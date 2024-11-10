Комплексы "Ай-Петри" показали отличные результаты и уже прикрывают до тысячи километров фронта: опубликованы кадры испытания. ВИДЕО+ФОТО

Комплексы противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ" уже прикрывают почти тысячу километров линии боестолкновения.

Об этом рассказал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время испытания техники в приближенных к фронту условиях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр"Евросолидарности".

"Комплекс показал отличные результаты. Сегодня здесь присутствовали представители ВСУ, Генштаба, ГУР, Нацгвардии, СБУ. И были продемонстрированы технические возможности комплексов, которые сейчас очень эффективно выполняют свои боевые задачи на фронте", - говорит пятый президент.

Военной специалисты объясняют, как происходит тестирование: "мы находимся в условиях, приближенных к боевым. Сейчас мы видим боевой порядок, который состоит из средств "Ай-Петри" и радио-локационной станции. Мы проводим эксперимент по противодействию системам наведения противника, которые непосредственно осуществляют донаводку корректировки КАБов. Также эти системы применяются в других средствах поражения для точности донаведения по нашим позициям. Как правило, это БПЛА "Zala", "Орлан", "Суперкам".

"В Донецкой области мы сталкивались с КАБами. Мы им противодействовали. И как показала практика, часть из них падает, не разрываясь. А сама бомба лежит или среди поля, или в посадке какой-то", - рассказал военный.

"РЛС сопровождает цель, и мы поочередно, от одного средства подавления по одному наращиваем дальше с целью оценить наибольшую эффективность", - показывает специалист.

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"Мы уже имеем положительный опыт в боевых условиях. Мы должны работать на опережение. И в зависимости от этого мы применяем больше комплексов - три, пять и так далее. Вот как раз сейчас мы занимаемся экспериментом, чтобы понять, насколько плотную надо поставить помеху. Это - количество спутников, которые дрон сейчас видит. То есть максимально 13. Сейчас он набирает высоту. Нам нужно, чтобы было - ноль спутников. То есть мы визуально наблюдаем в реальном времени влияние "Ай-Петри" изнутри самого средства", - объясняет военный.

"Несколько месяцев назад на фронте были полосы, где не было ни одного комплекса "Ай-Петри". На сегодня в каждой полосе ответственности оперативно-тактической группировки, тактической группировки уже есть комплексы "Ай-Петри", которые продолжают свое наращивание. Основная задача - это прикрытие подразделений артиллерии и всех других подразделений Сил обороны, которые задействованы во время наступательных, контрнаступательных штурмовых действий. То есть мы взаимодействуем со всеми подразделениями. Как только "Ай-Петри" появляется в полосе под единым управлением нашего мониторингового центра, мы доводим информацию до всех командиров структурных подразделений, бригад, отдельных батальонов, и они знают, что они уже защищены", - объясняют специалисты.

"Когда нас еще не было, то было больше попаданий тех же "Ланцетов" по нашим артсистемам, по позициям. При появлении наших комплексов количество прилетов уменьшилось", - констатирует военный.

Сейчас также продолжается работа над позицией прикрытия объектов критической энергетической инфраструктуры, пунктов управления, медицинских учреждений.

"Это не значит, что ты на доме поставил какой-то там приборчик, и он работает - это не так делается. Прикрывается целый большой участок. Конечно, мы не говорим технические характеристики, но там есть и дроны-перехватчики, и турели", - говорит Порошенко.

Он отметил, что сейчас из госбюджета на "Ай-Петри" не выделено ни копейки. Порошенко поблагодарил за участие в финансировании проекта волонтеров, бригады и местные общины, которые выделяют субвенции. Как известно, сам Порошенко уже профинансировал "Ай-Петри" на сумму более 200 млн грн.

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"Сегодня почти 50 комплексов, переданных в состав ВСУ и Национальной гвардии, работают и в штурмовых бригадах, и в мониторинговых центрах. Линия обороны, которая перекрывается, линия боестолкновения стремительно достигает тысячи километров. Для меня было сегодня подведение определенных итогов. Вот что делает объединенная команда профессионалов. Комплексы показали отличные результаты. Приятно, что у всех участников горят глаза. Они мечтали о таких комплексах. А мы делаем все возможное для того, чтобы эту мечту приближать", - говорит Порошенко.

Год назад Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ". Сейчас проект стремительно масштабируется.

"Это не только и не столько РЭБ. Это уже кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды - программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. Но мы наладили уже серийное производство", - сообщил Порошенко.

Он также объяснил, почему принял решение инвестировать в эту разработку.

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"У меня не было другого выхода, потому что ничего подобного я не видел. Я вкладывал в научно-исследовательскую разработку тогда, когда мы еще не имели ни одной модели, которая бы эффективно работала. Но я верю в нашу команду, верю в программистов, верю в инженеров. И верю в уникальное мастерство тех экипажей, которые сейчас применяют эту киберзащиту непосредственно на полосе соприкосновения", - говорит Порошенко.