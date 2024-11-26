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ППО, санкції проти РФ та рішуче стримування "осі зла": Сибіга озвучив міністрам G7 потреби України

Сибіга на засіданні G7

Україна потребує більше ППО, боєприпасів, посилення санкцій проти Росії та рішучих кроків для стримування осі Росія-Іран-КНДР.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками міністерської зустрічі G7 у Римі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на міністерській зустрічі G7 я подякував союзникам за підтримку та закликав їх твердо стояти перед лицем російської агресії та шантажу. Нам потрібно більше ППО, боєприпасів та іншого обладнання, посилення санкцій проти Росії та рішучі кроки для стримування осі Росія-Іран-КНДР", - написав очільник МЗС.

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Сибіга про зустріч з G7

Автор: 

G-7 G7 (1032) МЗС (4106) зброя (7430) Сибіга (359)


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учитель английского)))
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26.11.2024 15:53 Відповісти
немає ніякіх західних реальних санкцій проти рф. є тільки імітація.
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26.11.2024 15:54 Відповісти
то рішуче чи незламне і потужне? бо я вже заплутався
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26.11.2024 16:01 Відповісти
Я бы на месте Запада в ответ на украинские требования спрашивала каждый раз
А как там Ванечка Баканов?
А Татаров? Уже всех чеченцев перестрелял?
Интересно же услышать ответы на эти и многие вопросы
От оборзевших....
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26.11.2024 16:04 Відповісти
Усе це, щодня, - наче якась знавісніла катеринка.
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26.11.2024 16:15 Відповісти
рішуче стримування "осі зла"-"зелена корупція" в часі війни - сама страшна зреалізована в Україні сила "осі зла", в доповнені до війни ,розпочатої куйлом всія 3,14дерації,яка по своїй суті є "зло"
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26.11.2024 16:15 Відповісти
Потужне стримування?
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26.11.2024 16:16 Відповісти
Ще б 100тис. мін замовив.
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26.11.2024 16:17 Відповісти
Де наші вітчизняні ракетні комплекси і комплекси ППО ? Вони в асфальті і НАТО про це знає.
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26.11.2024 17:39 Відповісти
 
 