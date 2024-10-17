Російський тіньовий флот залишає нафтові розливи по всьому світу, – ЗМІ

Було виявлено щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" Росії залишали розливи нафти у світових водах, починаючи з 2021 року.

Про це йдеться в спільному розслідуванні видання Politico та некомерційної журналістської групи SourceMaterial, передає Європейська правда.

Як повідомляється, журналісти використали супутникові знімки неурядової організації SkyTruth та поєднали їх із даними про судноплавство від компанії з аналізу ринку Lloyd's List та товарної платформи Kpler.

Таким чином вони виявили витоки нафти, пов’язані з російським "тіньовим флотом", у різних кінцях світу – від Таїланду до В'єтнаму, Італії та Мексики.

Ці танкери також проходили через такі судноплавні коридори, як Червоне море і Панамський канал. Це означає, що у випадку серйозної аварії може відбутися розрив міжнародних торгівельних шляхів.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що кораблі становлять "значну небезпеку" для морського середовища, а виявлені журналістами випадки це демонструють.

Старі судна, які використовує Росія для свого "тіньового флоту", не лише скрипучі і здебільшого нерегульовані, вони часто й не застраховані, тому в разі витоку або більш серйозного розливу, урядам буде важко притягнути ці судна до відповідальності.

Раніше стало відомо, що російський "Лукойл" закупив для тіньового флоту 25 старих танкерів через 74-річного британського бухгалтера.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Росія почала використовувати у своєму тіньовому флоті найбільше в світі плавуче сховище скрапленого природного газу Saam FSU.

У середині липня стало відомо, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

У жовтні повідомлялося, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Тіньовий флот РФ нарощує потужність, попри санкції Заходу: список суден"