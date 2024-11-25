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В северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24 обнаружены иностранные компоненты 2023 года выпуска, - ГУР МО. ФОТОРЕПОРТАЖ

Примененная Россией против Украины ракета KN-23/KN-24 содержала иностранные компоненты, произведенные компаниями из пяти стран - КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

Отмечается, что на портале War&Sanctions опубликован очередной перечень компонентов иностранного производства, обнаруженных в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24. Государство-агрессор Россия получила от КНДР более 100 таких ракет. Впервые это оружие в войне против Украины враг применил в конце 2023 года.

ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24

Вместе с ракетами Пхеньян тогда направил на Россию своих военных специалистов, которые обслуживали пусковые установки и фактически участвовали в военных преступлениях против Украины.

"Жертвами ударов KN-23/KN-24 неоднократно становились гражданские украинцы как в прифронтовых громадах, так и в отдаленных от линии боевого соприкосновения населенных пунктах", - добавили в разведке.

ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24

И напомнили, что 2 января 2024 года в результате попадания северокорейской ракеты в киевскую многоэтажку погибли четыре человека. 11 августа 2024 года в Киевской области от обломков KN-23/KN-24 погибли четырехлетний мальчик и его отец, еще трое граждан получили ранения.

"Примененная Россией против Украины ракета KN-23/KN-24 содержала иностранные компоненты, произведенные компаниями из пяти стран - КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии. По меньшей мере один из них - преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя "XP Power" - изготовлен в феврале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения", - сообщили в ГУР МО.

ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24

Отмечается, чтобы получить технологии для своих программ вооружений, государство-агрессор Россия и ее союзники - КНДР и Иран - используют совместные схемы для обхода международных санкций, что требует надлежащей реакции, в частности - усиления механизмов экспортного контроля.

Напомним, президент Украины Зеленский заявил, что за октябрь россияне запустили более чем 2 тысячи "шахедов" против Украины. Это более 170 тысяч компонентов из-за рубежа.

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ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24
ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24
ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24
ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24

 

Автор: 

КНДР (1190) разведка (4171) комплектация (16) баллистические ракеты (370) ГУР (418)


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Топ комментарии
+9
агов, Швейцарія, що там ваша нейтральність, не свербить? Україні, яка бореться проти окупантів за свободу та незалежність поставляти ні зброю, ні компоненті не можна, а в армію північної кореї, яка виробляє та поставляє зброю окупантам можна..., дивна позиція, як на мене...
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25.11.2024 09:24
+5
На фоні ось таких от новин "Рівненську компанію "Центр Сонячне Ремесло", приватного видобувача бурштину-сирцю, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг" що вас дивує власне?
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25.11.2024 09:23
+4
компоненти були придбані на "блошиному базарі" десь у Пхеньяні
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25.11.2024 09:28
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Самии перед бабоси - такии світ
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25.11.2024 09:22 Ответить
На фоні ось таких от новин "Рівненську компанію "Центр Сонячне Ремесло", приватного видобувача бурштину-сирцю, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг" що вас дивує власне?
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25.11.2024 09:23 Ответить
Та я вже ж казав - глобалізація.
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25.11.2024 09:23 Ответить
агов, Швейцарія, що там ваша нейтральність, не свербить? Україні, яка бореться проти окупантів за свободу та незалежність поставляти ні зброю, ні компоненті не можна, а в армію північної кореї, яка виробляє та поставляє зброю окупантам можна..., дивна позиція, як на мене...
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25.11.2024 09:24 Ответить
Ця "розсипуха" купується будь-ким і будь де. Ці "компоненти" є у вас в пральній машині
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25.11.2024 09:55 Ответить
а ти впевнена, що вони їм щось поставили? чи аби бзднути, не розбираючись? їм Китай постачає, а взагалі нічого там надзвичайного секретного немає, з тих компонентів, з рлюутових приладів зняли, які навіть на смітнику могли бути.
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25.11.2024 11:56 Ответить
а ти впевнений, що в північній кореї є такі смітники? чи тільки бздиш, щоб зіпсувати повітря...
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25.11.2024 12:38 Ответить
Ніколи блєть не було, та знову!(
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25.11.2024 09:25 Ответить
Такі новини треба робити Англійською..... а так це "у нікуди".
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25.11.2024 09:26 Ответить
Й Чому Україна не ініціює засідання ООН з цього приводу?
Про це треба казати ГУЧНО НА ВЕСЬ СВІТ!
Де заява препизидента?!
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25.11.2024 11:10 Ответить
з якого приводу, що корейці з побутових приладів, що на смітрник викидають, познімали комплектуючі і в ракету засунули?
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25.11.2024 11:58 Ответить
компоненти були придбані на "блошиному базарі" десь у Пхеньяні
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25.11.2024 09:28 Ответить
що саме смішно, аби насправді не сумно, запросто, ніяких там надсекретних компонентів немає.
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25.11.2024 11:59 Ответить
Ви що, жартуєте? Ці конденсатори, кварци, що на фото. Можно з майже будь якої електронної техніки взяти.
Це ж не якась спеціалізована мікросхема.
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25.11.2024 09:31 Ответить
Так і є. Звичайна розсипуха: танаталові кондьори, електроліти, кварци і DC/DC-перетворювач IE0505, які є в буд-якому пристрої. Який жах!!
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25.11.2024 09:45 Ответить
Так ті компоненти закуповують через условний казахстан , так як все інше
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25.11.2024 09:33 Ответить
Який Казахстан. Ті компоненти що на фото, можно викулупати зі старої техніки.
Такі компоненти, це розходний матеріал.
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25.11.2024 09:36 Ответить
Та де завгодно замовити можна. Автори фото мабуть на радіоринку ніколи не були. Новина глобального масштабу - в ракеті знайшли електроліт китайський
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25.11.2024 09:46 Ответить
Це не важливо. Головне, що у Зелі є привід нахамити союзникам і звинуватити їх у власній рукожопості.
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25.11.2024 10:02 Ответить
В тому і річ. Якщо б фото робила баба Валя, яка торгує біляшами на ринку. То питань немає.
Ну це ж ГУР.
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25.11.2024 10:04 Ответить
А ви гадаєте, що там є хоч один спеціаліст з електроніки хоча б аматорського рівня? На жаль, не вони одні такі, після того, як послухав Бутусова про міни, почитав про Камишина в Вікіпедії - як можна доручати керування виробництвом воєнної техніки людям, які взагалі далекі від будь-якого реального промислового виробництва? Те саме можна сказати і про інших "керівників", в яких освіта повна протилежність галузі, яку мали б насправді очолювати спеціалісти з реальним досвідом роботи.
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25.11.2024 11:19 Ответить
Це означає тільки одне - має бути повне припинення торгівлі електронікою з рашистами. Як гадаєте Британія продавала електроніку Німеччині у 1942 році?
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25.11.2024 11:13 Ответить
Напевно тре у Богуслаєва питати
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25.11.2024 11:26 Ответить
а тут і торгувати не треба, це все наколупати можна з б/в техніки, що на смітник викидають, що корейці і роблять.
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25.11.2024 12:02 Ответить
Ага.... ми знаємо.... й танки "з шахт".....
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25.11.2024 16:55 Ответить
сміфний ти. не плутай вискотехнлогічні пристрої і конденсатори з телевізора чи блока живлення, що тонами на смітники викидають. китайці їм продають і ти ніяк не заборониш і не відслідкуєш, бо воно використовужться в масі приладів, що випускає той же китай.
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25.11.2024 18:12 Ответить
Навіть північні корейці роблять свої ракети.
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25.11.2024 09:56 Ответить
Вони їх давно клепають і допомагали і допомагають їм в цьому китайозі та кацапи
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25.11.2024 10:14 Ответить
Даааааа... Особливо кондьор 100 v на 4700 mkf це супер рідкісний екземпляр
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25.11.2024 10:12 Ответить
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25.11.2024 11:27 Ответить
Так країни глобального півдня працюють усі на війну проти України , так же і БРИКС .
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25.11.2024 11:07 Ответить
прослідкувати рух запчастини може самий нікчемний слідчий.
тож висновок...
санкції та покарання за порушення санкцій це пустослів,я!!!
вибірковий підхід та показуха діяльності.
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25.11.2024 11:29 Ответить
ніт не може, бо оті, що на фото, на будь-якому смітнику можна наколупати.
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25.11.2024 12:03 Ответить
А у зеленского ні ракет, ні компонентів, ніхріна - тіки втрати військових та землі - хто на шо вчився приймати рішення - розглянути ризики у 19 році хочаб на один крок на перед - для українців це непідьомний статус.
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25.11.2024 11:31 Ответить
Война выглядит, как война просто против украинцев.
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25.11.2024 11:55 Ответить
Боже, які санкції? Там на фото конденсатор трохи потужніший ніж той що в мене у компі на платі "надувся", купив жменю таких у магазині. Глобальний ринок, даркнет, крипта, можна купити що завгодно та де завгодно, аби гроші та бажання було.
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25.11.2024 15:49 Ответить
 
 