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КНДР (1094) россия (92999) Южная Корея (310) война в Украине (1081)

КНДР может передать России дополнительную технику, в частности дроны-камикадзе, вероятно, готовится развернуть дополнительные войска в РФ, - разведка Южной Кореи.

Солдати КНДР зазнають великих втрат у Курській області під час боїв з українськими військами

Северная Корея готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, в частности беспилотники-камикадзе. КНДР продолжает поддерживать Москву в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap News Agency.

Отмечается, что Сеул имеет данные об отправке КНДР тысяч солдат в Россию, которая ведет широкомасштабную военную агрессию против Украины. И с потерями среди северокорейских военнослужащих в ходе боев.

По данным южнокорейского разведывательного агентства, количество жертв среди военных КНДР оценивается сейчас в примерно 1100 человек (не уточняется - речь идет о погибших или раненых, или в целом о санитарных и летательных потерях вместе).

"Комплексная оценка многочисленных разведывательных данных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению развертывания войск (в России), в то время, как сейчас поставляет 240-миллиметровые пусковые установки залпового огня и 170-мм самоходную артиллерию", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) в понедельник, 23 декабря.

В южнокорейском военном ведомстве также рассказали о "некоторых признаках" того, что Северная Корея переходит к производству и поставке дронов-камикадзе, которые "впервые были представлены во время инспекции Ким Чен Ына (лидера КНДР) в ноябре".

В Объединенном комитете начштабов Южной Кореи объяснили этот шаг усилиями Пхеньяна получить практический опыт ведения войны, и модернизировать свою систему обычных вооружений.

В прошлом месяце государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями различных типов беспилотных летательных аппаратов-камикадзе.

Северокорейский диктатор тогда также призвал к полномасштабному производству такого типа вооружения, которое становится все более важным в современной войне из-за своей экономической эффективности.

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Топ комментарии
+9
Таке враження що відносно озброєння КНДР перевершує країни НАТО, які з потугами збирали мілліон снарядів.
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23.12.2024 07:21
+3
А нам Південна Корея відмовилась зброєю допомогти.
А може,не того посилали по зброю...
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23.12.2024 07:07
+3
До недавно було, що корейці тупі, шеренгами наступають у полі у повний зріст, що гинуть оберемками, що вперше побачили дрон у курВскій області, що до цих пір не можуть збагнути що то є. Тепер різко-розвинутий ВПК кндр спроможний передавати дрони-камікадзе іншим? За два місяці? Вчіться зелені недоумки. Або не несіть хунйі. Любий ворог є вОРОГ! Він швидко вчиться і несе смерть. Наше завдання його знищити і при цьому залишитися живими. Слава нашим Героям! Смерть ворогам! Зовнішнім і в першу чергу внутрішнім.
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23.12.2024 09:14
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Все- ***** остаточно злив свої болота корейцям без жодного пострілу.
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23.12.2024 06:29 Ответить
А нам Південна Корея відмовилась зброєю допомогти.
А може,не того посилали по зброю...
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23.12.2024 07:07 Ответить
Таке враження що відносно озброєння КНДР перевершує країни НАТО, які з потугами збирали мілліон снарядів.
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23.12.2024 07:21 Ответить
Якщо "дрони" будуть такими ж, як і снаряди з ракетами - то це не так страшно... Страшніше інше - якщо вони будуть КИТАЙСЬКИМИ - лише з написами корейською...
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23.12.2024 08:32 Ответить
І що, чергова партія стурбованої стурбованості ?
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23.12.2024 07:39 Ответить
а, що таке "дітальні втрати", це такі, що літають?
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23.12.2024 07:52 Ответить
Так вигляжають союзнтки,а не озабочинці.
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23.12.2024 08:01 Ответить
Ну от...а до поступок будуть схиляти Україну...бо вона втратила території,а війну треба "негайно" зупиняти...
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23.12.2024 08:21 Ответить
каждому севкору в карман по зёрнышку подсолнуха пусть не забудут положить
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23.12.2024 08:44 Ответить
До недавно було, що корейці тупі, шеренгами наступають у полі у повний зріст, що гинуть оберемками, що вперше побачили дрон у курВскій області, що до цих пір не можуть збагнути що то є. Тепер різко-розвинутий ВПК кндр спроможний передавати дрони-камікадзе іншим? За два місяці? Вчіться зелені недоумки. Або не несіть хунйі. Любий ворог є вОРОГ! Він швидко вчиться і несе смерть. Наше завдання його знищити і при цьому залишитися живими. Слава нашим Героям! Смерть ворогам! Зовнішнім і в першу чергу внутрішнім.
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23.12.2024 09:14 Ответить
Скоріш за все, це китайська зброя під півн.корейським прапором.
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23.12.2024 16:22 Ответить
цце допоможе трампу швидко закінчити війну, як він і розраховував.
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23.12.2024 11:59 Ответить
 
 