Країни НАТО мають змінити траєкторію війни РФ проти України, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни НАТО мають збільшити підтримку України, щоб "змінити траєкторію" російсько-української війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Наша підтримка України допомагає їм продовжувати боротьбу, але нам потрібно йти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту", - наголосив Рютте під час зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом

За словами генсека, країнам НАТО необхідно забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною та виконати всі зобов'язання, взяті на саміті Альянсу у Вашингтоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте та Ердоган обговорили шляхи припинення війни в Україні. ФОТО

"Нове командування, командування НАТО з координації допомоги в галузі безпеки та навчання (NSATU), фінансове зобов'язання у розмірі 40 мільярдів євро у 2024 році та подальші заходи щодо зближення України з НАТО", - додав Рютте.

Підкреслюючи важливість посилення "стримування й оборони" блоку, генсек Альянсу також зазначив, що критично важливим є збільшення інвестицій і виробництва в оборонній промисловості.