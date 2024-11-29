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Новости Война
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КНДР передала РФ более 100 баллистических ракет и сотню артиллерийских систем, - ГУР МО

КНДР передало Росії озброєння

КНДР передала России более 100 баллистических ракет, 100 артсистем и миллионы снарядов, о чем сообщила украинская разведка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Россию из Северной Кореи перемещены значительные объемы вооружения, в частности - более 100 баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24, более 100 артиллерийских систем и более 5 млн артиллерийских боеприпасов крупного калибра.

"3 октября этого года КНДР начала поставки артиллерийских систем в РФ. Всего перемещено более 100 единиц техники различных типов, среди которых: 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989, 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991. Также продолжаются поставки артиллерийских боеприпасов крупного калибра и баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24 (по состоянию на ноябрь с.г. поставлено более 5 млн единиц и 100 единиц соответственно)", - сообщает ГУР МО Украины.

Как сообщается, из КНДР в Россию также перемещено более 60 единиц 170-мм САУ М-1989 "Koksan". Часть этой техники планируют доставить в Саратовское высшее артиллерийское командное училище, вероятно, для подготовки личного состава.

"Информация о состоянии указанных артиллерийских систем пока отсутствует", - добавили в разведке.

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Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что КНДР передала РФ уже более 20 тыс. контейнеров с оружием, в частности - 100 ракет KN-23/KN-24.

Автор: 

КНДР (1189) оружие (10198) россия (95365) ГУР (415)


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Топ комментарии
+5
вот это я понимаю союзники - без соплежуйства, заседаний, споров, согласований ррррраз и выделили в полном объеме все что их попросили....******...
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29.11.2024 16:09
+3
Що зробив буданов і ГУР МО для того, щоб зірвати ці постачання? Це не пиз..ти щоденно в телевізорі..
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29.11.2024 17:24
+2
Путин повышает смертельные ставки, взирая на осторожный Запад с наглой бандитской ухмылкой. Украина же платит кровавую цену за эту осторожность.
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29.11.2024 16:43
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вот это я понимаю союзники - без соплежуйства, заседаний, споров, согласований ррррраз и выделили в полном объеме все что их попросили....******...
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29.11.2024 16:09 Ответить
Такої ганьби не мали ні російська імперія ,ні ссср закуповувати озброєння і вербувати її солдат в найбільш марганалізовіаній країні світу такий собі корейський гулаг,кривавий злочинець путін хоче ще більше крові і страждань ,допоки ця кровожерлива істота не здохне воно і далі буде гнати на убій своє і корейське бидло.
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29.11.2024 16:27 Ответить
А почалося все зі звичайного сіна 9 років тому...
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29.11.2024 16:39 Ответить
Путин повышает смертельные ставки, взирая на осторожный Запад с наглой бандитской ухмылкой. Украина же платит кровавую цену за эту осторожность.
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29.11.2024 16:43 Ответить
А где озабоченность, хотя бы обычная, не глубокая
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29.11.2024 16:45 Ответить
А нам Південна Корея показала фак замість озброєння та побажала довго жити.
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29.11.2024 17:00 Ответить
" продовжується постачання артилерійських *********** великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 (станом на листопад ц.р. поставлено понад 5 млн одиниць.." Відчуваєте різницю? Вся Європа поставила в Україну 1 млн. ***********, і сама лише північна корея в рашу поставила 5 млн........................................
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29.11.2024 17:05 Ответить
5 мільйонів - тільки великого калібру. (5 млн артилерійських *********** великого калібру. Джерело: https://censor.net/ua/n3522602) А в цілому 8 мільйонів снарядів, - за даними розвідки Південної Кореї.

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29.11.2024 17:18 Ответить
Теоретично в корейських контейнерах могло бути майже 10 мільйонів снарядів.
https://defence-ua.com/news/kndr_maje_azh_200_bojepripasnih_zavodiv_ta_mogla_dati_rf_azh_do_94_mln_snarjadiv_152_mm-16988.html
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29.11.2024 17:24 Ответить
Що зробив буданов і ГУР МО для того, щоб зірвати ці постачання? Це не пиз..ти щоденно в телевізорі..
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29.11.2024 17:24 Ответить
"более 100 артиллерийских систем и более 5 млн артиллерийских боеприпасов крупного калибра"

За майже 3 роки: США 200+ артилерийских систем, и 3млн+ артиллерийских боеприпасов
тепер "склади пусті"
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29.11.2024 19:00 Ответить
 
 