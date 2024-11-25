УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8091 відвідувач онлайн
Новини
840 16

В обмін на військову підтримку Росія може передати КНДР технології для виробництва ракет і підводних човнів, - адмірал США Папаро

Чим віддячить Путін Пхеньяну за підтримку війни в Україні

В обмін на участь військових з Північної Кореї у війні проти України Москва могла погодитися передати Пхеньяну технології для виробництва ракет і підводних човнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі заявив командувач Тихоокеанського флоту США адмірал Самуель Папаро.

"Я очікую, що Росія надасть Північній Кореї технології виробництва ракет і підводних човнів", - сказав Папаро.

Військовий припустив, що Росія також може "віддячити" Китаю за його мовчазну підтримку вторгнення в Україну, передавши йому чутливі підводні технології.

"Росія може передати Китаю технології підводних човнів, які потенційно можуть позбавити Сполучені Штати домінування під водою", – додав Папаро.

За словами адмірала, така співпраця між Росією, Північною Кореєю та Китаєм створює "небезпечну атмосферу", яка ще більше ускладнює глобальну безпекову ситуацію.

Нагадаємо, Китай відреагував на удар Росією по Дніпру експериментальною балістичною ракетою середньої дальності. У МЗС Китаю закликали усі сторони "зберігати спокій і стриманість".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24 виявлено іноземні компоненти 2023 року випуску, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Автор: 

Китай (4582) КНДР (1215) росія (65122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Справа в тому, що "можуть" у орків, то означає що дадуть!(, а ось ваше "можемо надати" шановний пане адмірале, розтягується на нескінченні гойдалки, з побоюванням навіть думати про це, така ось ваша підтримка "скільки потрібно"!(
показати весь коментар
25.11.2024 09:54
+3
ну так ви ж шмарклі жували та чухали яйці, а треба було роздуплятися швидше. скоро всі будуть америку на бую крутити
показати весь коментар
25.11.2024 09:56
+2
нууу...а так в сделайте Южную Украину под боком Рахи...в чем проблема???
показати весь коментар
25.11.2024 09:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нууу...а так в сделайте Южную Украину под боком Рахи...в чем проблема???
показати весь коментар
25.11.2024 09:47 Відповісти
мабуть надувні Армати передали і надувні підводні човни
показати весь коментар
25.11.2024 09:54 Відповісти
Справа в тому, що "можуть" у орків, то означає що дадуть!(, а ось ваше "можемо надати" шановний пане адмірале, розтягується на нескінченні гойдалки, з побоюванням навіть думати про це, така ось ваша підтримка "скільки потрібно"!(
показати весь коментар
25.11.2024 09:54 Відповісти
ну так ви ж шмарклі жували та чухали яйці, а треба було роздуплятися швидше. скоро всі будуть америку на бую крутити
показати весь коментар
25.11.2024 09:56 Відповісти
ще як Трамп впаде на ізоляціонізм - тойді да
показати весь коментар
25.11.2024 09:58 Відповісти
Ви ще більше занепокоюйтесь та висловлюйте стурбованість ..... так й буде.
показати весь коментар
25.11.2024 09:58 Відповісти
То хай більше потурає авторитарним режимам, обмежуючись недоізолязцією.
Замісць жорстко бити по рукам, світ висловлює занопокоїність, засудження та символічні санкції, які легко обходяться, судчі наявхості західних компонентів в ракетах.
показати весь коментар
25.11.2024 10:00 Відповісти
Так а в чому проблема? КНДРівські ракети показали - окрім сталі, в них немає нічого свого. Повне ембарго. І на КНДР і на країни, котрі перепродують Кіму компоненти зброї. Одна лише загроза такого і та ж КНР швидко поставить на місце пухлого вилупка.
Але....світу важливіше хлам з Тему та Аліекспрес (я розумію, що не лише це, але...). А прийде час і за цей хлам почнут платити життями уже не українці - солдати і жителі цивілізованих країн.
Зараз КНДР це відносини Україна - ерефія, часів окупації частини Грузії - всі стурбовані, але торгівля продовжується. Ну що ж - дочекаються подій не лише 2014, а і 2022 року.
показати весь коментар
25.11.2024 10:07 Відповісти
Живе ото одоробло спокійно пуляє мішкі зі
сміттям ракети ,тепер воно корейців свріх
голодних. В Україні відправило і нормальну живе дихає, і ніхто нічого не робе. Ізраїль повбивав усю верхівку хамас
ас та хезболли ,а цього прідурка ну ніхто не може прибрати . Дивно.
показати весь коментар
25.11.2024 10:08 Відповісти
"[…] Росія може передати КНДР технології для виробництва ракет і підводних човнів".

А крейсерів Пхеньян?
показати весь коментар
25.11.2024 10:12 Відповісти
Ракетний флагман "Москва" став підводним човном.
І вот еті тєхнології россія передаст.
показати весь коментар
25.11.2024 10:13 Відповісти
Вони вже як брати по розуму - будуть обмінюватися людьми - технологіями -
показати весь коментар
25.11.2024 10:19 Відповісти
Время выражать обеспокоенность, переходящую в глубокую обеспокоенность. Соплежуи
показати весь коментар
25.11.2024 10:22 Відповісти
і ви з цим нічого не поробите, бо у вас тупо немає яєць
показати весь коментар
25.11.2024 10:37 Відповісти
Нічого страшного, ще трохи стурбованості і все - "американці в доміке", проблема сама розсмокчеться.
показати весь коментар
25.11.2024 11:18 Відповісти
Ну нехай передають, а ви сціться далі
показати весь коментар
25.11.2024 11:27 Відповісти
 
 