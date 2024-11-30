УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10912 відвідувачів онлайн
Новини
9 878 60

РФ має "право на самооборону" проти України, щоб змусити Захід "поплатитися", - Кім Чен Ин

Кім Чен Ин каже, що РФ має право на самооборону

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі з міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим заявив, що використання Україною далекобійної зброї є нібито результатом прямого військового втручання Сполучених Штатів, і тому Москва має право на самооборону від "ворожих сил".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters, посилаючись на північнокорейське державне ЗМІ.

За словами північнокорейського диктатора, США та Захід "змусили" Україну атакувати територію Росії за допомогою власної далекобійної зброї, і тому РФ "повинна вжити заходів, щоб змусити ворожі сили поплатитися за це".

"Уряд, армія і народ КНДР незмінно підтримуватимуть політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності від прагнення імперіалістів до гегемонії", - заявив Кім Чен Ин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Китаю про візит глави Міноборони РФ Бєлоусова до КНДР: Це суверенні і незалежні країни. Двосторонні обміни є їхньою власною справою

Крім того, Кім Чен Ин під час зустрічі із Бєлоусовим також пообіцяв розширювати зв’язки з Росією в усіх сферах, включаючи військову,  в рамках всеосяжного стратегічного партнерства, яке він раніше підписав з російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас північнокорейські ЗМІ не уточнювали, чи обговорювали Кім Чен Ин і Бєлоусов розгортання військ КНДР на території Росії.

Читайте також: КНДР передала РФ понад 100 балістичних ракет та сотню артилерійських систем, - ГУР МО 

Дозвіл на удари по території РФ

Чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнитьплани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

Автор: 

КНДР (1215) росія (65098) Кім Чен Ин (170) Бєлоусов Андрій (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34
кацапи напали на Україну а тепер самообороняються?
показати весь коментар
30.11.2024 09:17
+25
Иобу дався - чи шо?
показати весь коментар
30.11.2024 09:16
+24
Заходят в аптеку ким чен ин и путлер и говорят:
- два гандона
Провизор отвечает:
- я вижу, а брать что будете?
показати весь коментар
30.11.2024 09:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иобу дався - чи шо?
показати весь коментар
30.11.2024 09:16 Відповісти
Та давно ще, з народження
показати весь коментар
30.11.2024 09:19 Відповісти
Так! - це в них спадкове
показати весь коментар
30.11.2024 09:20 Відповісти
То все "по правилах"... Адже армія КНДР вже 70 років готується до "протистояння агресії капіталістів", які хочуть зруйнувать світ "чучхе"... На цьому постулаті все й базується... А те, що ці "капіталісти", КНДР десятиліттями годують, щоб вони не здохли з голоду, будуючи своє "чучхе" - так вони ЗОБОВ"ЯЗАНІ!
показати весь коментар
30.11.2024 09:30 Відповісти
Про таких, як пухлий ин і пуцин моя покійна бабця кчзала: "Не дай йому померти - а воно потім не дасть тобі жити." Свого часу Захід і чучхеїстів, і кацапів рятував від голодної смерті, постачаючи "ніжки Буша", рис і зерно. Причому робив це неодноразово. І тепер ці істоти, від'ївшись, хочуть тоц Захід уколошкати. Сподіваюся, хоч тепер цґ невиправні альтруїсти Заходу зроблять висновки. Ці парії мають бути ізольовані від цивілізації, як синтенельці з Андаманських островів. Жодних контактів з цивілізацією. Нехай жруться і ябивають одне одного за їжу і сірники.
показати весь коментар
30.11.2024 10:07 Відповісти
пізно. Їх друг тепер росія. У них все буде добре.
показати весь коментар
30.11.2024 19:29 Відповісти
У кацапів? У грузин? Ви погано знаєте історію - добре не буде нів тих, ні в інших.
показати весь коментар
30.11.2024 22:29 Відповісти
Иобу дався ще його дід. Це спадкове. Дивно що корейці вже 80 років цих мутантів своїм життям кормлять. Мабуть мєсто проклятоє.
показати весь коментар
30.11.2024 10:15 Відповісти
Нічого подібного, лише ожиріння головного мозку.
показати весь коментар
30.11.2024 16:51 Відповісти
кацапи напали на Україну а тепер самообороняються?
показати весь коментар
30.11.2024 09:17 Відповісти
Ти віноват уж тєм, что хочєтся мнє кушать.
Не сприймайте серйозно звуки, що видають подібні істоти ротовою порожниною.
Вони призначені виключно для того, щоб змінити вашу поведінку на вигідну істоті.
Ігноруйте.
показати весь коментар
30.11.2024 10:19 Відповісти
Якби вони не напали на Україну, то пізніше Україна напала б на них. (про це неодноразово скавчав *****).
показати весь коментар
30.11.2024 13:01 Відповісти
биба и боба - два ********
показати весь коментар
30.11.2024 09:17 Відповісти
ой тупе мале тай ще тупе
показати весь коментар
30.11.2024 09:20 Відповісти
Кім Чєн Ин та Кон Чєн Ий-братья на вєк...
показати весь коментар
30.11.2024 09:20 Відповісти
********* зовсім берега попутав.
показати весь коментар
30.11.2024 09:23 Відповісти
О, это уже клиника...
показати весь коментар
30.11.2024 09:23 Відповісти
Заходят в аптеку ким чен ин и путлер и говорят:
- два гандона
Провизор отвечает:
- я вижу, а брать что будете?
показати весь коментар
30.11.2024 09:23 Відповісти
Учітісь маладиі і зільониі! -
На виборчих дільницях Північна Корея встановила дві окремі скриньки для голосування різних кольорів - одну для схвалення, а іншу - для несхвалення. Цей крок перешкоджає принципу таємного голосування, оскільки легко побачити, голосують люди "за" чи "проти".
показати весь коментар
30.11.2024 09:23 Відповісти
Кім чей пуй ...це і так зрозуміло , китайська інтерпрітація протистояння з Заходом ,які прос* * ли разом з % українських виборців 19р . багатющю Україну ...воно косить під північного китайського ідіота, для західних іді* тів ...
показати весь коментар
30.11.2024 09:24 Відповісти
гітлер просто не додумався до такого, коли вторгався до інших країн. то виявляється була просто самооборона! ну і вилупок той кндр
показати весь коментар
30.11.2024 09:25 Відповісти
Згоден... Навіть коли було прекрасно відомо, що Сталін готував напад на Німеччину (Гітлер його просто випередив), Адольф і словом не обмовився про це... А міг-би! І виправдав-би себе в очах ********** та потомків... Доказів була купа!
показати весь коментар
30.11.2024 09:35 Відповісти
Віктор Суворов добре про це написав
показати весь коментар
30.11.2024 10:20 Відповісти
Розумієш, мене вчили колись розумні люди... І вони вбивали мені у голову одну істину: "Не можна робить висновки, спираючись на ОДНЕ джерело...". Тому "окремо" Суворов (Різун), для мене - не авторитет... Але я співставляв його ствердження з вивченими мною мемуарами радянських генералів часів ІІ Світової... Про те, яка кількість авіа - та бронетехніки й артилерії була сконцентрована в прикордонній зоні і чому Червоній армії перші півтора року не вистачало зброї та ***********?. Чому з деяких ділянок кордону були виведені в тил прикордонники? І все складалося в єдину картину - Сталін дійсно готував напад! Маленький приклад з мемуарів Родімцева (командира дивізії ПДВ) Ця дивізія була знищена в ході Сталінградської битви. По, перше, в ній були "національні" підрозділи, які складалися з представників народів Західної Європи (французи, німці, іспанці та інші). Саме в Сталінграді загинув Рубен Ібаррурі - син лідера іспанської комуністичної партії) А це значить, що їх готували не для війни всередині СРСР... По-друге (і це ГОЛОВНЕ) - За кілька днів до 22 червня була дана команда "викласти на грунт" парашути! Таке КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Бо тканина парашутів натягуватиме з грунту сирість. А вологий парашут при польоті до місця десантування може "перемерзнуть" та не відкриється правильно і десантник загине... Подібне робиться у виключних випадках (коли нема де зберігать велику кількість парашутів) - і на нетривалий час - у готовності до негайного використання... Питання: що робила парашутно-десантна дивізія у прикордонному районі, у готовності до негайного скидання?
показати весь коментар
30.11.2024 10:50 Відповісти
Так доказів підготовки нападу совка на рейх багато. Я лише навів одного з авторів, який вже давно розвінчав совковий міф про жертву війни
показати весь коментар
30.11.2024 13:40 Відповісти
Ну, а я підтвердив тобою сказане...
показати весь коментар
30.11.2024 13:43 Відповісти
австрійський художник якраз це й придумав - аншлюс Австрії, Чехії, Польщі і т.д. під закликом захисту німецької діаспори в тих країнах...
лілі-путін абсолютно нічого нового не придумав - а все скопіював в художника та гебельса
показати весь коментар
30.11.2024 11:44 Відповісти
Узькожопе чмо, ти і твої макаки мають першочергове право здохнути, і це не обговорюється.
показати весь коментар
30.11.2024 09:26 Відповісти
Ще одне *уйло. Тільки жирне і вузькооке!
показати весь коментар
30.11.2024 09:27 Відповісти
Самая мякотка, рф сама по себе есть империалистической страной. И то что она делает чистый воды империализм.
Короче, это типичный выброс говна на вентилятор для быдла молящегося на вождя.
показати весь коментар
30.11.2024 09:28 Відповісти
ще один трамповий дружок виліз, штовхнув свою думку в маси
показати весь коментар
30.11.2024 09:30 Відповісти
В єтошении єтого перекормыша , слово лидер , пишется чнонз П.
показати весь коментар
30.11.2024 09:31 Відповісти
Навіть у тих собак, що з'їв ПУПС, логіка адекватніша ніж у нього. Хто нападав на ЧУМИЙ БАРАК? Яка самооборона?
показати весь коментар
30.11.2024 09:34 Відповісти
чурка корейська п..данута.
показати весь коментар
30.11.2024 09:37 Відповісти
Два кислих друга,хер та уксус **** дались.
показати весь коментар
30.11.2024 09:38 Відповісти
Ахаха, єпуча дичина...
показати весь коментар
30.11.2024 09:39 Відповісти
То що ''захід'', будете і далі годувати китайців? Кацапів вже вигодували.
показати весь коментар
30.11.2024 09:43 Відповісти
це шось нове, пінгвін-ракета виходить на арену і засуджує кровожерливу Україну котра напала на рососію і збирається її рознести, де ООН?
показати весь коментар
30.11.2024 09:47 Відповісти
Та воно дійсно зовсім Кон ЧЕ НЕ!
показати весь коментар
30.11.2024 09:51 Відповісти
Але оце коротке,товсте гімно вчилося колись в Швейцарії(Певно булили забагато урода(
показати весь коментар
30.11.2024 09:53 Відповісти
а Трамп так хоче зустрітись з цим дебілом . гарна та трійка ***** , пончик і Трамп .
показати весь коментар
30.11.2024 10:01 Відповісти
Ин- лицемір бісів,надав кацабам снаряди ,ракети, щоб ті обстрілювали Україну і ще щось заганяє про "оборону"..?!!!
Поц північно-корейський...😡
показати весь коментар
30.11.2024 10:02 Відповісти
походу ідіотизм-садизм між диктаторами-прасами передається статевим шляхом...
показати весь коментар
30.11.2024 10:05 Відповісти
"північнокорейські ЗМІ"
показати весь коментар
30.11.2024 10:12 Відповісти
він повинен померти.
показати весь коментар
30.11.2024 10:13 Відповісти
Ні, це просто звиздець....
показати весь коментар
30.11.2024 10:14 Відповісти
Мабуть косоокий підсвинок не чув про план Трампа закінчити війну за 24 години.
показати весь коментар
30.11.2024 10:17 Відповісти
Що ти з цієї обізяни візьмеш воно живе ментально в середньовіччі, як світовий терорист кривавий вбивця путін ,перетворивши країну в гулаг тому тільки знищувати терористів вбивців ,ну і друзі в кацапів мабуть так звана росія ніколи не опускалась до такого рівня найбільш маргінальні варвари об'єднуются.
показати весь коментар
30.11.2024 10:18 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2024 10:21 Відповісти
Какое Оно ********. Придет время когда етот опухший окурок будет искать убежища в Ростове
показати весь коментар
30.11.2024 10:29 Відповісти
Кім Іи ***..
показати весь коментар
30.11.2024 10:37 Відповісти
КОГО ВИ КОМЕНТУЄТЕ? ИНА? Чувака який висадився на Сонці вночі?
показати весь коментар
30.11.2024 10:49 Відповісти
"...підтримуватимуть політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності від прагнення імперіалістів до гегемонії", - цинізм і дебілізм в одній особі, адже сьогодні де факто в світі існує лише одна імперія, і це російська імперія, і саме вона прагне до так званої "гегемонії", захоплення чужих територій, яка досі не позбулася схибленої дикунської мрії про "третій Рим".
показати весь коментар
30.11.2024 11:06 Відповісти
Підер Кон Чен Ий точно локаційно втрачений.
показати весь коментар
30.11.2024 11:31 Відповісти
Новини з божевільні )))
показати весь коментар
30.11.2024 12:26 Відповісти
На вас не нападали. Вы - напали.

Вы первыми затеяли войну!

Вы гражданам защиту обещали,

А получился форменный скандал!...

Кого и от кого вы защищали,

Когда на вас никто не нападал?

Ах, сколько на земле людишек подлых!

Такие уж настали времена!...

Вы подлость преподносите, как подвиг,

И просите за это ордена!" (с)
показати весь коментар
30.11.2024 12:28 Відповісти
Недороблене,безшиє,косориле,хрен смоктав оселедцем пахло?
показати весь коментар
30.11.2024 13:13 Відповісти
Між іншим, цей ховрашок вчився у Швейцарії.
показати весь коментар
30.11.2024 13:37 Відповісти
 
 