Велика Британія запровадила санкції щодо десятків кораблів "тіньового флоту" РФ

Уряд Великої Британії повідомив про запровадження найбільшого пакета санкцій проти кораблів так званого "тіньового флоту" Росії.

Про це заявили у британському уряді, передає "Європейська правда".

Зокрема, під обмеження потрапили 30 кораблів "тіньового флоту" РФ, відповідальних за транспортування нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів лише за останній рік.

"Оскільки половина суден, проти яких сьогодні запроваджено санкції, лише за останній рік перевезли нафти і нафтопродуктів, таких як бензин, на суму понад $4,3 млрд, це найбільший пакет санкцій Великої Британії у своєму роді", – пояснили в уряді.

Зазначається, що цей крок ще більше обмежить можливості Кремля фінансувати свою незаконну війну в Україні, а також збільшить загальну кількість нафтових танкерів, що потрапили під санкції Великої Британії, до 73 – більше, ніж у будь-якої іншої країни.

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В уряді наголосили, що доходи від продажу нафти є ключовим джерелом фінансування незаконної війни Кремля в Україні.

Раніше повідомлялося, що було виявлено щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" Росії залишали розливи нафти у світових водах, починаючи з 2021 року.

До того стало відомо, що російський "Лукойл" закупив для тіньового флоту 25 старих танкерів через 74-річного британського бухгалтера.

У середині липня повідомлялося, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

У жовтні стсло відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Тіньовий флот РФ нарощує потужність, попри санкції Заходу: список суден"