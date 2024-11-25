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У північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24 виявлено іноземні компоненти 2023 року випуску, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн - КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО.

Зазначається, що на порталі War&Sanctions опубліковано черговий перелік компонентів іноземного виробництва, виявлених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24. Держава-агресор Росія отримала від КНДР понад 100 таких ракет. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року.

ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24

Разом з ракетами Пхеньян тоді направив на Росію своїх військових фахівців, які обслужували пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах проти України.

"Жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах", - додали у розвідці. 

ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24

Та нагадали, що  2 січня 2024 року внаслідок влучання північнокорейської ракети у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей. 11 серпня 2024 року у Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик та його батько, ще троє громадян отримали поранення.

"Застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн - КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.Щонайменше один з них - перетворювач напруги з маркуванням британського виробника "XP Power" - виготовлений в лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення", - повідомили у ГУР МО.

ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24

Зазначається, щоб отримати технології для своїх програм озброєнь, держава-агресор Росія та її союзники - КНДР та Іран - використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій, що вимагає належної реакції, зокрема - посилення механізмів експортного контролю.

Нагадаємо, президент України Зеленський заявив, що за жовтень росіяни запустили більш ніж 2 тисячі "шахедів" проти України. Це понад 170 тисяч компонентів з-за кордону. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Західні компоненти для РЕБ Росія отримує через китайських посередників, - The Insider. ІНФОГРАФІКА

ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24
ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24
ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24
ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24
 Читайте: "З корейського - тільки метал": Росія б’є по Україні ракетами КНДР із західними компонентами, деякі з них 2023 року виробництва, - CNN. ФОТО

 

Автор: 

КНДР (1215) розвідка (3858) комплектація (19) балістичні ракети (409) ГУР (498)


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Топ коментарі
+9
агов, Швейцарія, що там ваша нейтральність, не свербить? Україні, яка бореться проти окупантів за свободу та незалежність поставляти ні зброю, ні компоненті не можна, а в армію північної кореї, яка виробляє та поставляє зброю окупантам можна..., дивна позиція, як на мене...
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25.11.2024 09:24
+5
На фоні ось таких от новин "Рівненську компанію "Центр Сонячне Ремесло", приватного видобувача бурштину-сирцю, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг" що вас дивує власне?
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25.11.2024 09:23
+4
компоненти були придбані на "блошиному базарі" десь у Пхеньяні
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25.11.2024 09:28
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25.11.2024 09:22 Відповісти
На фоні ось таких от новин "Рівненську компанію "Центр Сонячне Ремесло", приватного видобувача бурштину-сирцю, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг" що вас дивує власне?
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25.11.2024 09:23 Відповісти
Та я вже ж казав - глобалізація.
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25.11.2024 09:23 Відповісти
агов, Швейцарія, що там ваша нейтральність, не свербить? Україні, яка бореться проти окупантів за свободу та незалежність поставляти ні зброю, ні компоненті не можна, а в армію північної кореї, яка виробляє та поставляє зброю окупантам можна..., дивна позиція, як на мене...
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25.11.2024 09:24 Відповісти
Ця "розсипуха" купується будь-ким і будь де. Ці "компоненти" є у вас в пральній машині
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25.11.2024 09:55 Відповісти
а ти впевнена, що вони їм щось поставили? чи аби бзднути, не розбираючись? їм Китай постачає, а взагалі нічого там надзвичайного секретного немає, з тих компонентів, з рлюутових приладів зняли, які навіть на смітнику могли бути.
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25.11.2024 11:56 Відповісти
а ти впевнений, що в північній кореї є такі смітники? чи тільки бздиш, щоб зіпсувати повітря...
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25.11.2024 12:38 Відповісти
Ніколи блєть не було, та знову!(
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25.11.2024 09:25 Відповісти
Такі новини треба робити Англійською..... а так це "у нікуди".
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25.11.2024 09:26 Відповісти
Й Чому Україна не ініціює засідання ООН з цього приводу?
Про це треба казати ГУЧНО НА ВЕСЬ СВІТ!
Де заява препизидента?!
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25.11.2024 11:10 Відповісти
з якого приводу, що корейці з побутових приладів, що на смітрник викидають, познімали комплектуючі і в ракету засунули?
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25.11.2024 11:58 Відповісти
компоненти були придбані на "блошиному базарі" десь у Пхеньяні
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25.11.2024 09:28 Відповісти
що саме смішно, аби насправді не сумно, запросто, ніяких там надсекретних компонентів немає.
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25.11.2024 11:59 Відповісти
Ви що, жартуєте? Ці конденсатори, кварци, що на фото. Можно з майже будь якої електронної техніки взяти.
Це ж не якась спеціалізована мікросхема.
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25.11.2024 09:31 Відповісти
Так і є. Звичайна розсипуха: танаталові кондьори, електроліти, кварци і DC/DC-перетворювач IE0505, які є в буд-якому пристрої. Який жах!!
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25.11.2024 09:45 Відповісти
Так ті компоненти закуповують через условний казахстан , так як все інше
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25.11.2024 09:33 Відповісти
Який Казахстан. Ті компоненти що на фото, можно викулупати зі старої техніки.
Такі компоненти, це розходний матеріал.
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25.11.2024 09:36 Відповісти
Та де завгодно замовити можна. Автори фото мабуть на радіоринку ніколи не були. Новина глобального масштабу - в ракеті знайшли електроліт китайський
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25.11.2024 09:46 Відповісти
Це не важливо. Головне, що у Зелі є привід нахамити союзникам і звинуватити їх у власній рукожопості.
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25.11.2024 10:02 Відповісти
В тому і річ. Якщо б фото робила баба Валя, яка торгує біляшами на ринку. То питань немає.
Ну це ж ГУР.
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25.11.2024 10:04 Відповісти
А ви гадаєте, що там є хоч один спеціаліст з електроніки хоча б аматорського рівня? На жаль, не вони одні такі, після того, як послухав Бутусова про міни, почитав про Камишина в Вікіпедії - як можна доручати керування виробництвом воєнної техніки людям, які взагалі далекі від будь-якого реального промислового виробництва? Те саме можна сказати і про інших "керівників", в яких освіта повна протилежність галузі, яку мали б насправді очолювати спеціалісти з реальним досвідом роботи.
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25.11.2024 11:19 Відповісти
Це означає тільки одне - має бути повне припинення торгівлі електронікою з рашистами. Як гадаєте Британія продавала електроніку Німеччині у 1942 році?
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25.11.2024 11:13 Відповісти
Напевно тре у Богуслаєва питати
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25.11.2024 11:26 Відповісти
а тут і торгувати не треба, це все наколупати можна з б/в техніки, що на смітник викидають, що корейці і роблять.
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25.11.2024 12:02 Відповісти
Ага.... ми знаємо.... й танки "з шахт".....
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25.11.2024 16:55 Відповісти
сміфний ти. не плутай вискотехнлогічні пристрої і конденсатори з телевізора чи блока живлення, що тонами на смітники викидають. китайці їм продають і ти ніяк не заборониш і не відслідкуєш, бо воно використовужться в масі приладів, що випускає той же китай.
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25.11.2024 18:12 Відповісти
Навіть північні корейці роблять свої ракети.
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25.11.2024 09:56 Відповісти
Вони їх давно клепають і допомагали і допомагають їм в цьому китайозі та кацапи
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25.11.2024 10:14 Відповісти
Даааааа... Особливо кондьор 100 v на 4700 mkf це супер рідкісний екземпляр
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25.11.2024 10:12 Відповісти
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25.11.2024 11:27 Відповісти
Так країни глобального півдня працюють усі на війну проти України , так же і БРИКС .
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25.11.2024 11:07 Відповісти
прослідкувати рух запчастини може самий нікчемний слідчий.
тож висновок...
санкції та покарання за порушення санкцій це пустослів,я!!!
вибірковий підхід та показуха діяльності.
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25.11.2024 11:29 Відповісти
ніт не може, бо оті, що на фото, на будь-якому смітнику можна наколупати.
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25.11.2024 12:03 Відповісти
А у зеленского ні ракет, ні компонентів, ніхріна - тіки втрати військових та землі - хто на шо вчився приймати рішення - розглянути ризики у 19 році хочаб на один крок на перед - для українців це непідьомний статус.
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25.11.2024 11:31 Відповісти
Война выглядит, как война просто против украинцев.
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25.11.2024 11:55 Відповісти
Боже, які санкції? Там на фото конденсатор трохи потужніший ніж той що в мене у компі на платі "надувся", купив жменю таких у магазині. Глобальний ринок, даркнет, крипта, можна купити що завгодно та де завгодно, аби гроші та бажання було.
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25.11.2024 15:49 Відповісти
 
 