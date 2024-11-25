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Новини Фото Війна
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Рютте та Ердоган обговорили шляхи припинення війни в Україні. ФОТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі в Анкарі обговорили шляхи для припинення російсько-української війни.

Про це йдеться в повідомленні управління комунікацій турецького президента, яке наводить DHA. передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі обговорили те, що можна зробити для припинення російсько-української війни та різанини в Палестині, спільні кроки у боротьбі з тероризмом, проведення Туреччиною саміту НАТО у 2026 році, солідарність між союзниками по НАТО та Туреччиною у сфері постачання продукції оборонної промисловості, внесок Туреччини в НАТО як союзника", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Рютте повідомив у соцмережі Х, що обговорив з Ердоганом "зростаючі виклики колективній безпеці – в тому числі загрозу тероризму, війну в Україні й кризу на Близькому Сході".

"У дедалі більш непередбачуваному світі Туреччина робить неоціненний внесок в НАТО", - додав генсек Альянсу.

Генсек НАТО Рютте зустрівся з Ердоганом: говорили про війну в Україні

Автор: 

Ердоган Реджеп Таїп (928) Рютте Марк (394)


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Топ коментарі
+5
Якісь вони не дуже розумні. Вам сьогодні популярно пояснили, що єдиний шлях припинення війни, це поставити підпис під запрошенням України до Альянсу. Або ця заява для вас не є авторитетною і нічого не означає?)
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25.11.2024 18:32
+4
Хтось в цій країні розуміє, чим відрізняються дефініціі "війна в Україні" і "українсько-російська війна"?
Путєн якраз і каже "війна в Україні". Ну і редакція...
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25.11.2024 18:43
+3
Та ні. Вже корейсько-українська...
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25.11.2024 18:33
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"Війна в Україні"?
Громадянська?
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25.11.2024 18:30 Відповісти
Та ні. Вже корейсько-українська...
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25.11.2024 18:33 Відповісти
Якісь вони не дуже розумні. Вам сьогодні популярно пояснили, що єдиний шлях припинення війни, це поставити підпис під запрошенням України до Альянсу. Або ця заява для вас не є авторитетною і нічого не означає?)
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25.11.2024 18:32 Відповісти
менше купляти нафти у кацапів, не постачати їй заборонені товари, дати Україні більше і потужніше зброю...такий рецепт, гербіцид для "зелені" ви ж не маєте...
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25.11.2024 18:33 Відповісти
Навіть турки коректно пишуть "українсько-російська війна":
Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler
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25.11.2024 18:35 Відповісти
Якщо вже бути зовсім коректним, то російсько-українська війна. Першим вказують агресора
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25.11.2024 19:15 Відповісти
Тот случай когда прекращение войны звучит как приговор Украине и страшнее чем если бы все ети главы государств собрались и заявили что соберемся и будем воевать с новой силой с рашистско-корейской чумой
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25.11.2024 18:39 Відповісти
різанини в Палестині.. *******.
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25.11.2024 18:41 Відповісти
Хтось в цій країні розуміє, чим відрізняються дефініціі "війна в Україні" і "українсько-російська війна"?
Путєн якраз і каже "війна в Україні". Ну і редакція...
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25.11.2024 18:43 Відповісти
Без України про Україну? Ердоган щось забагато на себе бере ....
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25.11.2024 18:54 Відповісти
від прорашистського турецького васала.не варто для України чекати справедивої вимоги,звільнення всієї території України.Зважаючи,що турецький "оглу" погодив з куйлом окупацію в 2014року українського Криму, та його заяви про припинення вогню і сідати Україні за стіл переговорів.в той час.коли велика частина України окупована.Це вже було в той час.коли німецька завербована куйлом меркель.француз оланд і італійська могорічіні.десь і за участі й польського "тусклого" навязали Україні створення ОРДЛО під контролем куйла...
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25.11.2024 18:58 Відповісти
....І ДО ЯКОГО ВИСНОВКУ прийшли ці надПотужні обговорювачі ....?? ....
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25.11.2024 20:41 Відповісти
 
 