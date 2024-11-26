УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10146 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 486 9

Країни НАТО мають змінити траєкторію війни РФ проти України, - Рютте

Марк Рютте: НАТО має змінити траєкторію російсько-української війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни НАТО мають збільшити підтримку України, щоб "змінити траєкторію" російсько-української війни. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Наша підтримка України допомагає їм продовжувати боротьбу, але нам потрібно йти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту", - наголосив Рютте під час зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом

За словами генсека, країнам НАТО необхідно забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною та виконати всі зобов'язання, взяті на саміті Альянсу у Вашингтоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте та Ердоган обговорили шляхи припинення війни в Україні. ФОТО

"Нове командування, командування НАТО з координації допомоги в галузі безпеки та навчання (NSATU), фінансове зобов'язання у розмірі 40 мільярдів євро у 2024 році та подальші заходи щодо зближення України з НАТО", - додав Рютте.

Підкреслюючи важливість посилення "стримування й оборони" блоку, генсек Альянсу також зазначив, що критично важливим є збільшення інвестицій і виробництва в оборонній промисловості.

Автор: 

НАТО (6395) допомога і підтримка (1155) Рютте Марк (372)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожен день заклики - замісь збільшити допомогу
показати весь коментар
26.11.2024 16:59 Відповісти
А якщо ще глянути з Лаврської колокольні!...
показати весь коментар
26.11.2024 17:04 Відповісти
"...змінити траєкторію війни РФ проти України..."

Тобто, західні партнери і НАТО насправді усвідомлюють - сьогодні Україна програЄ...
показати весь коментар
26.11.2024 17:05 Відповісти
ця балаканина буде тривати доти доки захід не реанімує свій занедбаний ВПК, коли буде в змозі щось таки надати і не залишитися при цьому з голою дупою.
показати весь коментар
26.11.2024 17:06 Відповісти
москалі так лякали, що НАТО нападе...

а воно не має вдосталь ні снарядів, ні людей для цього..

не вірте москалям!!!
ніколи!!!
показати весь коментар
26.11.2024 17:18 Відповісти
Мабуть лідерам європейських країн НАТО необхідно взяти на себе подальше лідерство у війні з рашистами в Європі, разом з Україною. США мабуть зосередяться на загрозі Китаю та Ірану. У кремлі давно вже заявили, що воюють з НАТО, здійснюють диверсії та терористичні акти, влаштовують заворушення різних "громадських" організацій, які діють у Європі і фінансуються та керуються путіним. Промисловий потенціал НАТО потрібно негайно переорієнтувати на військові потреби війни з рашистами. Авангардом сил антирашистської військової коаліції мабуть стануть ЗСУ, за участю військових з країн НАТО, під прикриттям ЯЗ Франції та Великої Британії.
показати весь коментар
26.11.2024 17:21 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2024 17:51 Відповісти
Пропоную наростити потужність закликань до закликання про надання допомоги Україні. Може ***** злякається цього гучного реву закликів.
показати весь коментар
26.11.2024 19:51 Відповісти
,,Учитесь Киса, как излагает, А?,, Траектория войны, изменить её, а какая была траектория до до этого? Дальше комент мой не пошёл. Но вдруг вспомнил слово парабола, вроде так. Может про это? ***************!
показати весь коментар
26.11.2024 20:24 Відповісти
 
 