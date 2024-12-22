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КНДР (1094) россия (92999) баллистические ракеты (324)

РФ могла получить от КНДР баллистику дальностью не менее 1200 км, - Defense Express. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Северная Корея продолжает поставлять вооружение России, в частности, в перечне может оказаться еще одна баллистическая ракета средней дальности Pukguksong-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Express.

Как отмечается, недавно в сети появилось видео с очередным эшелоном вооружения и военной техники из КНДР, которое якобы было зафиксировано в Тюменской области.

Так, на кадрах можно насчитать не менее 10 самоходных 170-мм артиллерийских установок М1989 "Коксан". Кроме того, в течение последних дней это уже второй эшелон с этим оружием, который был замечен в РФ.

К тому же, кроме САУ "Коксан", на видео также можно заметить пять единиц вооружения, которое вполне вероятно можно идентифицировать как пусковые баллистических ракет средней дальности Pukguksong-2, или же "Полярная звезда", в американской классификации известные как KN-15.

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Стоит заметить, что до появления четких изображений или официальных комментариев нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что это именно эта ракета. Однако, конечно, сохраняется высокая вероятность о том, что КНДР и РФ договорились об усилении российских оккупационных войск большим количеством и номенклатурой вооружения.

Что такое ракета Pukguksong-2/KN-15

Ракета Pukguksong-2/KN-15 создавалась в условиях повышенной секретности, поэтому соответственно и данные по тактико-техническим характеристикам этого вооружения являются довольно условными, в частности - относительно дальности этой баллистической ракеты. Например, в открытых источниках можно найти информацию о рабочей дальности до 1200-1300 км, по данным от некоторых источников, она составляет от 2000 км, и даже иногда указывается показатель в более 3000 км.

КНДР могла передати РФ балістику

Ракета Pukguksong-2 по сути является наземным вариантом баллистической ракеты Pukguksong-1, которая предназначена для пусков с подводных лодок. По неофициальным данным, разработка ракеты Pukguksong-2 могла стартовать еще до 2014 года.

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Вероятно, испытания ракеты Pukguksong-2 могли состояться еще в 2016 году, но были неудачными и официально не подтверждались властями КНДР. В отличие от испытаний в феврале 2017 года, когда ракета пролетела около 500 км и смогла достичь максимальной высоты в 550 км - тогда СМИ Северной Кореи официально заявляли об испытаниях именно Pukguksong-2, хотя, например, разведка Южной Кореи сначала рассматривала варианты с тестированием Nodong или Musudan.

КНДР могла передати РФ балістику

Сообщается, что в том же году была выпущена еще одна ракета - ориентировочно, на ту же дальность и высоту, после чего было заявлено о "зеленом свете" на серийное производство этой ракеты, в 2019 была подтверждена информация о расположении этой ракеты на северокорейских ракетных базах.

Pukguksong-2 является твердотопливной двухступенчатой ракетой. Ее габариты составляют ориентировочно 9 м по длине и 1,5 м в диаметре. Что касается пусковой, то с учетом местности КНДР для нее было выбрано гусеничное шасси.

В случае, если КНДР действительно передала РФ свои баллистические ракеты Pukguksong-2, то непосредственно для Северной Кореи такой шаг может иметь чисто прагматическую цель проверить эффективность своих ракетных систем непосредственно на поле боя ввиду того, что на сегодня специалисты отмечают низкую эффективность другого северокорейского вооружения, а именно KN-23, которые РФ фактически использует как оружие террора.
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Топ комментарии
+20
Похоже у ***** лучше союзники чем у нас. Наши союзники только требуют нашей капитуляции.
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22.12.2024 17:30
+14
Соромлюсь спистати, а де наша балістика від союзників на 1200 км?
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22.12.2024 17:31
+7
С такой дальность северная корея уже может обстреливать страны Европы. А если еще учесть "надежность" северокорейских ракет, и что они могут полететь куда угодно бороздя просторы Европы... Что на ето ответит НАТО кроме того что Украина должна капитулировать?
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22.12.2024 17:34
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Правила форума Совет форумчан
Похоже у ***** лучше союзники чем у нас. Наши союзники только требуют нашей капитуляции.
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22.12.2024 17:30 Ответить
У України, на відміну від росії, союзників нема! Жодного нема! Вважати союзниками України США, Німеччину чи Польщу можуть лише кончені ідіоти!
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22.12.2024 19:18 Ответить
Україна має партнерів, а не союзників. Щоб було зрозуміло - партнерство відрізняється від союзництва так само як вільні відносини від шлюбу.
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22.12.2024 21:40 Ответить
Соромлюсь спистати, а де наша балістика від союзників на 1200 км?
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22.12.2024 17:31 Ответить
у союзників такої балістики нема. Є тільки у одного союзника. Але його поки що пукгуксонги не хвилюють.
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22.12.2024 18:03 Ответить
А я не соромлюся спитати...ЗЕ ...де наші ракети ??? Де уся та )(уйня що ти по зомбоящику піарив?
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22.12.2024 18:27 Ответить
у страху великі очі - то були всього лиш РСЗВ M-1991
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22.12.2024 18:41 Ответить
майже відкрита підтримка китайської експансії... теріторії Європи ...ой кусати лікти будуть в ЄС ...а чи достануть ?
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22.12.2024 17:34 Ответить
Вы правильно сказали. Китай сейчас буквально захватывает мир чужими руками сначала рашистов а потом на помощь еше северокорейцев добавили. Все потому что Китай сам боится открыто вступать в войну чтобы не поднять весь мир науши. Китай сбросит покрывало и введет войска в последнюю минуту когда уже все будет решено. Беларашка и Венгрия уже китайские. Осталось только захватить Украину и вся восточная граница Европы будет под контролем Китая.
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22.12.2024 17:40 Ответить
Шапочку з фольги надінь.
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22.12.2024 17:46 Ответить
Так,КНДР це проксі Китая.Думаю що вони передають свою зброю через них,тільки етікетки
міняють.
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22.12.2024 18:51 Ответить
Кацапи теж
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23.12.2024 09:20 Ответить
Це не е китайська зброя.
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22.12.2024 17:45 Ответить
Воно і є отой "орешнік".
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22.12.2024 17:34 Ответить
Дуже правильна назва ракети - Пук Гук.
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22.12.2024 17:34 Ответить
... Пук Гук Песня... 🤣
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22.12.2024 17:55 Ответить
Пiсня "Пердiв та Кричав".
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22.12.2024 21:51 Ответить
С такой дальность северная корея уже может обстреливать страны Европы. А если еще учесть "надежность" северокорейских ракет, и что они могут полететь куда угодно бороздя просторы Европы... Что на ето ответит НАТО кроме того что Украина должна капитулировать?
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22.12.2024 17:34 Ответить
Сибирь - может, Европу - нет.
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22.12.2024 17:56 Ответить
А що скаже таваріщ бАданов?
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22.12.2024 17:38 Ответить
Будь-ласка, прийміть шифровку:

крим ялта кава травень шашлики дороги будівництво нелох нетряпка невтік незламно потужно рішуче найвеличніший крапка
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22.12.2024 17:58 Ответить
Юстас - Алєксу!
Мівіна прийнята! Не вистачає важких металів....
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22.12.2024 18:03 Ответить
Нічого, до нас також завтра прийде ешелон - АзабочєнАсті!,(
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22.12.2024 17:48 Ответить
Зеленський робив все ,з першого дня ПРІШЕСТВІЯ , щоб здати , пів України , а можє і всю ! РАШИСТИ , безперешкодно маршем , через розмінований Чонгар до розмінованого Маріуполя захопили обіцяний « корідор» , тому , що ІУДА нав'язав « нада только перестать стрелять» « яжнелох» « убери оружие», закрив усі ракетні дальнобійні програми, призначив агентів Кремля зібрав всіх олігархів і наказав їм не сопротивляться , а прийнять « новую реальність « підручний Резніков з лупоглазою ******* , кожен день вводили громадян в оману :» ми не бачим» ,» ніякого нападу не будє» « готуйтесь жерти шашлики» , а самі всі ВИВОЗИЛИ СВОЄ КОДЛО , на інших дітей їм було насрати ……… Ваілевська -СМАГЛЮК , закликала сидіти вдома , руські партнери цікавляться тільки военними обьектами………
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22.12.2024 18:13 Ответить
південна
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22.12.2024 17:53 Ответить
Шольц
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22.12.2024 17:51 Ответить
Ну вот и сказочке конец. И про горсть риса в день, и строем ходят, и хором плачут, и ордена до колен, собак всех сьели 25 лет назад, в южную перебегают тысячами за ночь---ну как ВПК арбайтен?! Вкусно? На войне иногда количество важнее качества, главное что бы много и очень быстро поступало. Похоже кино только начинается.
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22.12.2024 18:00 Ответить
Це точно, кацапе, скоро ваш кінець.
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22.12.2024 18:02 Ответить
дивись, щоб те кіно не скинуло тебе з дивану, бо тоді буде не до "зрєліщ"
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22.12.2024 19:04 Ответить
РФ могла отримати від КНДР балістику

А якби то були не ракети а літаки, то шо: "могла отримати аеродинаміку"?
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22.12.2024 18:01 Ответить
ракети створювалися проти сша і півд. кореї, а полетіли по нас. Сподіваюся, і сша і півд. корея ще отримають за свою сс*вість і байдужість
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22.12.2024 18:08 Ответить
Сподіваюся, ці "вундервафлі" не полетять далі Воронєжа.
Пора вже здійснитися пророцтву...
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22.12.2024 18:42 Ответить
зате НАТО сильне як ніколи раніше, чого і прагнули на Заході
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22.12.2024 19:05 Ответить
А ми вже щось прийняли на озброєння і незабаром почнеться серійне виробництво(
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22.12.2024 18:15 Ответить
Питання просте держава яка фактично під санкціями з мінімальними ресурсами спромоглась виготовляти ракети причому різного радіусу, трохи можливо є моменти з якістю але виготовляє.

А держава яка виготовляла СС18, з великими ресурсами, має розроблені Вільха, Нептун, Грім2 майже розроблений, не може запустити їх в серію. Вже не кажу про балістику на рідкому паливі, на деяку з яких є документація.

Німці колись клепали фау на спирті ракети, які на новій компонентній базі легко можуть летіти на 300-400 км, на які є вся документація відкрита в інтернеті.
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22.12.2024 18:19 Ответить
Интересно, кто из озабоченцев первый выступит с заявлением, что это "усиленная/дополнительная эскалация"?
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22.12.2024 18:23 Ответить
Таке враження, що почалось змагання в мас медіа на тему, чому саме кацапи стають все сильніше, а Україна слабшає.
Кожна ***.дь намагається надати якнайбільше аргументів на цю тему…
Кацапи на цей піар грошей не шкодують…
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22.12.2024 18:26 Ответить
ЕС управляют марксисты которые создают пролетариат под себя. Плавильный котел наций из мигрантов мусульман трансгендеров и так далее. Масимально разнообразный и атомизированный. Единстенное что они следят чтоб давление не сильно повышалось. Миграция в ЕС украинцев этих маркистских выродков устраивает вполне. То же дешовая рабсила но более квалифицированная и в основном христиане. Самое то. Циничные ублюдки.
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22.12.2024 18:27 Ответить
у північної кореї є,а у космічної держави де?
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22.12.2024 18:31 Ответить
Космічна держава ржала, ну таке обходиться дорого як бачимо. Або ржеш або озброюєшся.
Сподіваюсь порозумнішаємо років на 200 вперед тепер
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22.12.2024 20:34 Ответить
Не мрійте
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23.12.2024 09:23 Ответить
Ну а світ і далі соплі жує, а Маск мріє про освоєння Марсу. Не буде спокою ні на Землі, ні Марсу таке лайно не потрібне, допоки таких неадекватів, як ***** та подібних, не усипити.
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22.12.2024 18:36 Ответить
Жодна балістика не спинить м'ясні просування москалів.От касетні та мінометні снаряди були б доречними.Доречі,той мільйон снарядів ,що чехи збирали,мав би вбити мінімум мільйон москалів.Вбив?
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22.12.2024 19:33 Ответить
А по військових аеродромах лупити чим?А по складах і заводах???По кацапських арсеналах
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23.12.2024 09:24 Ответить
При іранські ракети виявилося що всі брехали. Дуже організовано брехали.
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22.12.2024 19:48 Ответить
 
 