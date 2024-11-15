Большую партию техники на 78 млн грн передадут бойцам на Востоке. ФОТОрепортаж

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко подготовил очередную партию техники для фронтовых бригад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Уже совсем скоро 1000 дней украинского сопротивления российской и не только армии. Пока кто-то готовит патриотические посты в социальные сети или планирует садиться за стол переговоров с Россией, наша команда готовит очередную поездку на Восток. Едем к нашим друзьям - десантуре, морпехам, пехоте, арте", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, еженедельно команда Порошенко привозит на одно из горячих направлений груз стоимостью более 30 миллионов гривен. На этот раз стоимость конвоя - 78 миллионов:

2300 FPV-дронов

ночные "Мавики"

дизельные печи

6 экскаваторов, которые будут рыть километры новых линий обороны

квадроциклы для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых

стирально-душевые комплексы

генераторы

зарядные станции Ecoflow

электроника.





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"Каждый из этих тысячи дней наша команда живет фронтом: закупает оружие, занимается логистикой, придумывает, каким образом доставить технику к нашим воинам. В то время, как власть повышает расходы на зарплату силовикам, мы убеждены: единственные, кто действительно может защитить государство, - это Вооруженные Силы Украины. Ради них и работаем", - подчеркнул Порошенко.













"И об актуальном. Объявляем конкурс: первый, кто возьмет северокорейского наемника в плен - получит от нас с Мариной 20 ночных "Мавиков" 3Т", - резюмировал пятый президент.