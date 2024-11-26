Країни G7 засудили ескалацію ядерної риторики з боку РФ та залучення військ КНДР у війну проти України

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" підтвердили подальшу підтримку України та засудили ескалацію ядерної риторики з боку РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зокрема у заяві G7 рішуче засуджуються "жорстокі атаки" на українські міста та критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури, а також "неприйнятні жертви" серед цивільних українців.

"Використання Росією балістичної ракети середньої дальності 21 листопада є ще одним свідченням її безрозсудної та ескалаційної поведінки з боку РФ. Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України залишатиметься непохитною", – наголошується у заяві.

Міністри країн G7 також "найрішучішим чином" засудили "безвідповідальну та загрозливу ядерну риторику Росії". "Ми ніколи не будемо миритися з погрозами застосування ядерної зброї, не кажучи вже про будь-яке застосування ядерної зброї, з боку Росії в контексті її агресивної війни проти України", – акцентують міністри G7.

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Також очільники МЗС "Великої сімки" засудили "масштабні та систематичні" тортури і жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими та цивільними затриманими, включно із застосуванням сексуального насильства.

Крім цього вони акцентували, що РФ посилила співпрацю з КНДР посилення військової співпраці, включаючи експорт з боку Північної Кореї та закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет та боєприпасів, що є прямим порушенням відповідних Резолюцій РБ ООН, а також використання Росією цих ракет та боєприпасів проти України.

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