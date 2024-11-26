Страны G7 осудили эскалацию ядерной риторики со стороны РФ и привлечение войск КНДР в войну против Украины

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" подтвердили дальнейшую поддержку Украины и осудили эскалацию ядерной риторики со стороны РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В частности, в заявлении G7 решительно осуждаются "жестокие атаки" на украинские города и критически важные объекты гражданской инфраструктуры, а также "неприемлемые жертвы" среди гражданских украинцев.

"Использование Россией баллистической ракеты средней дальности 21 ноября является еще одним свидетельством безрассудного и эскалационного поведения со стороны РФ. Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины будет оставаться непоколебимой", - отмечается в заявлении.

Министры стран G7 также "самым решительным образом" осудили "безответственную и угрожающую ядерную риторику России". "Мы никогда не будем мириться с угрозами применения ядерного оружия, не говоря уже о любом применении ядерного оружия, со стороны России в контексте ее агрессивной войны против Украины", - акцентируют министры G7.

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Также главы МИД "Большой семерки" осудили "масштабные и систематические" пытки и жестокое обращение России с украинскими военнопленными и гражданскими задержанными, включая применение сексуального насилия.

Кроме этого, они акцентировали, что РФ усилила сотрудничество с КНДР, включая экспорт со стороны Северной Кореи и закупку Россией северокорейских баллистических ракет и боеприпасов, что является прямым нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, а также использование Россией этих ракет и боеприпасов против Украины.

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