Ракетна атака на Дніпро - спроба Росії тероризувати та залякати, - Рада Україна-НАТО

Рада Україна-НАТО на рівні послів обговорила безпекову ситуацію після запуску минулого тижня Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У вівторок у Брюсселі відбулося засідання, під час якого високопоставлені військові посадовці України провели брифінг для Ради через відеозв'язок. Хто саме провів брифінг з української сторони, не уточнюється.

"Під час зустрічі союзники по НАТО підтвердили свою підтримку України. Атака, спрямована на Дніпро, розглядається як чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення України й залякати тих, хто підтримує Україну, оскільки вона захищає себе від незаконної і неспровокованої агресії Росії", - йдеться у пресрелізі штаб-квартири НАТО.

Рада НАТО-Україна - це форум для консультацій між союзниками та Україною з безпекових питань, що становлять спільний інтерес, включно з агресивною війною Росії. Засідання відбулося під головуванням виконувача обов'язків заступника генерального секретаря НАТО Бориса Руге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засіданні Ради Україна-НАТО будемо ставити питання про обмеження можливостей РФ продукувати балістичні ракети, - Сибіга

Наступне засідання Ради НАТО-Україна відбудеться під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 3-4 грудня.

Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.