КНДР передала РФ более 100 баллистических ракет и сотню артиллерийских систем, - ГУР МО

КНДР передала России более 100 баллистических ракет, 100 артсистем и миллионы снарядов, о чем сообщила украинская разведка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Россию из Северной Кореи перемещены значительные объемы вооружения, в частности - более 100 баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24, более 100 артиллерийских систем и более 5 млн артиллерийских боеприпасов крупного калибра.

"3 октября этого года КНДР начала поставки артиллерийских систем в РФ. Всего перемещено более 100 единиц техники различных типов, среди которых: 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989, 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991. Также продолжаются поставки артиллерийских боеприпасов крупного калибра и баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24 (по состоянию на ноябрь с.г. поставлено более 5 млн единиц и 100 единиц соответственно)", - сообщает ГУР МО Украины.

Как сообщается, из КНДР в Россию также перемещено более 60 единиц 170-мм САУ М-1989 "Koksan". Часть этой техники планируют доставить в Саратовское высшее артиллерийское командное училище, вероятно, для подготовки личного состава.

"Информация о состоянии указанных артиллерийских систем пока отсутствует", - добавили в разведке.

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Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что КНДР передала РФ уже более 20 тыс. контейнеров с оружием, в частности - 100 ракет KN-23/KN-24.