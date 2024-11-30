РФ має "право на самооборону" проти України, щоб змусити Захід "поплатитися", - Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі з міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим заявив, що використання Україною далекобійної зброї є нібито результатом прямого військового втручання Сполучених Штатів, і тому Москва має право на самооборону від "ворожих сил".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters, посилаючись на північнокорейське державне ЗМІ.

За словами північнокорейського диктатора, США та Захід "змусили" Україну атакувати територію Росії за допомогою власної далекобійної зброї, і тому РФ "повинна вжити заходів, щоб змусити ворожі сили поплатитися за це".

"Уряд, армія і народ КНДР незмінно підтримуватимуть політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності від прагнення імперіалістів до гегемонії", - заявив Кім Чен Ин.

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Крім того, Кім Чен Ин під час зустрічі із Бєлоусовим також пообіцяв розширювати зв’язки з Росією в усіх сферах, включаючи військову, в рамках всеосяжного стратегічного партнерства, яке він раніше підписав з російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас північнокорейські ЗМІ не уточнювали, чи обговорювали Кім Чен Ин і Бєлоусов розгортання військ КНДР на території Росії.

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Дозвіл на удари по території РФ

Чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнитьплани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.