Країни НАТО мають змінити траєкторію війни РФ проти України, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни НАТО мають збільшити підтримку України, щоб "змінити траєкторію" російсько-української війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Наша підтримка України допомагає їм продовжувати боротьбу, але нам потрібно йти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту", - наголосив Рютте під час зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом
За словами генсека, країнам НАТО необхідно забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною та виконати всі зобов'язання, взяті на саміті Альянсу у Вашингтоні.
"Нове командування, командування НАТО з координації допомоги в галузі безпеки та навчання (NSATU), фінансове зобов'язання у розмірі 40 мільярдів євро у 2024 році та подальші заходи щодо зближення України з НАТО", - додав Рютте.
Підкреслюючи важливість посилення "стримування й оборони" блоку, генсек Альянсу також зазначив, що критично важливим є збільшення інвестицій і виробництва в оборонній промисловості.
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Тобто, західні партнери і НАТО насправді усвідомлюють - сьогодні Україна програЄ...
а воно не має вдосталь ні снарядів, ні людей для цього..
не вірте москалям!!!
ніколи!!!