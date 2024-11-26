ППО, санкції проти РФ та рішуче стримування "осі зла": Сибіга озвучив міністрам G7 потреби України

Україна потребує більше ППО, боєприпасів, посилення санкцій проти Росії та рішучих кроків для стримування осі Росія-Іран-КНДР.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками міністерської зустрічі G7 у Римі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на міністерській зустрічі G7 я подякував союзникам за підтримку та закликав їх твердо стояти перед лицем російської агресії та шантажу. Нам потрібно більше ППО, боєприпасів та іншого обладнання, посилення санкцій проти Росії та рішучі кроки для стримування осі Росія-Іран-КНДР", - написав очільник МЗС.

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