"Пане Президенте, все ок? Ризик колапсу державності зростає", - "слуга народу" Безугла
Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила про "ризик колапсу державності" через "брехню і корупція на всіх рівнях".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепки у фейсбуці.
Безугла критикує керівництво ОП, Міноборони та Генштабу за невдачі на фронті та ситуацію у ЗСУ.
"Таке несеться, що вже майже немає надії, чесно кажучи. Ось кілька свіжих прикладів:
100 тисяч неякісних мін, які Міноборони прийняло і поставило на фронт. Але Умєров досі на посаді, піариться презентаціями і рукостисканнями.
Протистояння Єрмака, Сирського і Федорова, коли більш досвідчене в інтригах старше покоління об'єдналося, аби знищити конкурентну молодь.
Просування росіян до Покровська та до Дніпропетровської області. До області залишилися лічені кілометри, але суспільство вже настільки вигоріло, що цього в мережі практично немає. Місто туди, місто сюди. При цьому в Дніпропетровській області будують кругову оборону Павлограда, але десятки кілометрів навколо — незахищені.
Купа заяв та ініціатив щодо диджиталізації процесів, але виконання — на рівні саботажу. Це свідома протидія Сирського та його "піраміди", який обрав тактику: "Говорю, що хочуть почути, роблю, як вважаю за потрібне". У рамках цієї тактики — ряд пафосних зустрічей з волонтерами, журналістами і блогерами. Класична техніка: "замазати їх у свій бруд". Генерали в круговій поруці розуміються прекрасно.
Продовження знищення проактивних лідерів у війську. Балаканина про "неймовірну операцію на Курщині", яка раніше "врятувала Суми", а тепер, виявляється, і Запоріжжя. Свідоме переведення фахівців у піхоту, зокрема медиків. І хоч би хни", - написала Безугла.
"Пане Президенте, все ок? Ризик колапсу державності зростає. Соррі.", - звернулась "слуга народу" до Зеленського.
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У цьому році ми бачили кілька серйозних провалів Сил оборони України на фронті, які я особисто відношу втрату Очеретиного та укріплених східних рубежів Торецької агломерації. Але, судячи по всьому, події, які зараз розвиваються в районі Великої Новосілки, перекривають собою все вищевказане..."
Повний текст посту О.Коваленка - тут: https://t.me/zloyodessit/23109
Чому пан Бутусов про це мовчить?
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8,_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97,_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97_%D1%87%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96%20175%20%D0%9A%D0%9A%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%87%D0%B8