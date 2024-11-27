КНДР готовится передать России дополнительные баллистические ракеты, - представитель США в ООН Вуд

Северная Корея планирует отправить России новые баллистические ракеты в дополнение к более чем сотне уже доставленных, которые Москва использует для атак против Украины.

Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил заместитель постпреда США Роберт Вуд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"КНДР готовится передать еще больше баллистических ракет", - сказал представитель Соединенных Штатов.

Он отметил, что КНДР ранее незаконно передала более 18 тыс. контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами, а также более 100 баллистических ракет.

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"Все они были использованы для ударов по населенным пунктам, таким как Киев и Запорожье", - отметил Вуд.

Он также отметил, что США располагают информацией о том, что Россия использует в войне против Украины большое количество 170-мм самоходных артиллерийских установок и 240-мм реактивных систем залпового огня северокорейского производства.

По его словам, взамен Россия передала Северной Корее системы ПВО. Кроме того, Пхеньян получает другие поставки, в частности топливо, технологии и оборудование двойного назначения.

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В то же время представитель США обратил внимание, что Китай имеет влияние и потенциал влияния на режим в Пхеньяне и "безотлагательно должен использовать его, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта".

Вуд также обратил внимание, что Кремль продолжает игнорировать свои обязанности постоянного члена Совета безопасности, отказавшись от своих обязательств, что подрывает международный мир и безопасность.