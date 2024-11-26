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"Господин Президент, все ок? Риск коллапса государственности растет", - "слуга народа" Безуглая

безугла

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила о "риске коллапса государственности" из-за "лжи и коррупции на всех уровнях".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в фейсбуке.

Безуглая критикует руководство ОП, Минобороны и Генштаба за неудачи на фронте и ситуацию в ВСУ.

"Такое несется, что уже почти нет надежды, честно говоря. Вот несколько свежих примеров:

100 тысяч некачественных мин, которые Минобороны приняло и поставило на фронт. Но Умеров до сих пор на должности, пиарится презентациями и рукопожатиями.

Противостояние Ермака, Сырского и Федорова, когда более опытное в интригах старшее поколение объединилось, чтобы уничтожить конкурентную молодежь.

Продвижение россиян к Покровску и к Днепропетровской области. До области остались считанные километры, но общество уже настолько выгорело, что этого в сети практически нет. Город туда, город сюда. При этом в Днепропетровской области строят круговую оборону Павлограда, но десятки километров вокруг - незащищенные.

Читайте также: Людей с прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже с Patriot отправляют в пехоту. На фронте - управленческий коллапс, - "слуга народа" Безуглая

Куча заявлений и инициатив по диджитализации процессов, но выполнение - на уровне саботажа. Это сознательное противодействие Сырского и его "пирамиды", который выбрал тактику: "Говорю, что хотят услышать, делаю, как считаю нужным". В рамках этой тактики - ряд пафосных встреч с волонтерами, журналистами и блогерами. Классическая техника: "замазать их в свою грязь". Генералы в круговой поруке разбираются прекрасно.

Продолжение уничтожения проактивных лидеров в армии. Болтовня о "невероятной операции на Курщине", которая ранее "спасла Сумы", а теперь, оказывается, и Запорожье. Сознательный перевод специалистов в пехоту, в частности медиков. И хоть бы хны", - написала Безуглая.

"Господин Президент, все ок? Риск коллапса государственности растет. Сорри", - обратилась "слуга народа" к Зеленскому.

допис Безуглої
допис Безуглої

Читайте также: Сырский распорядился перевести в пехоту не только медиков, но и авиатехников, - Безуглая. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Александр Сырский (580) Ермак Андрей (1259) Безуглая Марьяна (291) Умеров Рустем (515)


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Топ комментарии
+56
бо він в човні. а човен зветься- Армія,Мова,Віра,
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26.11.2024 22:12
+25
Завгосп проти Боневтіка?
Стає цікаво
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26.11.2024 22:06
+25
А Єрмак за таке її по губах не нашльопає?

Походу у простого наріда нова Жанна Дарк накльовується. 😁
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26.11.2024 22:07
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Страница 2 из 2
Не вірю в щирість та правдолюбність цієі людини, Бо вона не така. Вона лише кишеньковий песик Єрмака і відкриває рота тільки по команді і за текстом. Скоріш за все що відбувається якась нова політична інтрига, частина якоісь метушні під ковдрами......
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26.11.2024 22:37 Ответить
За командою ермака критикує ермака,маразм пробив чергове дно.і без мар'янки видно що на фронті криза а в тилу корупція.
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27.11.2024 02:53 Ответить
" ... коли більш досвідчене в інтригах старше покоління об'єдналося, аби знищити конкурентну молодь. "
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26.11.2024 22:40 Ответить
Мар'яну в міністри оборони ! хуже не буде !
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26.11.2024 22:43 Ответить
Безуглая это тварь, которая накидывала на Залужного месяцами и теперь территория теряется сотнями киллометров. Я не говорю уже про вагнеровцев и прочее. Ей лучше бы заткнуться и не отсвечивать. Только в Украине такие скоты могут вести себя как будто они имеют право на свое мнение.
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26.11.2024 22:45 Ответить
Его для этого и назначили президентом,даде сериал сняли для 73 процентов дебилов.
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26.11.2024 22:46 Ответить
Сама весь час брехала. Що нам з того що вона один раз несподівано сказала правду?
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26.11.2024 22:59 Ответить
Цікавіше те, чому це не каже опозиція, Залужний, активісти, журналісти, ітд.?
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26.11.2024 23:05 Ответить
А тому і не кажуть що всі перелічені скоріш за все театрали. Із всієї вимальовуючийся картини в скрутному становищі знаходиться лише солдат. А про солдат говорити нікому не зручно. Ха ха ха.
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27.11.2024 07:57 Ответить
Точно не каже? У нас опозиційні канали мають вихід на аудиторію? Канал "Рада транслює виступи опозиції? Якщо у єдиному телемарафоні не транслюють виступи з трибуни у Верховній раді скажімо Порошенка, це не означає, що він там не виступає. Ці виступи є на ютуб-каналах опозиції, які ви, схоже не дивитесь. До речі, опозиційний Гончаренко зареєстрував постанову про звільнення Умєрова через браковані міни. Чомусь Безвугла такої постанови не реєструвала.
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27.11.2024 09:53 Ответить
Казати і діяти зовсім різні речі. Якщо не відбуваються позитивні зміни в управлінні обороною значить дії якоби опозиції недостатні або їх взагалі немає. Де хоча б бійки порошенка із стефанчуком. Блокування різні. Організація аудитів всіх рівнів бригад, оту, осув, ок. Щоб захистити право солдата на оплату праці скажімо, то треба спочатку звернутися із роз'ясненням до бригади через міністерство оборони. Воно місяць буде розглядати і лише після цього можна звернутися до уповноваженого верховної ради з питань прав людини. Скільки це все займе? Два місяці, три. А за цей час також будуть виникати і купа інших питань з порушеннями прав. Безкінечне коло для солдата. Хай би порошенко сам особисто взяв в руки звернення особового складу і походив по тих кабінетах, що сам вигадав. Побачив би прогалини у тих наказах, указах. Може би і вийшла би з нього хоч якась опозиція, а так лише бутафорія. Ха ха ха.
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27.11.2024 10:20 Ответить
А що по-аашому означпє "діяти"? Майданити? Так доводжу до вашого відома, що це заборонено під час дії режиму воєнного стану. До аудиту, тим паче у бригадах опозиція не допущена. Навіть більше - вперше за час Незалежності опозиція не контролює рахункову палату. Тому оці ваші претензії - це до Зєлєнского/Єрмака, яких ви і такі як ви привели до влади.
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27.11.2024 10:32 Ответить
Хоча б розтлумачити для всіх фініків всіх рівнів і ок і бригад наказ 566 про порядок виплат грошового забезпечення. Кожна бригада розуміє його по своєму. Кожен сам собі розуміє що таке перший ешелон оборони. До чого тут Майдан. Розставити по місцях юридичні ці приколи. Це також не може зробити якісь там комітет з депутатів чи департамент, чи ще якась їхня фігня? Певно що не може. Комісія з депутатів не може прийти на перевірку отримання від виробника БК і проконтролювати якість товару? Якоби опозиція не може і не хоче контролювати ніщо. Або оприлюднювати інформацію про порушення прав скажімо. Порошенко передав в нашу бригаду трактор. А солдати і далі лопатами копають. Він не може проконтролювати де його трактор знаходиться і що він робить? Може просто не хоче? Ха ха ха.
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27.11.2024 10:42 Ответить
То накази по бригадах у нас опозиція пише? 🤔 Як ви собі уявляєте, що опозиція має розтлумачувати накази влади? 😲
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27.11.2024 10:55 Ответить
Опозиція може матеріали занести лубінцю просто в руки. А на наступний день спитати у того омбудсмена що він вирішив з того чи іншого питання. Собі про зарплати і квартири ВСІ без винятку депутати вирішують не за добу а за пів дня. То якщо ти наприклад опозиція, то чому не взяти скажімо на контроль скарги солдат про невиплати або недоплати? Що заважає? Можна орудувати і тими інструментами що є. Для депутата всі двері всіх кабінетів відкриті. Свої особисті питання вирішують за секунду. Тобто статус депутата перетворився в першу чергу в зону комфорту лише для себе . На все інше начхати. Звичайно якщо відстоювати права когось іншого, то це значить, що треба іти на конфлікт з кимось із влади. А для чого це їм? Просто записати пустопорожній відосик і заявити що ми тіпа опозиція. Недостатньо дій щоб називатися опозицією. Ха ха ха.
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27.11.2024 11:06 Ответить
Впевнені, що не заносили Лубінцю? Чи справді думаєтк, що Лубінець нічого не знає? А відкрити вам очі на те, звідки Лубінець команди отримує? Ви здивкєтесь, але не від умовного Порошенка. Ви або справді наївний, або просто зелебот.
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27.11.2024 12:43 Ответить
Вболівайте і далі за якоби опозицію. За її нелегку долю і тому подібне. Постійний плач Ярославни. Я вам кажу, що я вважаю що у нас опозиція це не опозиція, а те саме що весь цей зелений картель. Це сценка з кварталу. Сидять згорьовані порошенки, костенки, безуглі, зеленські і жаліються на свої доленькі. Якщо так би мовити опозиції цікаво , то можу вислати фотки пластикових гільз, і що буває з гарматою, коли ними роблять постріл. Кажу одразу контррозвідка, сбу, військові знають про цей факт. Але їх не вилучають, а тримають і далі щоб ламати ними своє ж озброєння. Цим ніхто не цікавиться. Ні зелені, ні сині, ні фіолетові. А якщо б дійсно щось і заносили тому лубінцю то гвалту було б повні штани. В одній з областей затримали людину з розшуку. То був скандал на півкраїни бо якоби тіпа жорстко затримали. І лубінець тут як тут. Прислав комісію. Так само можна прислати і про недоплати солдатам і про БК. Все можливо організувати. Спершу треба мати бажання. Ха ха ха.
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27.11.2024 13:44 Ответить
Зрозвміло. 😊 Керує державою не Зєлєн кій-'рмау, а Порошенко/опозиція. Зєлєнскому просто правди не кажуть, а Єрмаку кандидатів на державні пости підсовує Ірина Геращенко. Це так по-зебільному.
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27.11.2024 14:21 Ответить
Досить спригувати від відповідальності не лише зеленому картелю, а і всій іншій спільноті України. Я ще раз кажу що є факти інших браків у роботі всього управління обороною. У вас лише ваші емоції про якоби постраждалих якоби опозиціонерів. У нас устрій парламентсько-президентській. І на всьому парламенті лежить відповідальність також. А просто теревенініти про 13 млн. виборців бубочки це просто теревеніти. Куди поділись інші мільйони тіпа свідомих? Оце і є якраз по-зебільному. Ха ха ха.
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27.11.2024 15:50 Ответить
З дронами "від порошенка" така ж сама проблема?
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27.11.2024 22:16 Ответить
Мабуть тому що т.з. опозиція злилася зі злочинною т.з. владою в одному корупційному й зрадницькому пориві, коли підписали між собою угоду про саботаж конституційних виборів і спільну узурпацію влади в державі
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27.11.2024 22:12 Ответить
Бутусов говорить приблизно те ж саме. А так ви праві, решта мовчить
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01.12.2024 17:34 Ответить
Там 50мільярдів вже всім винесли мізки, вони ні про що більше не думають.
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26.11.2024 23:12 Ответить
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26.11.2024 23:32 Ответить
🤣
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27.11.2024 12:59 Ответить
@ "Велика Новосілка…

У цьому році ми бачили кілька серйозних провалів Сил оборони України на фронті, які я особисто відношу втрату Очеретиного та укріплених східних рубежів Торецької агломерації. Але, судячи по всьому, події, які зараз розвиваються в районі Великої Новосілки, перекривають собою все вищевказане..."

Повний текст посту О.Коваленка - тут: https://t.me/zloyodessit/23109
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26.11.2024 23:46 Ответить
Всі говорять про населені пункти, гівнюків командирів, гівнячі БК і подібне. І зовсім не заглушується тема про те що відбувається навколо солдата і доля солдата. Не на генералах, комбригах, депутатах і їх балаканинах спирається оборона, а на солдатах. Не піднімається наприклад розмова що не у всіх підрозділах артилерії, ппо, бпла відбувається оплата за не всі дні несення бойового чергування. Все залежить від комбрига в першу чергу, гівнюка начальника артилерії скажімо. Тобто від їх настрою. Можуть оплатити, як вони кажуть, лише за ті доби, коли є враження цілі. За ті дні, що без боїв вже вважаються другим ешелоном наприклад. Таке відношення до особового складу що несе бойове чергування, а по розуміннях якоби бойових комбригів, гівнячих генералів і інших галімих штабістів, просто прохлождаются на пікнічках біля гаубиць наприклад. Тобто настрій у солдат ще поки різний. У ВСЬОГО командування від офіцера до найвищого командувача думка про лише намахати того солдата на грошовому забезпеченні. Про які там населені пункти брєдіт така сама галіма ************ мар'янка? Хай би організувала із свого того якоби безпекового комітету хоча б слідчу комісію по використанню не лише завідомо диверсійних мін, а і пластикових гільз до гаубиць 152 мм. Після пострілів з того гівна виходять з ладу гаубиці. Цікаво чи знає гівнюк депутат полковник сбу костенко про ці факти? Перед моніторами сидять гівно комбриг, гівно начальник артилерії, гівно контрік і дивляться як розрахунок з поламаної гаубиці із прикіпаючою гільзою не влучає у ціль. А номер розрахунку в цей час думає як найняти адвоката щоб той відсудив оплату за дні перебування на тому чергуванні з поламаним озброєнням і диверсійним БК. Тому думки про втрачені населені пункти це вже десята справа. Ха ха ха.
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27.11.2024 04:32 Ответить
Диверсії зрадників у владі й командуванні розповсюдилися з мінометних мін також на виведення з ладу гаубиць на передовій?
Чому пан Бутусов про це мовчить?
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27.11.2024 22:27 Ответить
Казали дурнувата а виходить правду каже.
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27.11.2024 05:06 Ответить
Як писав Тарас Шевченко в кожній хаті своя правда і сила і воля. Якщо вона дурнувата, то це ще не означає, що вона не може висвітлювати факти. Справа в тому, що вона як народний депутат з посадами у оборотних комітетах зробила для того щоб було неможливо зробити диверсій при виробництві мін або снарядів? Де наприклад контроль омбудсменів, цих комітетів, депутатів, міністрів і громадськості загалом над порушеннями прав солдата в оплаті праці? Чому немає контролю над тим що є солдати які не були у відпустках взагалі або лише частково? Нема кому в наряди ходити? То нехай стає в наряд той самий полковник який його вигадав. І у відпустку піде лише тоді, коли буде складений графік відпусток для всього особового складу наприклад. Оці мар'яни наділили будь якого майоришка безмежними правами над солдатом і самі собі понадавали повноважень. То тепер не треба звинувачувати у проблемах лише бубочек. Оці безуглі, костенки, стефанчуки, умєрови, рєзнікови, купа генералів все одне й те саме лайно. Які насправді хвилюються лише за свої статки і статуси, а не за міни, снаряди, дрони. Вже не кажучи про обставини в яких служить солдат. Ха ха ха.
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27.11.2024 07:31 Ответить
В Україні за безпідставну невиплату чи несвоєчасну виплату заробітної плати, в тому числі бійцям на передовій, передбачена кримінальна відповідальність за ст.175 ККУ. Для відкриття провадження подається заява про вчинення кримінального проступку до дбр або прокурору.

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8,_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97,_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%97_%D1%87%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96%20175%20%D0%9A%D0%9A%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%87%D0%B8
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27.11.2024 22:50 Ответить
А чи не ця ж Гадина добилась звільнення залужного-мерзость
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27.11.2024 07:50 Ответить
Ви справді вірите, що рядова депутатка впливає на важливі рішення, які приймають узурпатори влади зєльонскій і єлдак?
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01.12.2024 17:40 Ответить
Смішно чути, коли про шкоду брехні говорять ті, хто на ній прийшов до влади, тримається у владі і нічого іншого не вміє, окрім брехати.
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27.11.2024 08:08 Ответить
З кімнатної собачки єрмака, рекордними темпами, ліплять опосіцеонерку, щоб на чергових виборах розколоти електорат опозиції та відкусити частину голосів.
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27.11.2024 08:49 Ответить
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27.11.2024 18:01 Ответить
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