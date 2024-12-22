РФ могла получить от КНДР баллистику дальностью не менее 1200 км, - Defense Express. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Северная Корея продолжает поставлять вооружение России, в частности, в перечне может оказаться еще одна баллистическая ракета средней дальности Pukguksong-2.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Express.
Как отмечается, недавно в сети появилось видео с очередным эшелоном вооружения и военной техники из КНДР, которое якобы было зафиксировано в Тюменской области.
Так, на кадрах можно насчитать не менее 10 самоходных 170-мм артиллерийских установок М1989 "Коксан". Кроме того, в течение последних дней это уже второй эшелон с этим оружием, который был замечен в РФ.
К тому же, кроме САУ "Коксан", на видео также можно заметить пять единиц вооружения, которое вполне вероятно можно идентифицировать как пусковые баллистических ракет средней дальности Pukguksong-2, или же "Полярная звезда", в американской классификации известные как KN-15.
Стоит заметить, что до появления четких изображений или официальных комментариев нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что это именно эта ракета. Однако, конечно, сохраняется высокая вероятность о том, что КНДР и РФ договорились об усилении российских оккупационных войск большим количеством и номенклатурой вооружения.
Что такое ракета Pukguksong-2/KN-15
Ракета Pukguksong-2/KN-15 создавалась в условиях повышенной секретности, поэтому соответственно и данные по тактико-техническим характеристикам этого вооружения являются довольно условными, в частности - относительно дальности этой баллистической ракеты. Например, в открытых источниках можно найти информацию о рабочей дальности до 1200-1300 км, по данным от некоторых источников, она составляет от 2000 км, и даже иногда указывается показатель в более 3000 км.
Ракета Pukguksong-2 по сути является наземным вариантом баллистической ракеты Pukguksong-1, которая предназначена для пусков с подводных лодок. По неофициальным данным, разработка ракеты Pukguksong-2 могла стартовать еще до 2014 года.
Вероятно, испытания ракеты Pukguksong-2 могли состояться еще в 2016 году, но были неудачными и официально не подтверждались властями КНДР. В отличие от испытаний в феврале 2017 года, когда ракета пролетела около 500 км и смогла достичь максимальной высоты в 550 км - тогда СМИ Северной Кореи официально заявляли об испытаниях именно Pukguksong-2, хотя, например, разведка Южной Кореи сначала рассматривала варианты с тестированием Nodong или Musudan.
Сообщается, что в том же году была выпущена еще одна ракета - ориентировочно, на ту же дальность и высоту, после чего было заявлено о "зеленом свете" на серийное производство этой ракеты, в 2019 была подтверждена информация о расположении этой ракеты на северокорейских ракетных базах.
Pukguksong-2 является твердотопливной двухступенчатой ракетой. Ее габариты составляют ориентировочно 9 м по длине и 1,5 м в диаметре. Что касается пусковой, то с учетом местности КНДР для нее было выбрано гусеничное шасси.
В случае, если КНДР действительно передала РФ свои баллистические ракеты Pukguksong-2, то непосредственно для Северной Кореи такой шаг может иметь чисто прагматическую цель проверить эффективность своих ракетных систем непосредственно на поле боя ввиду того, что на сегодня специалисты отмечают низкую эффективность другого северокорейского вооружения, а именно KN-23, которые РФ фактически использует как оружие террора.
Пожалуйста, подождите...
міняють.
крим ялта кава травень шашлики дороги будівництво нелох нетряпка невтік незламно потужно рішуче найвеличніший крапка
Мівіна прийнята! Не вистачає важких металів....
А якби то були не ракети а літаки, то шо: "могла отримати аеродинаміку"?
Пора вже здійснитися пророцтву...
А держава яка виготовляла СС18, з великими ресурсами, має розроблені Вільха, Нептун, Грім2 майже розроблений, не може запустити їх в серію. Вже не кажу про балістику на рідкому паливі, на деяку з яких є документація.
Німці колись клепали фау на спирті ракети, які на новій компонентній базі легко можуть летіти на 300-400 км, на які є вся документація відкрита в інтернеті.
Кожна ***.дь намагається надати якнайбільше аргументів на цю тему…
Кацапи на цей піар грошей не шкодують…
Сподіваюсь порозумнішаємо років на 200 вперед тепер