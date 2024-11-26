"Пане Президенте, все ок? Ризик колапсу державності зростає", - "слуга народу" Безугла

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила про "ризик колапсу державності" через "брехню і корупція на всіх рівнях".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепки у фейсбуці.

Безугла критикує керівництво ОП, Міноборони та Генштабу за невдачі на фронті та ситуацію у ЗСУ.

"Таке несеться, що вже майже немає надії, чесно кажучи. Ось кілька свіжих прикладів:

100 тисяч неякісних мін, які Міноборони прийняло і поставило на фронт. Але Умєров досі на посаді, піариться презентаціями і рукостисканнями.

Протистояння Єрмака, Сирського і Федорова, коли більш досвідчене в інтригах старше покоління об'єдналося, аби знищити конкурентну молодь.

Просування росіян до Покровська та до Дніпропетровської області. До області залишилися лічені кілометри, але суспільство вже настільки вигоріло, що цього в мережі практично немає. Місто туди, місто сюди. При цьому в Дніпропетровській області будують кругову оборону Павлограда, але десятки кілометрів навколо — незахищені.

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Купа заяв та ініціатив щодо диджиталізації процесів, але виконання — на рівні саботажу. Це свідома протидія Сирського та його "піраміди", який обрав тактику: "Говорю, що хочуть почути, роблю, як вважаю за потрібне". У рамках цієї тактики — ряд пафосних зустрічей з волонтерами, журналістами і блогерами. Класична техніка: "замазати їх у свій бруд". Генерали в круговій поруці розуміються прекрасно.

Продовження знищення проактивних лідерів у війську. Балаканина про "неймовірну операцію на Курщині", яка раніше "врятувала Суми", а тепер, виявляється, і Запоріжжя. Свідоме переведення фахівців у піхоту, зокрема медиків. І хоч би хни", - написала Безугла.

"Пане Президенте, все ок? Ризик колапсу державності зростає. Соррі.", - звернулась "слуга народу" до Зеленського.





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