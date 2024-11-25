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Новости
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В обмен на военную поддержку Россия может передать КНДР технологии для производства ракет и подлодок, - адмирал США Папаро

Чем отблагодарит Путин Пхеньяну за поддержку войны в Украине

В обмен на участие военных из Северной Кореи в войне против Украины Москва могла согласиться передать Пхеньяну технологии для производства ракет и подводных лодок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время Международного форума по безопасности в Галифаксе заявил командующий Тихоокеанского флота США адмирал Самуэль Папаро.

"Я ожидаю, что Россия предоставит Северной Корее технологии производства ракет и подводных лодок", - сказал Папаро.

Военный предположил, что Россия также может "отблагодарить" Китай за его молчаливую поддержку вторжения в Украину, передав ему чувствительные подводные технологии.

"Россия может передать Китаю технологии подводных лодок, которые потенциально могут лишить Соединенные Штаты доминирования под водой", - добавил Папаро.

По словам адмирала, такое сотрудничество между Россией, Северной Кореей и Китаем создает "опасную атмосферу", которая еще больше усложняет глобальную ситуацию с безопасностью.

Напомним, Китай отреагировал на удар Россией по Днепру экспериментальной баллистической ракетой средней дальности. В МИД Китая призвали все стороны "сохранять спокойствие и сдержанность".

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Автор: 

Китай (2946) КНДР (1190) россия (95418)


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Топ комментарии
+4
Справа в тому, що "можуть" у орків, то означає що дадуть!(, а ось ваше "можемо надати" шановний пане адмірале, розтягується на нескінченні гойдалки, з побоюванням навіть думати про це, така ось ваша підтримка "скільки потрібно"!(
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25.11.2024 09:54
+3
ну так ви ж шмарклі жували та чухали яйці, а треба було роздуплятися швидше. скоро всі будуть америку на бую крутити
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25.11.2024 09:56
+2
нууу...а так в сделайте Южную Украину под боком Рахи...в чем проблема???
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25.11.2024 09:47
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Правила форума Совет форумчан
нууу...а так в сделайте Южную Украину под боком Рахи...в чем проблема???
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25.11.2024 09:47 Ответить
мабуть надувні Армати передали і надувні підводні човни
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25.11.2024 09:54 Ответить
Справа в тому, що "можуть" у орків, то означає що дадуть!(, а ось ваше "можемо надати" шановний пане адмірале, розтягується на нескінченні гойдалки, з побоюванням навіть думати про це, така ось ваша підтримка "скільки потрібно"!(
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25.11.2024 09:54 Ответить
ну так ви ж шмарклі жували та чухали яйці, а треба було роздуплятися швидше. скоро всі будуть америку на бую крутити
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25.11.2024 09:56 Ответить
ще як Трамп впаде на ізоляціонізм - тойді да
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25.11.2024 09:58 Ответить
Ви ще більше занепокоюйтесь та висловлюйте стурбованість ..... так й буде.
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25.11.2024 09:58 Ответить
То хай більше потурає авторитарним режимам, обмежуючись недоізолязцією.
Замісць жорстко бити по рукам, світ висловлює занопокоїність, засудження та символічні санкції, які легко обходяться, судчі наявхості західних компонентів в ракетах.
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25.11.2024 10:00 Ответить
Так а в чому проблема? КНДРівські ракети показали - окрім сталі, в них немає нічого свого. Повне ембарго. І на КНДР і на країни, котрі перепродують Кіму компоненти зброї. Одна лише загроза такого і та ж КНР швидко поставить на місце пухлого вилупка.
Але....світу важливіше хлам з Тему та Аліекспрес (я розумію, що не лише це, але...). А прийде час і за цей хлам почнут платити життями уже не українці - солдати і жителі цивілізованих країн.
Зараз КНДР це відносини Україна - ерефія, часів окупації частини Грузії - всі стурбовані, але торгівля продовжується. Ну що ж - дочекаються подій не лише 2014, а і 2022 року.
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25.11.2024 10:07 Ответить
Живе ото одоробло спокійно пуляє мішкі зі
сміттям ракети ,тепер воно корейців свріх
голодних. В Україні відправило і нормальну живе дихає, і ніхто нічого не робе. Ізраїль повбивав усю верхівку хамас
ас та хезболли ,а цього прідурка ну ніхто не може прибрати . Дивно.
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25.11.2024 10:08 Ответить
"[…] Росія може передати КНДР технології для виробництва ракет і підводних човнів".

А крейсерів Пхеньян?
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25.11.2024 10:12 Ответить
Ракетний флагман "Москва" став підводним човном.
І вот еті тєхнології россія передаст.
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25.11.2024 10:13 Ответить
Вони вже як брати по розуму - будуть обмінюватися людьми - технологіями -
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25.11.2024 10:19 Ответить
Время выражать обеспокоенность, переходящую в глубокую обеспокоенность. Соплежуи
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25.11.2024 10:22 Ответить
і ви з цим нічого не поробите, бо у вас тупо немає яєць
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25.11.2024 10:37 Ответить
Нічого страшного, ще трохи стурбованості і все - "американці в доміке", проблема сама розсмокчеться.
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25.11.2024 11:18 Ответить
Ну нехай передають, а ви сціться далі
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25.11.2024 11:27 Ответить
 
 