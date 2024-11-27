Війська КНДР активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України, - Умєров

Північнокорейські війська активно підтримують обстріли енергетичної інфраструктури України.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі із Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, де були присутні міністр оборони Кім Йон Хен та Директор з національної безпеки Шін Вон Сік, передає Цензор.НЕТ.

Умєров повідомив співрозмовників про факти участі 12-тисячного контингенту військових із Північної Кореї у складі російської армії. Війська КНДР не лише надають техніку та людей, а й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України.

"Для Республіки Корея ці дії становлять серйозну загрозу, адже північнокорейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що у майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні. Разом із президентом Юн Сок Йолем обговорили спільні кроки щодо посилення безпеки та стабільності. Віримо, що наші аргументи про необхідність збільшити співпрацю між Україною та Республікою Корея призведуть до відчутного зміцнення безпеки для наших народів та регіонів", - зазначив міністр.

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