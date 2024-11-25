Країни G7 мають намір посилити тиск на Китай через підтримку Росії, - Bloomberg

Країни "Групи семи" (G7) планують посилити тиск на Китай через допомогу Росії у її війні проти України. Також очікується ухвалення нових санкцій та заходів проти "тіньового флоту" РФ.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очікується, що міністри закордонних справ G7, які зустрічаються в Італії у понеділок та вівторок (25-26 листопада), пообіцяють "вжити відповідних заходів проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах", які підтримують воєнну машину Росії.

Згідно з попереднім проєктом комюніке, також союзники України прагнуть вжити жорстких заходів щодо країн, які допомагають воєнним зусиллям Росії, особливо до вступу новообраного президента США Дональда Трампа на посаду в січні. Оскільки, як пише Bloomberg, під час своєї кампанії Трамп висловив скептицизм щодо підтримки України та заявив, що може швидко покласти край війні.

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Формулювання щодо Китаю, якщо його ухвалять, означатиме "ескалацію" порівняно з попередньою зустріччю міністрів закордонних справ у квітні, коли країни закликали Китай гарантувати, що він припинить підтримку Росії зброєю подвійного призначення. Союзники з Організації Північноатлантичного договору в липні назвали Китай "вирішальним посібником" війни Росії проти України.

Окрім цього, очікується, що союзники по G7 "продовжать чинити суттєвий тиск на доходи Росії від енергоносіїв, металів та інших товарів за допомогою ефективної реалізації існуючих заходів та подальших дій проти "тіньового флоту".

Як повідомляє агентство, нові заходи будуть спрямовані на обмеження використання "тіньового флоту" танкерів, який Росія зібрала для обходу цінової стелі та обмежень, які бʼють по можливостям постачати нафту на ринок.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу, як повідомляється, обговорювали це питання минулого тижня, і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що допомога Китаю Росії "буде і має мати наслідки".

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Останні розмови про роль Китаю відбулися після того, як у липні повідомлялося, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель.

"Це викликало побоювання, що Пекін може наблизитися до надання летальної допомоги, проти чого застерігали західні офіційні особи", - зазначає агентство.

Інший розділ проєкт комюніке, як повідомляється, "засуджує розтортання Північною Кореєю своїх солдатів в Україні" та закликає до деескалації на Близькому Сході.

Bloomberg додає, що комюніке часто змінюються до публікації остаточної версії, і до формулювання все ще можуть бути внесені зміни.

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