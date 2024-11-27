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Войска КНДР активно поддерживают удары по энергетической инфраструктуре Украины, - Умеров

Рустем Умєров

Северокорейские войска активно поддерживают обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с Президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, где присутствовали министр обороны Ким Йон Хен и Директор по национальной безопасности Шин Вон Сик, передает Цензор.НЕТ.

Умеров сообщил собеседникам о фактах участия 12-тысячного контингента военных из Северной Кореи в составе российской армии. Войска КНДР не только предоставляют технику и людей, но и активно поддерживают удары по энергетической инфраструктуре Украины.

"Для Республики Корея эти действия представляют серьезную угрозу, ведь северокорейские войска получают опыт ведения боевых действий, что в будущем может создать дополнительные вызовы в сфере безопасности в регионе. Вместе с президентом Юн Сок Йолем обсудили совместные шаги по усилению безопасности и стабильности. Верим, что наши аргументы о необходимости увеличить сотрудничество между Украиной и Республикой Корея приведут к ощутимому укреплению безопасности для наших народов и регионов", - отметил министр.

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Автор: 

КНДР (1190) обстрел (27036) энергетика (2554) инфраструктура (250) Умеров Рустем (515)


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Топ комментарии
+4
Вертаися на міни
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27.11.2024 19:43
+4
Оце ляпнув(Піар це наше всьо(Хіба корейці щось вирішують?((
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27.11.2024 19:45
+3
Морда,что там с минами?
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27.11.2024 21:04
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27.11.2024 19:43 Ответить
Оце ляпнув(Піар це наше всьо(Хіба корейці щось вирішують?((
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27.11.2024 19:45 Ответить
А ти тільки тепер зрозумів ? кндр це варвари як і кацапи ,хто цих виродків може зупинити це Китай ,але він цього не робить.
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27.11.2024 19:46 Ответить
І нащо це Китаю? Китаю ще Сибір повертати, тому він зацікавлений щоб ця війна тривала якнайдовше, задля ослаблення кацапів.
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27.11.2024 19:52 Ответить
чувак з расейським паспортом чеше українцям як жити... нагадує агрохімію, віджимающого Карпати у українців у зв*язці з закшквареним каськивим енний раз під слідством в післяпеньковому періоді
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27.11.2024 19:50 Ответить
рабы они и ******** такие же как и кацапы.
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27.11.2024 20:18 Ответить
Таке відчуття що як в анекдоті....а попи....ть.
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27.11.2024 20:29 Ответить
Морда,что там с минами?
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27.11.2024 21:04 Ответить
що Це ?
на фото
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27.11.2024 22:08 Ответить
Це як підтримують? Оплесками?
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27.11.2024 23:50 Ответить
 
 