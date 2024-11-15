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Большую партию техники на 78 млн грн передадут бойцам на Востоке. ФОТОрепортаж

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко подготовил очередную партию техники для фронтовых бригад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Техніка бійцям від Порошенка

"Уже совсем скоро 1000 дней украинского сопротивления российской и не только армии. Пока кто-то готовит патриотические посты в социальные сети или планирует садиться за стол переговоров с Россией, наша команда готовит очередную поездку на Восток. Едем к нашим друзьям - десантуре, морпехам, пехоте, арте", - говорится в сообщении.

Техніка бійцям від Порошенка

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Как отмечается, еженедельно команда Порошенко привозит на одно из горячих направлений груз стоимостью более 30 миллионов гривен. На этот раз стоимость конвоя - 78 миллионов:

  • 2300 FPV-дронов
  • ночные "Мавики"
  • дизельные печи
  • 6 экскаваторов, которые будут рыть километры новых линий обороны
  • квадроциклы для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых
  • стирально-душевые комплексы
  • генераторы
  • зарядные станции Ecoflow
  • электроника.

Техніка бійцям від Порошенка
Техніка бійцям від Порошенка

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"Каждый из этих тысячи дней наша команда живет фронтом: закупает оружие, занимается логистикой, придумывает, каким образом доставить технику к нашим воинам. В то время, как власть повышает расходы на зарплату силовикам, мы убеждены: единственные, кто действительно может защитить государство, - это Вооруженные Силы Украины. Ради них и работаем", - подчеркнул Порошенко.

Техніка бійцям від Порошенка
Техніка бійцям від Порошенка
Техніка бійцям від Порошенка
Техніка бійцям від Порошенка
Техніка бійцям від Порошенка
Техніка бійцям від Порошенка

"И об актуальном. Объявляем конкурс: первый, кто возьмет северокорейского наемника в плен - получит от нас с Мариной 20 ночных "Мавиков" 3Т", - резюмировал пятый президент.

Автор: 

помощь (7797) Порошенко Петр (19599)


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Топ комментарии
+22
Щира повага до пана Порошенка.
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15.11.2024 16:39
+19
вказувати в заголовку прізвище Порошенка заборонено?? "передадуть"
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15.11.2024 16:24
+19
Не подскажите а что Зеленский передал армии , за СВОЙ счёт ? Как говорится , почуствуйте разницу.
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15.11.2024 16:25
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вказувати в заголовку прізвище Порошенка заборонено?? "передадуть"
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15.11.2024 16:24 Ответить
Та якщо у заголовку просто написано "Передадуть" чи "Передали"
То можна навіть у новину не заходити, клятий барига знову піариться, крадучи у зебілів що купують його торти та конфети гроші
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15.11.2024 17:26 Ответить
це такий тут плавний перехід від обливання лайном у вісімнадцятому році. Не можно різко перевзуватись з сальтухою назад, бо у голові паморочиться.
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15.11.2024 17:39 Ответить
Не подскажите а что Зеленский передал армии , за СВОЙ счёт ? Как говорится , почуствуйте разницу.
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15.11.2024 16:25 Ответить
Я вам ничего не должен, а только своим родителям
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15.11.2024 16:48 Ответить
он даже кусок мыла не купил воякам...жадный мабуть
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15.11.2024 18:27 Ответить
Я весь час чекаю, коли наш Лідор з його пАтужними помічниками- ліквідаторами всіх чеченців у світі якось розродяться на невеличку акцію милосердя ! Цукерку хоч надіслали чи оселедець за вісім гривень.
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15.11.2024 16:27 Ответить
щось Порох геть схуд за часів розкошувань "прикольної" розжирілої Зєлі-Завойовниці-Підєрмачної..
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15.11.2024 16:32 Ответить
Не треба Олексійовичу поправлятись.
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15.11.2024 16:52 Ответить
Подивись на пику Свинарчука у ВРУ! Треба радіти за підвищеня жирів у партії зє!😇
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15.11.2024 20:46 Ответить
щойнозаряженому зебілу ніяк неможливо не перднути: інакше його подляк без з/п залишить
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15.11.2024 17:26 Ответить
Видно кондитер тобі ще ту конфетку за щоку дав, що ти ніяк не можеш це йому пробачити
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15.11.2024 20:10 Ответить
не верю..., ЦЕНЗОР и такое опубликовал? неужели заплатили? а как-же "бизнес на крови"???
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15.11.2024 16:33 Ответить
лайкну вам, щоб ви залишили в історії "архів" свій цей комент...
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15.11.2024 17:28 Ответить
Щира повага до пана Порошенка.
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15.11.2024 16:39 Ответить
сальвадор далі помер 23 січня 1989 року
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15.11.2024 16:59 Ответить
воскрес 23 січня 2023року уже клоуном
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15.11.2024 17:34 Ответить
опять этот Порошенко "пиарится" ну сколько можно, а вот наш бубочка он не такой .... смайлик РЫГАЭ
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15.11.2024 16:47 Ответить
цей підійде?: 🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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15.11.2024 16:52 Ответить
Дякуємо,, Петре Олексійовичу.
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15.11.2024 17:32 Ответить
А чому Тимашонка нічого на фронт не передає? Закрисила награбоване бабло "газова" принцеса!
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15.11.2024 17:45 Ответить
кучма та ющенко десь зникли
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15.11.2024 17:49 Ответить
нізя свої заначки відкривати, небезпечно
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15.11.2024 17:51 Ответить
передала раньше бомбардировщики и ракеты пуйлу..
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15.11.2024 18:29 Ответить
Петро Порошенко:
Ви часто чуєте від мене фразу, що це війна технологій. Тому наша команда перебуває у постійному пошуку кращого, інвестує в український оборонпром та масштабує закупівлі нової техніки. Сьогодні ви бачите перед собою результат злагодженої взаємодії воїнів, українського оборонпрому, волонтерів та нашої команди. Це - БПЛА Heavy Shot:

А розпочиналося все так. Пілоти підрозділу «Барні» мотопіхотного батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» знайшли рішення, як нищити ворога ще ефективніше. Степан Барна побачив на українському ринку найбільший і найкраще захищений дрон Heavy Shot, і його очі загорілися.
БПЛА Heavy Shot має декілька каналів зв'язку, захищений від російського РЕБ. Має систему, завдяки якій він повертається навіть тоді, коли втрачений gps-звʼязок. Працює вночі та може нести скид вагою до 20 кілограмів. Цього велета створив український виробник, тому заміна запчастин, ремонт - це не проблема.
Був оголошений збір на дуже пристойну суму, бо ці дрони коштують недешево. Степану вдалося зібрати лише половину. Час ішов, а збір рухався дуже повільно. Тоді я набрав Барну і ми разом вирішили, що «Фонд Порошенка» перекаже 50%, які залишилися, і ми викупили дрони Heavy Shot для «едельвейсів».
Так і має діяти суспільство: швидко, злагоджено, ефективно. Сьогодні ми передаємо дрони Heavy Shot пілотам, завтра вони будуть на Сході, а вже післязавтра вилетять на полювання.
Щодня наша команда працює, щоб таких позитивних історій було більше, а наша відповідь ворогу - смертельна.
https://t.me/PresidentPoroshenko/11284
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15.11.2024 18:29 Ответить
5-тий телеканал, 23.10.2024 22:03

Український громадсько-політичний діяч, колишній голова Тернопільської ОДА і військовослужбовець ЗСУ Степан Барна оголосив збір на закупівлю ударного комплексу БпЛА Heavy Shot для взводу "БАРНІ" мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Ціль: 2 830 000 ₴

Дрони літають на десятки кілометрів за лінію фронту і точково скидають "вантаж" на голову противнику.
Трохи про безпілотник:
Піднімає до 40 кг (!) вибухівки.
Літає на десятки кілометрів за лінію фронту.
Точково скидає "вантаж" на голову супротивнику, техніку, склади й командні пункти. Стійкий до РЕБ.

Збір закрито!

https://www.5.ua/suspilstvo/spravzhnii-bezpilotnyi-bombarduvalnyk-stepan-barna-oholosyv-zbir-na-udarnyi-kompleks-heavy-shot-337076.html
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15.11.2024 21:43 Ответить
А тем временем шестой президент Украины Зеленский и его шобла мародерят бюджет Украины и иностранную помощь
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15.11.2024 19:46 Ответить
Зєбуін передає ЗСУ лише вечірні відосики
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15.11.2024 20:07 Ответить
Порох - сила, Рошен - смакота!
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15.11.2024 20:11 Ответить
Кінець війни = кінець Зєленського.
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15.11.2024 20:52 Ответить
Дякую!
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16.11.2024 05:49 Ответить
 
 