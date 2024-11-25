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Північна Корея розширює завод з виробництва балістичних ракет KN-23 для РФ, - Reuters. СУПУТНИКОВІ ФОТО

КНДР розширює ключовий комплекс із виробництва зброї, який збирає тип ракет малої дальності, що використовує Росія у війні проти України.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Обʼєкт, відомий як February 11 plant, є частиною машинобудівного комплексу Ryongsong в Хамхині, другому за величиною місті Північної Кореї.

Науковий співробітник Центру досліджень з питань нерозповсюдження (CNS) Джеймса Мартіна, розташованого в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері, Сем Лейр зазначив, що цей завод був єдиним відомим виробником твердопаливних балістичних ракет класу Hwasong-11 (відомі як KN-23/KN-24).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В обмін на військову підтримку Росія може передати КНДР технології для виробництва ракет і підводних човнів, - адмірал США Папаро

Згідно з аналізом дослідників з CNS, супутникові знімки, зроблені на початку жовтня компанією Planet Labs, демонструють щось, схоже на додаткову будівлю, в якій складають ракети, а також новий житловий комплекс, ймовірно, призначений для робітників.

КНДР розширює виробництво балістичних ракет для Росії
КНДР розширює виробництво балістичних ракет для Росії

Також, імовірно, Пхеньян покращує входи до деяких підземних обʼєктів комплексу.

Новий корпус приблизно на 60-70% більший за попередню будівлю, яка використовувалася для збирання ракет

"Ми припускаємо, що вони значно збільшують або намагаються значно збільшити пропускну здатність цього заводу", - додав Лейр.

За словами експертів, вперше KN-23 були випробувані в травні 2019 року і призначені для обходу систем протиракетної оборони за рахунок польоту нижчою, "похилою" траєкторією, що робить потенційно корисним для Росії, яка шукає способи подолання протиповітряної оборони України.

Читайте також: У північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24 виявлено іноземні компоненти 2023 року випуску, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Автор: 

КНДР (1215) виробництво (1628) росія (65122) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+11
Ситуація один в один, як перед початком 2ї світової. Коли німці у відкриту вже клепали танки (хоча їм це було заборонено згідно з Версальським договором), збирали військові літаки, але світ відмовлявся щось робити, очікуючи, що "пронесе". НЕ пронесло. І в цей раз, здається, не пронесе, нажаль. Вісь зла по повній програмі готується руйнувати світопорядок.
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25.11.2024 16:08
+10
Ну а у нас розширюють укладання асфальту. Домовини на цвинтар краще вести по асфальним дорогам.
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25.11.2024 16:00
+6
Ніяких перепон і складові ракет зі всього світу
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25.11.2024 16:12
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Ну а у нас розширюють укладання асфальту. Домовини на цвинтар краще вести по асфальним дорогам.
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25.11.2024 16:00 Відповісти
Это общемировая практика. Слышите? в мире пахнет войной. Маск на Марс собирается. А в 15-ом Андроиде ползунок толще стал.
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25.11.2024 16:56 Відповісти
.....де вироблятимуть ракети за китайським благословенням та китайськими чіпами і дейлами.
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25.11.2024 16:00 Відповісти
Ситуація один в один, як перед початком 2ї світової. Коли німці у відкриту вже клепали танки (хоча їм це було заборонено згідно з Версальським договором), збирали військові літаки, але світ відмовлявся щось робити, очікуючи, що "пронесе". НЕ пронесло. І в цей раз, здається, не пронесе, нажаль. Вісь зла по повній програмі готується руйнувати світопорядок.
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25.11.2024 16:08 Відповісти
В той час як занепокоєне НАТО жує соплі наклавши в штани
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25.11.2024 16:14 Відповісти
НАТО готуєтся до власної війни. НАТО нам нічого не винно.
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25.11.2024 16:25 Відповісти
Ви забули доповнити що світ в той момент активно спонсорував німців, зокрема банки США та Британії а вся Європа продавала туди обладнання та технології для військової машини, в погоні за наживою.
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25.11.2024 17:19 Відповісти
Ніяких перепон і складові ракет зі всього світу
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25.11.2024 16:12 Відповісти
В нас теж нема ніяких перепон для виробництва власної ракетної зброї. Просто московський клоун, вибраний у нас лідером нації всі ракетні програми закрив.
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25.11.2024 16:27 Відповісти
Пупсів не обстрілюють
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25.11.2024 18:12 Відповісти
Как это? Так санкции ж
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25.11.2024 16:16 Відповісти
Корейський гулаг будує для росії ракети ,навряд чи спроможні без китайських технологій ,а тим часом говорят про якийсь "китайський план миру" ,де не названо агресора ,а війна названа "українська криза" і жоден дипломат не назвав це лицимірством і цинізмом цих покидьків ,які говорять одне ,а роблять зовсім інше.
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25.11.2024 16:23 Відповісти
Може треба кінчати з ними поки вони не набудували ракет?
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25.11.2024 16:37 Відповісти
У ***** все гуд, все по плану , пох на санкции пох на мир , нашел ускоглазого дыбила малолетку, подписывают договоры друг другу, а в это время в замке короля все озабочены и взволнованы происходящим, сейчас будут жевать орешник пол года союзники не спешат...
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26.11.2024 21:54 Відповісти
 
 