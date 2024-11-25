Рютте та Ердоган обговорили шляхи припинення війни в Україні. ФОТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі в Анкарі обговорили шляхи для припинення російсько-української війни.

Про це йдеться в повідомленні управління комунікацій турецького президента, яке наводить DHA. передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі обговорили те, що можна зробити для припинення російсько-української війни та різанини в Палестині, спільні кроки у боротьбі з тероризмом, проведення Туреччиною саміту НАТО у 2026 році, солідарність між союзниками по НАТО та Туреччиною у сфері постачання продукції оборонної промисловості, внесок Туреччини в НАТО як союзника", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Рютте повідомив у соцмережі Х, що обговорив з Ердоганом "зростаючі виклики колективній безпеці – в тому числі загрозу тероризму, війну в Україні й кризу на Близькому Сході".

"У дедалі більш непередбачуваному світі Туреччина робить неоціненний внесок в НАТО", - додав генсек Альянсу.