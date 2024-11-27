Войска КНДР активно поддерживают удары по энергетической инфраструктуре Украины, - Умеров

Северокорейские войска активно поддерживают обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с Президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, где присутствовали министр обороны Ким Йон Хен и Директор по национальной безопасности Шин Вон Сик, передает Цензор.НЕТ.

Умеров сообщил собеседникам о фактах участия 12-тысячного контингента военных из Северной Кореи в составе российской армии. Войска КНДР не только предоставляют технику и людей, но и активно поддерживают удары по энергетической инфраструктуре Украины.

"Для Республики Корея эти действия представляют серьезную угрозу, ведь северокорейские войска получают опыт ведения боевых действий, что в будущем может создать дополнительные вызовы в сфере безопасности в регионе. Вместе с президентом Юн Сок Йолем обсудили совместные шаги по усилению безопасности и стабильности. Верим, что наши аргументы о необходимости увеличить сотрудничество между Украиной и Республикой Корея приведут к ощутимому укреплению безопасности для наших народов и регионов", - отметил министр.

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