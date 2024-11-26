"Господин Президент, все ок? Риск коллапса государственности растет", - "слуга народа" Безуглая
Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила о "риске коллапса государственности" из-за "лжи и коррупции на всех уровнях".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в фейсбуке.
Безуглая критикует руководство ОП, Минобороны и Генштаба за неудачи на фронте и ситуацию в ВСУ.
"Такое несется, что уже почти нет надежды, честно говоря. Вот несколько свежих примеров:
100 тысяч некачественных мин, которые Минобороны приняло и поставило на фронт. Но Умеров до сих пор на должности, пиарится презентациями и рукопожатиями.
Противостояние Ермака, Сырского и Федорова, когда более опытное в интригах старшее поколение объединилось, чтобы уничтожить конкурентную молодежь.
Продвижение россиян к Покровску и к Днепропетровской области. До области остались считанные километры, но общество уже настолько выгорело, что этого в сети практически нет. Город туда, город сюда. При этом в Днепропетровской области строят круговую оборону Павлограда, но десятки километров вокруг - незащищенные.
Куча заявлений и инициатив по диджитализации процессов, но выполнение - на уровне саботажа. Это сознательное противодействие Сырского и его "пирамиды", который выбрал тактику: "Говорю, что хотят услышать, делаю, как считаю нужным". В рамках этой тактики - ряд пафосных встреч с волонтерами, журналистами и блогерами. Классическая техника: "замазать их в свою грязь". Генералы в круговой поруке разбираются прекрасно.
Продолжение уничтожения проактивных лидеров в армии. Болтовня о "невероятной операции на Курщине", которая ранее "спасла Сумы", а теперь, оказывается, и Запорожье. Сознательный перевод специалистов в пехоту, в частности медиков. И хоть бы хны", - написала Безуглая.
"Господин Президент, все ок? Риск коллапса государственности растет. Сорри", - обратилась "слуга народа" к Зеленскому.
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У цьому році ми бачили кілька серйозних провалів Сил оборони України на фронті, які я особисто відношу втрату Очеретиного та укріплених східних рубежів Торецької агломерації. Але, судячи по всьому, події, які зараз розвиваються в районі Великої Новосілки, перекривають собою все вищевказане..."
Повний текст посту О.Коваленка - тут: https://t.me/zloyodessit/23109
Чому пан Бутусов про це мовчить?
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8,_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97,_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97_%D1%87%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96%20175%20%D0%9A%D0%9A%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%87%D0%B8