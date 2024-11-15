Большую партию техники на 78 млн грн передадут бойцам на Востоке. ФОТОрепортаж
Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко подготовил очередную партию техники для фронтовых бригад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Уже совсем скоро 1000 дней украинского сопротивления российской и не только армии. Пока кто-то готовит патриотические посты в социальные сети или планирует садиться за стол переговоров с Россией, наша команда готовит очередную поездку на Восток. Едем к нашим друзьям - десантуре, морпехам, пехоте, арте", - говорится в сообщении.
Как отмечается, еженедельно команда Порошенко привозит на одно из горячих направлений груз стоимостью более 30 миллионов гривен. На этот раз стоимость конвоя - 78 миллионов:
- 2300 FPV-дронов
- ночные "Мавики"
- дизельные печи
- 6 экскаваторов, которые будут рыть километры новых линий обороны
- квадроциклы для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых
- стирально-душевые комплексы
- генераторы
- зарядные станции Ecoflow
- электроника.
"Каждый из этих тысячи дней наша команда живет фронтом: закупает оружие, занимается логистикой, придумывает, каким образом доставить технику к нашим воинам. В то время, как власть повышает расходы на зарплату силовикам, мы убеждены: единственные, кто действительно может защитить государство, - это Вооруженные Силы Украины. Ради них и работаем", - подчеркнул Порошенко.
"И об актуальном. Объявляем конкурс: первый, кто возьмет северокорейского наемника в плен - получит от нас с Мариной 20 ночных "Мавиков" 3Т", - резюмировал пятый президент.
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То можна навіть у новину не заходити, клятий барига знову піариться, крадучи у зебілів що купують його торти та конфети гроші
Ви часто чуєте від мене фразу, що це війна технологій. Тому наша команда перебуває у постійному пошуку кращого, інвестує в український оборонпром та масштабує закупівлі нової техніки. Сьогодні ви бачите перед собою результат злагодженої взаємодії воїнів, українського оборонпрому, волонтерів та нашої команди. Це - БПЛА Heavy Shot:
А розпочиналося все так. Пілоти підрозділу «Барні» мотопіхотного батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» знайшли рішення, як нищити ворога ще ефективніше. Степан Барна побачив на українському ринку найбільший і найкраще захищений дрон Heavy Shot, і його очі загорілися.
БПЛА Heavy Shot має декілька каналів зв'язку, захищений від російського РЕБ. Має систему, завдяки якій він повертається навіть тоді, коли втрачений gps-звʼязок. Працює вночі та може нести скид вагою до 20 кілограмів. Цього велета створив український виробник, тому заміна запчастин, ремонт - це не проблема.
Був оголошений збір на дуже пристойну суму, бо ці дрони коштують недешево. Степану вдалося зібрати лише половину. Час ішов, а збір рухався дуже повільно. Тоді я набрав Барну і ми разом вирішили, що «Фонд Порошенка» перекаже 50%, які залишилися, і ми викупили дрони Heavy Shot для «едельвейсів».
Так і має діяти суспільство: швидко, злагоджено, ефективно. Сьогодні ми передаємо дрони Heavy Shot пілотам, завтра вони будуть на Сході, а вже післязавтра вилетять на полювання.
Щодня наша команда працює, щоб таких позитивних історій було більше, а наша відповідь ворогу - смертельна.
https://t.me/PresidentPoroshenko/11284
Український громадсько-політичний діяч, колишній голова Тернопільської ОДА і військовослужбовець ЗСУ Степан Барна оголосив збір на закупівлю ударного комплексу БпЛА Heavy Shot для взводу "БАРНІ" мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
Ціль: 2 830 000 ₴
Дрони літають на десятки кілометрів за лінію фронту і точково скидають "вантаж" на голову противнику.
Трохи про безпілотник:
Піднімає до 40 кг (!) вибухівки.
Літає на десятки кілометрів за лінію фронту.
Точково скидає "вантаж" на голову супротивнику, техніку, склади й командні пункти. Стійкий до РЕБ.
Збір закрито!
https://www.5.ua/suspilstvo/spravzhnii-bezpilotnyi-bombarduvalnyk-stepan-barna-oholosyv-zbir-na-udarnyi-kompleks-heavy-shot-337076.html