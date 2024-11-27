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Новини
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Війська КНДР активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України, - Умєров

Рустем Умєров

Північнокорейські війська активно підтримують обстріли енергетичної інфраструктури України.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі із Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, де були присутні міністр оборони Кім Йон Хен та Директор з національної безпеки Шін Вон Сік, передає Цензор.НЕТ.

Умєров повідомив співрозмовників про факти участі 12-тисячного контингенту військових із Північної Кореї у складі російської армії. Війська КНДР не лише надають техніку та людей, а й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України.

"Для Республіки Корея ці дії становлять серйозну загрозу, адже північнокорейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що у майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні. Разом із президентом Юн Сок Йолем обговорили спільні кроки щодо посилення безпеки та стабільності. Віримо, що наші аргументи про необхідність збільшити співпрацю між Україною та Республікою Корея призведуть до відчутного зміцнення безпеки для наших народів та регіонів", - зазначив міністр.

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Автор: 

КНДР (1210) обстріл (28171) енергетика (2574) інфраструктура (486) Умєров Рустем (585)


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Топ коментарі
+4
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27.11.2024 19:43
+4
Оце ляпнув(Піар це наше всьо(Хіба корейці щось вирішують?((
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27.11.2024 19:45
+3
Морда,что там с минами?
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27.11.2024 21:04
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27.11.2024 19:43 Відповісти
Оце ляпнув(Піар це наше всьо(Хіба корейці щось вирішують?((
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27.11.2024 19:45 Відповісти
А ти тільки тепер зрозумів ? кндр це варвари як і кацапи ,хто цих виродків може зупинити це Китай ,але він цього не робить.
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27.11.2024 19:46 Відповісти
І нащо це Китаю? Китаю ще Сибір повертати, тому він зацікавлений щоб ця війна тривала якнайдовше, задля ослаблення кацапів.
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27.11.2024 19:52 Відповісти
чувак з расейським паспортом чеше українцям як жити... нагадує агрохімію, віджимающого Карпати у українців у зв*язці з закшквареним каськивим енний раз під слідством в післяпеньковому періоді
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27.11.2024 19:50 Відповісти
рабы они и ******** такие же как и кацапы.
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27.11.2024 20:18 Відповісти
Таке відчуття що як в анекдоті....а попи....ть.
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27.11.2024 20:29 Відповісти
Морда,что там с минами?
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27.11.2024 21:04 Відповісти
що Це ?
на фото
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27.11.2024 22:08 Відповісти
Це як підтримують? Оплесками?
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27.11.2024 23:50 Відповісти
 
 