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Велика Британія запровадила санкції щодо десятків кораблів "тіньового флоту" РФ

Велика Британія запровадила санкції щодо десятків кораблів

Уряд Великої Британії повідомив про запровадження найбільшого пакета санкцій проти кораблів так званого "тіньового флоту" Росії.

Про це заявили у британському уряді, передає "Європейська правда".

Зокрема, під обмеження потрапили 30 кораблів "тіньового флоту" РФ, відповідальних за транспортування нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів лише за останній рік.

"Оскільки половина суден, проти яких сьогодні запроваджено санкції, лише за останній рік перевезли нафти і нафтопродуктів, таких як бензин, на суму понад $4,3 млрд, це найбільший пакет санкцій Великої Британії у своєму роді", – пояснили в уряді.

Зазначається, що цей крок ще більше обмежить можливості Кремля фінансувати свою незаконну війну в Україні, а також збільшить загальну кількість нафтових танкерів, що потрапили під санкції Великої Британії, до 73 – більше, ніж у будь-якої іншої країни.

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В уряді наголосили, що доходи від продажу нафти є ключовим джерелом фінансування незаконної війни Кремля в Україні.

Раніше повідомлялося, що було виявлено щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" Росії залишали розливи нафти у світових водах, починаючи з 2021 року.

До того стало відомо, що російський "Лукойл" закупив для тіньового флоту 25 старих танкерів через 74-річного британського бухгалтера.

У середині липня повідомлялося, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

У жовтні стсло відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Тіньовий флот РФ нарощує потужність, попри санкції Заходу: список суден"

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Велика Британія (1198) нафта (4778) росія (14183) санкції (4379) танкер (186)


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