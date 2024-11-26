Ракетная атака на Днепр – попытка России терроризировать и запугать, - Совет Україна-НАТО

Совет Украина-НАТО на уровне послов обсудил ситуацию с безопасностью после запуска на прошлой неделе Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во вторник в Брюсселе состоялось заседание, во время которого высокопоставленные военные чиновники Украины провели брифинг для Совета через видеосвязь. Кто именно провел брифинг с украинской стороны, не уточняется.

"Во время встречи союзники по НАТО подтвердили свою поддержку Украины. Атака, направленная на Днепр, рассматривается как очередная попытка России терроризировать гражданское население Украины и запугать тех, кто поддерживает Украину, поскольку она защищает себя от незаконной и неспровоцированной агрессии России", - говорится в пресс-релизе штаб-квартиры НАТО.

Совет НАТО-Украина - это форум для консультаций между союзниками и Украиной по вопросам безопасности, представляющим общий интерес, включая агрессивную войну России. Заседание состоялось под председательством исполняющего обязанности заместителя генерального секретаря НАТО Бориса Руге.

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Следующее заседание Совета НАТО-Украина состоится во время встречи министров иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря.

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.