Відповісти
Петру Олексійрвичу і його команді щира подяка
І респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
ВІдчутна робота профессіонала і Людини ,
для якої Украіна понад усе 🙁
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10.11.2024 13:30 Відповісти
Ага , правду кажеш
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10.11.2024 13:33 Відповісти
як важко з Порошенком боротись... Навіть у назві комплекса пропіарився. Ай да Петро Олексійвич! Навіть важко уявити, як в ОПі розшифровують літери"СВ" у назві комплексу.
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10.11.2024 13:35 Відповісти
на жаль, виявилось, що боротись легко, якщо 38% похрін, а у 73% із 62%- могзи віслюків (пробачте тваринки за таке порівняння із оскотиненими Г+Г *************).
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10.11.2024 13:50 Відповісти
коли 13,5 мільйонів йшли на виборчі дільниці, тоді комплексу "Ай-Петоі" ще не було, а інший комплекс "АрміяМоваВіра" їм ***** не був потрібен. Ну хто ж з них тоді знав, що ці комплекси пов'язані один з одним.
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10.11.2024 13:59 Відповісти
сумно все це згадувати, особливо, констатувати той масовий психоз та придуркувату уїбочку на головах майбутніх зебілів при запитанні за кого голосуватимуть... Соромно за "День Незалежності" із Сердючко-Данилком & інше бл...тво та зебілом відділеним чи виділеним, одним однісіньким під час цього...
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10.11.2024 14:07 Відповісти
Дякуємо і допомагвємо!
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10.11.2024 13:47 Відповісти
Відправити 👍
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10.11.2024 13:52 Відповісти
У совковій армії Порошенко служив у ракетних військах.
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10.11.2024 13:58 Відповісти
''Так сталося, що під час служби в армії у науково-випробувальному інституті військово-повітряних сил у 1984 році мені довелося брати участь у випробуванні комплексу радіолокаційної розвідки, до якого входить А-50.''
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16.11.2024 23:35 Відповісти
Urs . А може то піарить навищу гору Криму а не Порошенка ?
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10.11.2024 13:59 Відповісти
Ай-Петрі-це ж Ай да Петро. Отак Петро Порошенко піариться на обороні України. це не вподобство. от вова боневтік вечором покаже відосик на гівномарафеті про потужню команду зельоних дєрьмаків.
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10.11.2024 13:59 Відповісти
Зермаки думають, як заблокувати рахунки цього підприємства.
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10.11.2024 14:01 Відповісти
Донині донатив лише Цимбалюка і Стерненка. Тепер Стерненка викреслюю і вписую Порошенка.
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10.11.2024 14:09 Відповісти
Не Порошенку, а Справі громад.
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10.11.2024 14:56 Відповісти
А тебе наче хтось примушував донатити на Стерненка, мабуть думаєш, що показуєш свій розум?
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10.11.2024 16:46 Відповісти
зебіли , ФАС !
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10.11.2024 15:03 Відповісти
Олексій Петров, депутат Запорізької міськради, нині комроти 36-ї бр. морської піхоти ЗСУ, допис в Facebook:
Мене, як то кажуть, бомбить… Друзі, ви ж памʼятаєте той факт, якщо розділити суму допомоги ВІЙСЬКУ від Петра Порошенка, (ну той що барига і так далі), на кількість днів з дня початку повномасштабного вторгнення, то виявляється, шо… Він віддає, тут ключове саме це слово, ВІДДАЄ армії своєї країни шість мільйонів гривень… в день! (Чужі гроші рахувати неетично, але дуже цікаво!)
Так ось! Якщо би Петро Порошенко діяв як деякі ЗЕлені більшовики, ну тобто слуги, ну тобто «йдіть н***й зі своїм військом, я краще придбаю собі…», то кожні два дні (я не можу це усвідомити, але тим не менш) він би міняв собі автівку! Ну наприклад Мерседес «Майбах». Кожні. Два. Дні.
В понеділок зранку сів, два дні покатався і на ранок середи новий «мерс». Багато би хто на його місці, саме так і зробили. Десь в Ніцці.
Але він чомусь допомагає війську своєї країни. Учора. Позавчора. Сьогодні. Завтра та післязавтра. Шість мільйонів гривень щодня. Просто так. Своїй армії. Своїй країні. Дивний він якийсь, той Порошенко…
Допомагайте, друзі, Фонду Порошенка. Через ГО "Справа Громад" (на кожну гривню ГОшки Порох докладає свою). Реквізити:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
Або за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/Ae7dosExpq
Або переказ на рахунок: Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
**** рахунок: UA193052990000026002016226051 Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954
Призначення платежу: благодійна безповоротна допомога на користь ГО від ПІБ ‼️
PayPal НЕ ПРАЦЮЄ ‼️
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10.11.2024 16:46 Відповісти
КАБи знешкодити неможливо, але комплекси «Ай-Петрі» збивають їх з курсу на завершальному етапі польоту. В містах це нічого не дає (яка різниця, якщо якщо вони ціляться в об'єкт інфраструктури, а попадають в житловий будинок на відстані >150 метірв від нього), але в польових умовах - це дуже велика поміч бійцям ЗСУ.
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10.11.2024 17:22 Відповісти
воно імбецил, впіхнуло 3-ри дописи, щоб у нікого не було сумнівів.
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10.11.2024 18:21 Відповісти
 
 