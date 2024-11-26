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ПВО, санкции против РФ и решительное сдерживание "оси зла": Сибига озвучил министрам G7 потребности Украины

Сибіга на засіданні G7

Украина нуждается в большем количестве ПВО, боеприпасов, усилении санкций против России и решительных шагов для сдерживания оси Россия-Иран-КНДР.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам министерской встречи G7 в Риме, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на министерской встрече G7 я поблагодарил союзников за поддержку и призвал их твердо стоять перед лицом российской агрессии и шантажа. Нам нужно больше ПВО, боеприпасов и другого оборудования, усиление санкций против России и решительные шаги для сдерживания оси Россия-Иран-КНДР", - написал глава МИД.

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Сибіга про зустріч з G7

Автор: 

G7 (833) МИД (6939) оружие (10204) Сибига Андрей (388)


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учитель английского)))
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26.11.2024 15:53 Ответить
немає ніякіх західних реальних санкцій проти рф. є тільки імітація.
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26.11.2024 15:54 Ответить
то рішуче чи незламне і потужне? бо я вже заплутався
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26.11.2024 16:01 Ответить
Я бы на месте Запада в ответ на украинские требования спрашивала каждый раз
А как там Ванечка Баканов?
А Татаров? Уже всех чеченцев перестрелял?
Интересно же услышать ответы на эти и многие вопросы
От оборзевших....
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26.11.2024 16:04 Ответить
Усе це, щодня, - наче якась знавісніла катеринка.
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26.11.2024 16:15 Ответить
рішуче стримування "осі зла"-"зелена корупція" в часі війни - сама страшна зреалізована в Україні сила "осі зла", в доповнені до війни ,розпочатої куйлом всія 3,14дерації,яка по своїй суті є "зло"
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26.11.2024 16:15 Ответить
Потужне стримування?
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26.11.2024 16:16 Ответить
Ще б 100тис. мін замовив.
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26.11.2024 16:17 Ответить
Де наші вітчизняні ракетні комплекси і комплекси ППО ? Вони в асфальті і НАТО про це знає.
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26.11.2024 17:39 Ответить
 
 