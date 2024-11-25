В обмен на военную поддержку Россия может передать КНДР технологии для производства ракет и подлодок, - адмирал США Папаро
В обмен на участие военных из Северной Кореи в войне против Украины Москва могла согласиться передать Пхеньяну технологии для производства ракет и подводных лодок.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время Международного форума по безопасности в Галифаксе заявил командующий Тихоокеанского флота США адмирал Самуэль Папаро.
"Я ожидаю, что Россия предоставит Северной Корее технологии производства ракет и подводных лодок", - сказал Папаро.
Военный предположил, что Россия также может "отблагодарить" Китай за его молчаливую поддержку вторжения в Украину, передав ему чувствительные подводные технологии.
"Россия может передать Китаю технологии подводных лодок, которые потенциально могут лишить Соединенные Штаты доминирования под водой", - добавил Папаро.
По словам адмирала, такое сотрудничество между Россией, Северной Кореей и Китаем создает "опасную атмосферу", которая еще больше усложняет глобальную ситуацию с безопасностью.
Напомним, Китай отреагировал на удар Россией по Днепру экспериментальной баллистической ракетой средней дальности. В МИД Китая призвали все стороны "сохранять спокойствие и сдержанность".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Замісць жорстко бити по рукам, світ висловлює занопокоїність, засудження та символічні санкції, які легко обходяться, судчі наявхості західних компонентів в ракетах.
Але....світу важливіше хлам з Тему та Аліекспрес (я розумію, що не лише це, але...). А прийде час і за цей хлам почнут платити життями уже не українці - солдати і жителі цивілізованих країн.
Зараз КНДР це відносини Україна - ерефія, часів окупації частини Грузії - всі стурбовані, але торгівля продовжується. Ну що ж - дочекаються подій не лише 2014, а і 2022 року.
сміттям ракети ,тепер воно корейців свріх
голодних. В Україні відправило і нормальну живе дихає, і ніхто нічого не робе. Ізраїль повбивав усю верхівку хамас
ас та хезболли ,а цього прідурка ну ніхто не може прибрати . Дивно.
А крейсерів Пхеньян?
І вот еті тєхнології россія передаст.