У північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24 виявлено іноземні компоненти 2023 року випуску, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн - КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО.

Зазначається, що на порталі War&Sanctions опубліковано черговий перелік компонентів іноземного виробництва, виявлених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24. Держава-агресор Росія отримала від КНДР понад 100 таких ракет. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року.

Разом з ракетами Пхеньян тоді направив на Росію своїх військових фахівців, які обслужували пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах проти України.

"Жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах", - додали у розвідці.

Та нагадали, що 2 січня 2024 року внаслідок влучання північнокорейської ракети у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей. 11 серпня 2024 року у Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик та його батько, ще троє громадян отримали поранення.

"Застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн - КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.Щонайменше один з них - перетворювач напруги з маркуванням британського виробника "XP Power" - виготовлений в лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення", - повідомили у ГУР МО.

Зазначається, щоб отримати технології для своїх програм озброєнь, держава-агресор Росія та її союзники - КНДР та Іран - використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій, що вимагає належної реакції, зокрема - посилення механізмів експортного контролю.

Нагадаємо, президент України Зеленський заявив, що за жовтень росіяни запустили більш ніж 2 тисячі "шахедів" проти України. Це понад 170 тисяч компонентів з-за кордону.

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