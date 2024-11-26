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Новости Война
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Страны НАТО должны изменить траекторию войны РФ против Украины, - Рютте

Марк Рютте: НАТО має змінити траєкторію російсько-української війни

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО должны увеличить поддержку Украины, чтобы "изменить траекторию" российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Наша поддержка Украины помогает им продолжать борьбу, но нам нужно идти дальше, чтобы изменить траекторию конфликта", - подчеркнул Рютте во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По словам генсека, странам НАТО необходимо обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной и выполнить все обязательства, взятые на саммите Альянса в Вашингтоне.

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"Новое командование, командование НАТО по координации помощи в области безопасности и обучения (NSATU), финансовое обязательство в размере 40 миллиардов евро в 2024 году и дальнейшие меры по сближению Украины с НАТО", - добавил Рютте.

Подчеркивая важность усиления "сдерживания и обороны" блока, генсек Альянса также отметил, что критически важным является увеличение инвестиций и производства в оборонной промышленности.

Автор: 

НАТО (9970) помощь и поддержка (867) Рютте Марк (343)


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Кожен день заклики - замісь збільшити допомогу
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26.11.2024 16:59 Ответить
А якщо ще глянути з Лаврської колокольні!...
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26.11.2024 17:04 Ответить
"...змінити траєкторію війни РФ проти України..."

Тобто, західні партнери і НАТО насправді усвідомлюють - сьогодні Україна програЄ...
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26.11.2024 17:05 Ответить
ця балаканина буде тривати доти доки захід не реанімує свій занедбаний ВПК, коли буде в змозі щось таки надати і не залишитися при цьому з голою дупою.
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26.11.2024 17:06 Ответить
москалі так лякали, що НАТО нападе...

а воно не має вдосталь ні снарядів, ні людей для цього..

не вірте москалям!!!
ніколи!!!
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26.11.2024 17:18 Ответить
Мабуть лідерам європейських країн НАТО необхідно взяти на себе подальше лідерство у війні з рашистами в Європі, разом з Україною. США мабуть зосередяться на загрозі Китаю та Ірану. У кремлі давно вже заявили, що воюють з НАТО, здійснюють диверсії та терористичні акти, влаштовують заворушення різних "громадських" організацій, які діють у Європі і фінансуються та керуються путіним. Промисловий потенціал НАТО потрібно негайно переорієнтувати на військові потреби війни з рашистами. Авангардом сил антирашистської військової коаліції мабуть стануть ЗСУ, за участю військових з країн НАТО, під прикриттям ЯЗ Франції та Великої Британії.
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26.11.2024 17:21 Ответить
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26.11.2024 17:51 Ответить
Пропоную наростити потужність закликань до закликання про надання допомоги Україні. Може ***** злякається цього гучного реву закликів.
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26.11.2024 19:51 Ответить
,,Учитесь Киса, как излагает, А?,, Траектория войны, изменить её, а какая была траектория до до этого? Дальше комент мой не пошёл. Но вдруг вспомнил слово парабола, вроде так. Может про это? ***************!
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26.11.2024 20:24 Ответить
 
 