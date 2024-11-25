В северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24 обнаружены иностранные компоненты 2023 года выпуска, - ГУР МО. ФОТОРЕПОРТАЖ

Примененная Россией против Украины ракета KN-23/KN-24 содержала иностранные компоненты, произведенные компаниями из пяти стран - КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

Отмечается, что на портале War&Sanctions опубликован очередной перечень компонентов иностранного производства, обнаруженных в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24. Государство-агрессор Россия получила от КНДР более 100 таких ракет. Впервые это оружие в войне против Украины враг применил в конце 2023 года.

Вместе с ракетами Пхеньян тогда направил на Россию своих военных специалистов, которые обслуживали пусковые установки и фактически участвовали в военных преступлениях против Украины.

"Жертвами ударов KN-23/KN-24 неоднократно становились гражданские украинцы как в прифронтовых громадах, так и в отдаленных от линии боевого соприкосновения населенных пунктах", - добавили в разведке.

И напомнили, что 2 января 2024 года в результате попадания северокорейской ракеты в киевскую многоэтажку погибли четыре человека. 11 августа 2024 года в Киевской области от обломков KN-23/KN-24 погибли четырехлетний мальчик и его отец, еще трое граждан получили ранения.

"Примененная Россией против Украины ракета KN-23/KN-24 содержала иностранные компоненты, произведенные компаниями из пяти стран - КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии. По меньшей мере один из них - преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя "XP Power" - изготовлен в феврале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения", - сообщили в ГУР МО.

Отмечается, чтобы получить технологии для своих программ вооружений, государство-агрессор Россия и ее союзники - КНДР и Иран - используют совместные схемы для обхода международных санкций, что требует надлежащей реакции, в частности - усиления механизмов экспортного контроля.

Напомним, президент Украины Зеленский заявил, что за октябрь россияне запустили более чем 2 тысячи "шахедов" против Украины. Это более 170 тысяч компонентов из-за рубежа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Западные компоненты для РЭБ Россия получает через китайских посредников, - The Insider. ИНФОГРАФИКА











