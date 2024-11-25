В северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24 обнаружены иностранные компоненты 2023 года выпуска, - ГУР МО. ФОТОРЕПОРТАЖ
Примененная Россией против Украины ракета KN-23/KN-24 содержала иностранные компоненты, произведенные компаниями из пяти стран - КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.
Отмечается, что на портале War&Sanctions опубликован очередной перечень компонентов иностранного производства, обнаруженных в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24. Государство-агрессор Россия получила от КНДР более 100 таких ракет. Впервые это оружие в войне против Украины враг применил в конце 2023 года.
Вместе с ракетами Пхеньян тогда направил на Россию своих военных специалистов, которые обслуживали пусковые установки и фактически участвовали в военных преступлениях против Украины.
"Жертвами ударов KN-23/KN-24 неоднократно становились гражданские украинцы как в прифронтовых громадах, так и в отдаленных от линии боевого соприкосновения населенных пунктах", - добавили в разведке.
И напомнили, что 2 января 2024 года в результате попадания северокорейской ракеты в киевскую многоэтажку погибли четыре человека. 11 августа 2024 года в Киевской области от обломков KN-23/KN-24 погибли четырехлетний мальчик и его отец, еще трое граждан получили ранения.
"Примененная Россией против Украины ракета KN-23/KN-24 содержала иностранные компоненты, произведенные компаниями из пяти стран - КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии. По меньшей мере один из них - преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя "XP Power" - изготовлен в феврале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения", - сообщили в ГУР МО.
Отмечается, чтобы получить технологии для своих программ вооружений, государство-агрессор Россия и ее союзники - КНДР и Иран - используют совместные схемы для обхода международных санкций, что требует надлежащей реакции, в частности - усиления механизмов экспортного контроля.
Напомним, президент Украины Зеленский заявил, что за октябрь россияне запустили более чем 2 тысячи "шахедов" против Украины. Это более 170 тысяч компонентов из-за рубежа.
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Про це треба казати ГУЧНО НА ВЕСЬ СВІТ!
Де заява пре
пизидента?!
Це ж не якась спеціалізована мікросхема.
Такі компоненти, це розходний матеріал.
Ну це ж ГУР.
тож висновок...
санкції та покарання за порушення санкцій це пустослів,я!!!
вибірковий підхід та показуха діяльності.