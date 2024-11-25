В обмін на військову підтримку Росія може передати КНДР технології для виробництва ракет і підводних човнів, - адмірал США Папаро
В обмін на участь військових з Північної Кореї у війні проти України Москва могла погодитися передати Пхеньяну технології для виробництва ракет і підводних човнів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі заявив командувач Тихоокеанського флоту США адмірал Самуель Папаро.
"Я очікую, що Росія надасть Північній Кореї технології виробництва ракет і підводних човнів", - сказав Папаро.
Військовий припустив, що Росія також може "віддячити" Китаю за його мовчазну підтримку вторгнення в Україну, передавши йому чутливі підводні технології.
"Росія може передати Китаю технології підводних човнів, які потенційно можуть позбавити Сполучені Штати домінування під водою", – додав Папаро.
За словами адмірала, така співпраця між Росією, Північною Кореєю та Китаєм створює "небезпечну атмосферу", яка ще більше ускладнює глобальну безпекову ситуацію.
Нагадаємо, Китай відреагував на удар Росією по Дніпру експериментальною балістичною ракетою середньої дальності. У МЗС Китаю закликали усі сторони "зберігати спокій і стриманість".
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Замісць жорстко бити по рукам, світ висловлює занопокоїність, засудження та символічні санкції, які легко обходяться, судчі наявхості західних компонентів в ракетах.
Але....світу важливіше хлам з Тему та Аліекспрес (я розумію, що не лише це, але...). А прийде час і за цей хлам почнут платити життями уже не українці - солдати і жителі цивілізованих країн.
Зараз КНДР це відносини Україна - ерефія, часів окупації частини Грузії - всі стурбовані, але торгівля продовжується. Ну що ж - дочекаються подій не лише 2014, а і 2022 року.
сміттям ракети ,тепер воно корейців свріх
голодних. В Україні відправило і нормальну живе дихає, і ніхто нічого не робе. Ізраїль повбивав усю верхівку хамас
ас та хезболли ,а цього прідурка ну ніхто не може прибрати . Дивно.
А крейсерів Пхеньян?
І вот еті тєхнології россія передаст.