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Комплексы "Ай-Петри" показали отличные результаты и уже прикрывают до тысячи километров фронта: опубликованы кадры испытания. ВИДЕО+ФОТО

Комплексы противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ" уже прикрывают почти тысячу километров линии боестолкновения.

Об этом рассказал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время испытания техники в приближенных к фронту условиях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр"Евросолидарности".

"Комплекс показал отличные результаты. Сегодня здесь присутствовали представители ВСУ, Генштаба, ГУР, Нацгвардии, СБУ. И были продемонстрированы технические возможности комплексов, которые сейчас очень эффективно выполняют свои боевые задачи на фронте", - говорит пятый президент.

Военной специалисты объясняют, как происходит тестирование: "мы находимся в условиях, приближенных к боевым. Сейчас мы видим боевой порядок, который состоит из средств "Ай-Петри" и радио-локационной станции. Мы проводим эксперимент по противодействию системам наведения противника, которые непосредственно осуществляют донаводку корректировки КАБов. Также эти системы применяются в других средствах поражения для точности донаведения по нашим позициям. Как правило, это БПЛА "Zala", "Орлан", "Суперкам".

"В Донецкой области мы сталкивались с КАБами. Мы им противодействовали. И как показала практика, часть из них падает, не разрываясь. А сама бомба лежит или среди поля, или в посадке какой-то", - рассказал военный.

"РЛС сопровождает цель, и мы поочередно, от одного средства подавления по одному наращиваем дальше с целью оценить наибольшую эффективность", - показывает специалист.

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випробування коплексів Ай-Петрі
випробування коплексів Ай-Петрі

"Мы уже имеем положительный опыт в боевых условиях. Мы должны работать на опережение. И в зависимости от этого мы применяем больше комплексов - три, пять и так далее. Вот как раз сейчас мы занимаемся экспериментом, чтобы понять, насколько плотную надо поставить помеху. Это - количество спутников, которые дрон сейчас видит. То есть максимально 13. Сейчас он набирает высоту. Нам нужно, чтобы было - ноль спутников. То есть мы визуально наблюдаем в реальном времени влияние "Ай-Петри" изнутри самого средства", - объясняет военный.

"Несколько месяцев назад на фронте были полосы, где не было ни одного комплекса "Ай-Петри". На сегодня в каждой полосе ответственности оперативно-тактической группировки, тактической группировки уже есть комплексы "Ай-Петри", которые продолжают свое наращивание. Основная задача - это прикрытие подразделений артиллерии и всех других подразделений Сил обороны, которые задействованы во время наступательных, контрнаступательных штурмовых действий. То есть мы взаимодействуем со всеми подразделениями. Как только "Ай-Петри" появляется в полосе под единым управлением нашего мониторингового центра, мы доводим информацию до всех командиров структурных подразделений, бригад, отдельных батальонов, и они знают, что они уже защищены", - объясняют специалисты.

"Когда нас еще не было, то было больше попаданий тех же "Ланцетов" по нашим артсистемам, по позициям. При появлении наших комплексов количество прилетов уменьшилось", - констатирует военный.

Сейчас также продолжается работа над позицией прикрытия объектов критической энергетической инфраструктуры, пунктов управления, медицинских учреждений.

"Это не значит, что ты на доме поставил какой-то там приборчик, и он работает - это не так делается. Прикрывается целый большой участок. Конечно, мы не говорим технические характеристики, но там есть и дроны-перехватчики, и турели", - говорит Порошенко.

Он отметил, что сейчас из госбюджета на "Ай-Петри" не выделено ни копейки. Порошенко поблагодарил за участие в финансировании проекта волонтеров, бригады и местные общины, которые выделяют субвенции. Как известно, сам Порошенко уже профинансировал "Ай-Петри" на сумму более 200 млн грн.

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"Сегодня почти 50 комплексов, переданных в состав ВСУ и Национальной гвардии, работают и в штурмовых бригадах, и в мониторинговых центрах. Линия обороны, которая перекрывается, линия боестолкновения стремительно достигает тысячи километров. Для меня было сегодня подведение определенных итогов. Вот что делает объединенная команда профессионалов. Комплексы показали отличные результаты. Приятно, что у всех участников горят глаза. Они мечтали о таких комплексах. А мы делаем все возможное для того, чтобы эту мечту приближать", - говорит Порошенко.

Год назад Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ". Сейчас проект стремительно масштабируется.

"Это не только и не столько РЭБ. Это уже кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды - программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. Но мы наладили уже серийное производство", - сообщил Порошенко.

Он также объяснил, почему принял решение инвестировать в эту разработку.

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"У меня не было другого выхода, потому что ничего подобного я не видел. Я вкладывал в научно-исследовательскую разработку тогда, когда мы еще не имели ни одной модели, которая бы эффективно работала. Но я верю в нашу команду, верю в программистов, верю в инженеров. И верю в уникальное мастерство тех экипажей, которые сейчас применяют эту киберзащиту непосредственно на полосе соприкосновения", - говорит Порошенко.

Порошенко Петр (19599) РЭБ (129)


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Топ комментарии
+39
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10.11.2024 13:14
+39
Дякуємо, пане Гетьман !

Україні потрібен Порох !

.
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10.11.2024 13:19
+35
Зебіли та інші імбецили, ваш вихід.
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10.11.2024 13:15
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Правила форума Совет форумчан
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10.11.2024 13:14 Ответить
Зебіли та інші імбецили, ваш вихід.
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10.11.2024 13:15 Ответить
Та шо там думати, все буде по вже "обкатаній" системі - заборонять випуск, накладуть арешт на рахунки того, хто випускає ці системи, а проти Порошенка порушать нову кримінальну справу! Пльовоє дєло для маланця і його ларьочника! А там і чмути зі стерненками підтягнуться - все буде, як завжди.
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10.11.2024 13:31 Ответить
більше віри Сергію, воно ж не лох якийсь, а лідор 73% експериментаторів-мазохістів: "еслі чаво оні яго смяцьом... "
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10.11.2024 13:43 Ответить
Щр там якісь ''петрі''. Ось відосики від хрипосика будь кого до сказу доведуть- ось це сила. А сто ракет рознесуть мордор в щент
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10.11.2024 13:17 Ответить
"відосики-хрипосики"

отаким муйні ЗЄлятам

.
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10.11.2024 13:22 Ответить
Якби тож 100 ракет, а то 100 "паляниць"...Які здуже великою натяжкою можна рахувати ракетами...
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10.11.2024 13:56 Ответить
Може то іпсо для кацапів?
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10.11.2024 13:57 Ответить
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10.11.2024 13:18 Ответить
Дякуємо, пане Гетьман !

Україні потрібен Порох !

.
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10.11.2024 13:19 Ответить
Українці вибрали ваЗЕлін...
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10.11.2024 13:33 Ответить
Красавчик
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10.11.2024 13:22 Ответить
бо працює на свіжому повітрі, на відміну від ЗЄльоного в бункері

.
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10.11.2024 13:24 Ответить
дабл Ирина, ВіДайте могзи на дослідження чи перемістіть взад тій бібізяні призебіленій із котрої їх переклали у вашу макітру, хоча й вдячний за сміливість, що відгукнулись на мій заклик від 10.11.2024 13:15...
Спроб макаці взнати значення набору незрозумілих слів, а тим паче призначення та можливості- це знущання над тваринкою, але тримай те: "Комплекси протидії засобам технічної розвідки Джерело: "
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10.11.2024 14:22 Ответить
дякую, ви підтвердили беззаперечний фак, та на жаль, не використали капс : "коли палець вказує на небо, такі як ви, дивляться на палець. "
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10.11.2024 14:50 Ответить
взірцева зебілка, практично еталонна... ****** не вникаючи, немає чим.
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10.11.2024 15:15 Ответить
ще один імбецил із букварем у сумці та дабл Ириною на думці...
Дурнику, зберіться в гурток по інтересах та осягніть призначення та дію: "Комплексів протидії засобам технічної розвідки... Та заміни окуляри, зраділий.
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10.11.2024 17:16 Ответить
Дійсно, для чого ростягувати всі комплекси на тисячі кілометрів, достатньо прикрити згадані міста. Петру я довіряю, бо він відомий спеціаліст в галузі протиповітряної оборони Києва. Правда, то було в мирний час...
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10.11.2024 14:22 Ответить
Що потрібно знати з цієї інфи. Цитатами:
1. "Рік тому Петро Порошенко повідомив про інвестування 150 млн грн в розробку новітньої системи протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ". Зараз проєкт стрімко масштабується".
2."наразі з держбюджету на "Ай-Петрі" не виділено жодної копійки. Порошенко подякував за долучення до фінансування проєкту волонтерам, бригадам та місцевим громадам, які виділяють субвенції. Як відомо, сам Порошенко вже профінансував "Ай-Петрі" на суму понад ₴200 млн"
3.""У мене не було іншого виходу, бо нічого подібного я не бачив. Я вкладав в науково-дослідну розробку тоді, коли ми ще не мали жодної моделі, яка б ефективно працювала. Але я вірю в нашу команду, вірю в програмістів, вірю в інженерів. І вірю в унікальну майстерність тих екіпажів, які зараз застосовують цей кіберзахист безпосередньо на смузі зіткнення", - говорить Порошенко".
4. "Сьогодні лінія оборони, яку захищає наша розробка, сягає тисячі кілометрів. Основна задача - це прикриття підрозділів артилерії та піхоти, захист об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, пунктів управління, медичних пунктів. Тому продовжуємо працювати над збільшенням кількості комплексів, і сьогоднішні випробування - це черговий крок до цього. ... Майже 50 таких систем уже успішно виконують бойові завдання на фронті"
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10.11.2024 13:22 Ответить
Знову піариться клятий баріга.
краще перевів би ці кошти на марафон, це більше користі принесло б мудрому наріду
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10.11.2024 13:26 Ответить
Петро Порошенко - комплекси РЕБ "Ай- Петрі".

Володимир Зеленський - комплекс БтК "Ай да Вова".
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10.11.2024 13:30 Ответить
Ще в ЗЕ є Оманський "план"
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10.11.2024 15:32 Ответить
Петру Олексійрвичу і його команді щира подяка
І респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
ВІдчутна робота профессіонала і Людини ,
для якої Украіна понад усе 🙁
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10.11.2024 13:30 Ответить
Ага , правду кажеш
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10.11.2024 13:33 Ответить
як важко з Порошенком боротись... Навіть у назві комплекса пропіарився. Ай да Петро Олексійвич! Навіть важко уявити, як в ОПі розшифровують літери"СВ" у назві комплексу.
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10.11.2024 13:35 Ответить
на жаль, виявилось, що боротись легко, якщо 38% похрін, а у 73% із 62%- могзи віслюків (пробачте тваринки за таке порівняння із оскотиненими Г+Г *************).
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10.11.2024 13:50 Ответить
коли 13,5 мільйонів йшли на виборчі дільниці, тоді комплексу "Ай-Петоі" ще не було, а інший комплекс "АрміяМоваВіра" їм ***** не був потрібен. Ну хто ж з них тоді знав, що ці комплекси пов'язані один з одним.
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10.11.2024 13:59 Ответить
сумно все це згадувати, особливо, констатувати той масовий психоз та придуркувату уїбочку на головах майбутніх зебілів при запитанні за кого голосуватимуть... Соромно за "День Незалежності" із Сердючко-Данилком & інше бл...тво та зебілом відділеним чи виділеним, одним однісіньким під час цього...
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10.11.2024 14:07 Ответить
Дякуємо і допомагвємо!
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10.11.2024 13:47 Ответить
Відправити 👍
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10.11.2024 13:52 Ответить
У совковій армії Порошенко служив у ракетних військах.
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10.11.2024 13:58 Ответить
''Так сталося, що під час служби в армії у науково-випробувальному інституті військово-повітряних сил у 1984 році мені довелося брати участь у випробуванні комплексу радіолокаційної розвідки, до якого входить А-50.''
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16.11.2024 23:35 Ответить
Urs . А може то піарить навищу гору Криму а не Порошенка ?
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10.11.2024 13:59 Ответить
Ай-Петрі-це ж Ай да Петро. Отак Петро Порошенко піариться на обороні України. це не вподобство. от вова боневтік вечором покаже відосик на гівномарафеті про потужню команду зельоних дєрьмаків.
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10.11.2024 13:59 Ответить
Зермаки думають, як заблокувати рахунки цього підприємства.
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10.11.2024 14:01 Ответить
Донині донатив лише Цимбалюка і Стерненка. Тепер Стерненка викреслюю і вписую Порошенка.
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10.11.2024 14:09 Ответить
Не Порошенку, а Справі громад.
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10.11.2024 14:56 Ответить
А тебе наче хтось примушував донатити на Стерненка, мабуть думаєш, що показуєш свій розум?
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10.11.2024 16:46 Ответить
зебіли , ФАС !
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10.11.2024 15:03 Ответить
Олексій Петров, депутат Запорізької міськради, нині комроти 36-ї бр. морської піхоти ЗСУ, допис в Facebook:
Мене, як то кажуть, бомбить… Друзі, ви ж памʼятаєте той факт, якщо розділити суму допомоги ВІЙСЬКУ від Петра Порошенка, (ну той що барига і так далі), на кількість днів з дня початку повномасштабного вторгнення, то виявляється, шо… Він віддає, тут ключове саме це слово, ВІДДАЄ армії своєї країни шість мільйонів гривень… в день! (Чужі гроші рахувати неетично, але дуже цікаво!)
Так ось! Якщо би Петро Порошенко діяв як деякі ЗЕлені більшовики, ну тобто слуги, ну тобто «йдіть н***й зі своїм військом, я краще придбаю собі…», то кожні два дні (я не можу це усвідомити, але тим не менш) він би міняв собі автівку! Ну наприклад Мерседес «Майбах». Кожні. Два. Дні.
В понеділок зранку сів, два дні покатався і на ранок середи новий «мерс». Багато би хто на його місці, саме так і зробили. Десь в Ніцці.
Але він чомусь допомагає війську своєї країни. Учора. Позавчора. Сьогодні. Завтра та післязавтра. Шість мільйонів гривень щодня. Просто так. Своїй армії. Своїй країні. Дивний він якийсь, той Порошенко…
Допомагайте, друзі, Фонду Порошенка. Через ГО "Справа Громад" (на кожну гривню ГОшки Порох докладає свою). Реквізити:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
Або за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/Ae7dosExpq
Або переказ на рахунок: Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
**** рахунок: UA193052990000026002016226051 Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954
Призначення платежу: благодійна безповоротна допомога на користь ГО від ПІБ ‼️
PayPal НЕ ПРАЦЮЄ ‼️
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10.11.2024 16:46 Ответить
КАБи знешкодити неможливо, але комплекси «Ай-Петрі» збивають їх з курсу на завершальному етапі польоту. В містах це нічого не дає (яка різниця, якщо якщо вони ціляться в об'єкт інфраструктури, а попадають в житловий будинок на відстані >150 метірв від нього), але в польових умовах - це дуже велика поміч бійцям ЗСУ.
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10.11.2024 17:22 Ответить
воно імбецил, впіхнуло 3-ри дописи, щоб у нікого не було сумнівів.
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10.11.2024 18:21 Ответить
 
 