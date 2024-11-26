"Господин Президент, все ок? Риск коллапса государственности растет", - "слуга народа" Безуглая

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила о "риске коллапса государственности" из-за "лжи и коррупции на всех уровнях".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в фейсбуке.

Безуглая критикует руководство ОП, Минобороны и Генштаба за неудачи на фронте и ситуацию в ВСУ.

"Такое несется, что уже почти нет надежды, честно говоря. Вот несколько свежих примеров:

100 тысяч некачественных мин, которые Минобороны приняло и поставило на фронт. Но Умеров до сих пор на должности, пиарится презентациями и рукопожатиями.

Противостояние Ермака, Сырского и Федорова, когда более опытное в интригах старшее поколение объединилось, чтобы уничтожить конкурентную молодежь.

Продвижение россиян к Покровску и к Днепропетровской области. До области остались считанные километры, но общество уже настолько выгорело, что этого в сети практически нет. Город туда, город сюда. При этом в Днепропетровской области строят круговую оборону Павлограда, но десятки километров вокруг - незащищенные.

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Куча заявлений и инициатив по диджитализации процессов, но выполнение - на уровне саботажа. Это сознательное противодействие Сырского и его "пирамиды", который выбрал тактику: "Говорю, что хотят услышать, делаю, как считаю нужным". В рамках этой тактики - ряд пафосных встреч с волонтерами, журналистами и блогерами. Классическая техника: "замазать их в свою грязь". Генералы в круговой поруке разбираются прекрасно.

Продолжение уничтожения проактивных лидеров в армии. Болтовня о "невероятной операции на Курщине", которая ранее "спасла Сумы", а теперь, оказывается, и Запорожье. Сознательный перевод специалистов в пехоту, в частности медиков. И хоть бы хны", - написала Безуглая.

"Господин Президент, все ок? Риск коллапса государственности растет. Сорри", - обратилась "слуга народа" к Зеленскому.





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