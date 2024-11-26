ПВО, санкции против РФ и решительное сдерживание "оси зла": Сибига озвучил министрам G7 потребности Украины

Украина нуждается в большем количестве ПВО, боеприпасов, усилении санкций против России и решительных шагов для сдерживания оси Россия-Иран-КНДР.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам министерской встречи G7 в Риме, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на министерской встрече G7 я поблагодарил союзников за поддержку и призвал их твердо стоять перед лицом российской агрессии и шантажа. Нам нужно больше ПВО, боеприпасов и другого оборудования, усиление санкций против России и решительные шаги для сдерживания оси Россия-Иран-КНДР", - написал глава МИД.

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