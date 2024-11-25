Північна Корея розширює завод з виробництва балістичних ракет KN-23 для РФ, - Reuters. СУПУТНИКОВІ ФОТО

КНДР розширює ключовий комплекс із виробництва зброї, який збирає тип ракет малої дальності, що використовує Росія у війні проти України.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Обʼєкт, відомий як February 11 plant, є частиною машинобудівного комплексу Ryongsong в Хамхині, другому за величиною місті Північної Кореї.

Науковий співробітник Центру досліджень з питань нерозповсюдження (CNS) Джеймса Мартіна, розташованого в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері, Сем Лейр зазначив, що цей завод був єдиним відомим виробником твердопаливних балістичних ракет класу Hwasong-11 (відомі як KN-23/KN-24).

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Згідно з аналізом дослідників з CNS, супутникові знімки, зроблені на початку жовтня компанією Planet Labs, демонструють щось, схоже на додаткову будівлю, в якій складають ракети, а також новий житловий комплекс, ймовірно, призначений для робітників.





Також, імовірно, Пхеньян покращує входи до деяких підземних обʼєктів комплексу.

Новий корпус приблизно на 60-70% більший за попередню будівлю, яка використовувалася для збирання ракет.

"Ми припускаємо, що вони значно збільшують або намагаються значно збільшити пропускну здатність цього заводу", - додав Лейр.

За словами експертів, вперше KN-23 були випробувані в травні 2019 року і призначені для обходу систем протиракетної оборони за рахунок польоту нижчою, "похилою" траєкторією, що робить потенційно корисним для Росії, яка шукає способи подолання протиповітряної оборони України.

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