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Новини Війна
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Країни G7 засудили ескалацію ядерної риторики з боку РФ та залучення військ КНДР у війну проти України

Велика сімка

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" підтвердили подальшу підтримку України та засудили ескалацію ядерної риторики з боку РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зокрема у заяві G7 рішуче засуджуються "жорстокі атаки" на українські міста та критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури, а також "неприйнятні жертви" серед цивільних українців.

"Використання Росією балістичної ракети середньої дальності 21 листопада є ще одним свідченням її безрозсудної та ескалаційної поведінки з боку РФ. Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України залишатиметься непохитною", – наголошується у заяві.

Міністри країн G7 також "найрішучішим чином" засудили "безвідповідальну та загрозливу ядерну риторику Росії". "Ми ніколи не будемо миритися з погрозами застосування ядерної зброї, не кажучи вже про будь-яке застосування ядерної зброї, з боку Росії в контексті її агресивної війни проти України", – акцентують міністри G7.

Також читайте: ППО, санкції проти РФ та рішуче стримування "осі зла": Сибіга озвучив міністрам G7 потреби України

Також очільники МЗС "Великої сімки" засудили "масштабні та систематичні" тортури і жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими та цивільними затриманими, включно із застосуванням сексуального насильства.

Крім цього вони акцентували, що РФ посилила співпрацю з КНДР посилення військової співпраці, включаючи експорт з боку Північної Кореї та закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет та боєприпасів, що є прямим порушенням відповідних Резолюцій РБ ООН, а також використання Росією цих ракет та боєприпасів проти України.

Також читайте: Країни G7 підтверджують непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно, - заява

Автор: 

G-7 G7 (1032) КНДР (1210) росія (64871)


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і не просто засудили,а ... "найрішучішим чином" засудили Джерело:
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26.11.2024 20:44 Відповісти
Як потужно
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26.11.2024 20:58 Відповісти
Що ще не ясно ? Третя світова вже почалась, як тільки кореєць перетнув кордон. Офіційно. Добровольці всіх країн йдуть у не залік. Червоних ліній вже не існує. Як тільки полетіла балістична ракета середньої дальності. Ні ескалацій, ні заборон вже не існує для *****. То чого оце базікати знову й знову. Краще тихенько діяти. І війська готувати до КОНТРнаступу на мацкву. До логова нелюдя.
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26.11.2024 21:16 Відповісти
Щиро дякуємо вам, пани міністри...
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26.11.2024 21:22 Відповісти
Настало время, давно, осуждать не блеянием под прапорами G7, а сотней-другой массированной атакой томагавками. Как там у Высоцкого: " Коля нечего стесняться, колья начали ломаться...". Сколько можно этими полотнами свои сопли утирать.
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26.11.2024 21:54 Відповісти
 
 