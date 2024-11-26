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Новости Война
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Страны G7 осудили эскалацию ядерной риторики со стороны РФ и привлечение войск КНДР в войну против Украины

Велика сімка

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" подтвердили дальнейшую поддержку Украины и осудили эскалацию ядерной риторики со стороны РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В частности, в заявлении G7 решительно осуждаются "жестокие атаки" на украинские города и критически важные объекты гражданской инфраструктуры, а также "неприемлемые жертвы" среди гражданских украинцев.

"Использование Россией баллистической ракеты средней дальности 21 ноября является еще одним свидетельством безрассудного и эскалационного поведения со стороны РФ. Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины будет оставаться непоколебимой", - отмечается в заявлении.

Министры стран G7 также "самым решительным образом" осудили "безответственную и угрожающую ядерную риторику России". "Мы никогда не будем мириться с угрозами применения ядерного оружия, не говоря уже о любом применении ядерного оружия, со стороны России в контексте ее агрессивной войны против Украины", - акцентируют министры G7.

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Также главы МИД "Большой семерки" осудили "масштабные и систематические" пытки и жестокое обращение России с украинскими военнопленными и гражданскими задержанными, включая применение сексуального насилия.

Кроме этого, они акцентировали, что РФ усилила сотрудничество с КНДР, включая экспорт со стороны Северной Кореи и закупку Россией северокорейских баллистических ракет и боеприпасов, что является прямым нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, а также использование Россией этих ракет и боеприпасов против Украины.

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Автор: 

G7 (833) КНДР (1190) россия (95441)


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і не просто засудили,а ... "найрішучішим чином" засудили Джерело:
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26.11.2024 20:44 Ответить
Як потужно
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26.11.2024 20:58 Ответить
Що ще не ясно ? Третя світова вже почалась, як тільки кореєць перетнув кордон. Офіційно. Добровольці всіх країн йдуть у не залік. Червоних ліній вже не існує. Як тільки полетіла балістична ракета середньої дальності. Ні ескалацій, ні заборон вже не існує для *****. То чого оце базікати знову й знову. Краще тихенько діяти. І війська готувати до КОНТРнаступу на мацкву. До логова нелюдя.
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26.11.2024 21:16 Ответить
Щиро дякуємо вам, пани міністри...
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26.11.2024 21:22 Ответить
Настало время, давно, осуждать не блеянием под прапорами G7, а сотней-другой массированной атакой томагавками. Как там у Высоцкого: " Коля нечего стесняться, колья начали ломаться...". Сколько можно этими полотнами свои сопли утирать.
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26.11.2024 21:54 Ответить
 
 