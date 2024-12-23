КНДР может передать России дополнительную технику, в частности дроны-камикадзе, вероятно, готовится развернуть дополнительные войска в РФ, - разведка Южной Кореи.

Северная Корея готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, в частности беспилотники-камикадзе. КНДР продолжает поддерживать Москву в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap News Agency.

Отмечается, что Сеул имеет данные об отправке КНДР тысяч солдат в Россию, которая ведет широкомасштабную военную агрессию против Украины. И с потерями среди северокорейских военнослужащих в ходе боев.

По данным южнокорейского разведывательного агентства, количество жертв среди военных КНДР оценивается сейчас в примерно 1100 человек (не уточняется - речь идет о погибших или раненых, или в целом о санитарных и летательных потерях вместе).

"Комплексная оценка многочисленных разведывательных данных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению развертывания войск (в России), в то время, как сейчас поставляет 240-миллиметровые пусковые установки залпового огня и 170-мм самоходную артиллерию", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) в понедельник, 23 декабря.

В южнокорейском военном ведомстве также рассказали о "некоторых признаках" того, что Северная Корея переходит к производству и поставке дронов-камикадзе, которые "впервые были представлены во время инспекции Ким Чен Ына (лидера КНДР) в ноябре".

В Объединенном комитете начштабов Южной Кореи объяснили этот шаг усилиями Пхеньяна получить практический опыт ведения войны, и модернизировать свою систему обычных вооружений.

В прошлом месяце государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями различных типов беспилотных летательных аппаратов-камикадзе.

Северокорейский диктатор тогда также призвал к полномасштабному производству такого типа вооружения, которое становится все более важным в современной войне из-за своей экономической эффективности.

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