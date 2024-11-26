Страны НАТО должны изменить траекторию войны РФ против Украины, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО должны увеличить поддержку Украины, чтобы "изменить траекторию" российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Наша поддержка Украины помогает им продолжать борьбу, но нам нужно идти дальше, чтобы изменить траекторию конфликта", - подчеркнул Рютте во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По словам генсека, странам НАТО необходимо обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной и выполнить все обязательства, взятые на саммите Альянса в Вашингтоне.

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"Новое командование, командование НАТО по координации помощи в области безопасности и обучения (NSATU), финансовое обязательство в размере 40 миллиардов евро в 2024 году и дальнейшие меры по сближению Украины с НАТО", - добавил Рютте.

Подчеркивая важность усиления "сдерживания и обороны" блока, генсек Альянса также отметил, что критически важным является увеличение инвестиций и производства в оборонной промышленности.