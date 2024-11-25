В обмен на военную поддержку Россия может передать КНДР технологии для производства ракет и подлодок, - адмирал США Папаро

В обмен на участие военных из Северной Кореи в войне против Украины Москва могла согласиться передать Пхеньяну технологии для производства ракет и подводных лодок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время Международного форума по безопасности в Галифаксе заявил командующий Тихоокеанского флота США адмирал Самуэль Папаро.

"Я ожидаю, что Россия предоставит Северной Корее технологии производства ракет и подводных лодок", - сказал Папаро.

Военный предположил, что Россия также может "отблагодарить" Китай за его молчаливую поддержку вторжения в Украину, передав ему чувствительные подводные технологии.

"Россия может передать Китаю технологии подводных лодок, которые потенциально могут лишить Соединенные Штаты доминирования под водой", - добавил Папаро.

По словам адмирала, такое сотрудничество между Россией, Северной Кореей и Китаем создает "опасную атмосферу", которая еще больше усложняет глобальную ситуацию с безопасностью.

Напомним, Китай отреагировал на удар Россией по Днепру экспериментальной баллистической ракетой средней дальности. В МИД Китая призвали все стороны "сохранять спокойствие и сдержанность".

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