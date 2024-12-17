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Не исключено, что в РФ могут перебросить новые военные подразделения КНДР, - Госдеп.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

В США не исключают, что в Россию могут перебросить новые подразделения военных из Северной Кореи.

Об этом заявил во вторник во время пресс-брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет новых сообщений о переброске дополнительных солдат из Северной Кореи в Россию", - сказал Миллер.

В то же время он заявил, "мы продолжаем оценивать, что это возможно".

По его словам, американская сторона также может подтвердить, что северокорейские солдаты были развернуты на линии фронта в Курске, "и мы видели, как они несли потери, как убитыми, так и ранеными в бою".

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Топ комментарии
+6
головне не дозволяти американськими ракетами стріляти по корейцях
а то буде єскалація
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17.12.2024 22:09
+4
Можуть! - Держдеп понаблюдає
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17.12.2024 22:07
+3
ТОМАГАВК у нас був свій. Але кловуни заборонили його виробляти. Ракетний комплекс ОТРК КОРШУН ( в минулому х555) дальність пуску 2600 км вага б/ч 400 кг.
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17.12.2024 22:23
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Можуть! - Держдеп понаблюдає
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17.12.2024 22:07 Ответить
Томагавк не хоче....
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17.12.2024 22:08 Ответить
ТОМАГАВК у нас був свій. Але кловуни заборонили його виробляти. Ракетний комплекс ОТРК КОРШУН ( в минулому х555) дальність пуску 2600 км вага б/ч 400 кг.
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17.12.2024 22:23 Ответить
Я взагалі дивуюся... Країна, яка брала участь в "Морському старті", яка мала носії типу "Сатани" не може бабахнути по кремлю...?
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17.12.2024 22:33 Ответить
Ну починається. Це просто проект, читай малюнок. Ніхто їх не розробляв і тим більше не виготовляв. В нас із розроблених тільки Нептун морський, вроді кажуть зараз десь на підході наземний, Вільха і подібні (но це не для ударів по московії), можливо Грім-2 домучають. Вот і все.
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17.12.2024 23:53 Ответить
головне не дозволяти американськими ракетами стріляти по корейцях
а то буде єскалація
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17.12.2024 22:09 Ответить
корейцi напали на рф-iю? ну дiла!!!
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17.12.2024 22:12 Ответить
яка несподіванка!
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17.12.2024 22:25 Ответить
якийсь е*бучий цирк… той випадок коли володіння територією є геополітичною перемогою…(підменаєш під себе весь постсовок та заставляєш срати жидким усю Європу ) і що на це каже демократичний світ… - а він ***** чухає дупу третій рік … розчухав …тепер дупа чекає всіх….
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17.12.2024 22:35 Ответить
Так це і є мета ***** - Совок №2, і хай Захід обсирається. Тільки з Україною він прорахувався, але ще має надію дотиснути, бо побачив сцикливість і недієздатність Заходу.
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17.12.2024 23:15 Ответить
"і ми бачили, як вони зазнавали втрат, як убитими, так і пораненими в бою".
от так і потрібно далі спостерігати і сподіватися на чудо, або ще краще оголосити про стурбованість з виразом глибокого занепокоєння.
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17.12.2024 22:39 Ответить
Та вони перекидають під шумок озабоченості всю свою армію на кордони з ЕС, це ж орда суне разом з узкими суне до вас. Історія ж розвиваеться по спіралі. Головне не чіпать хай йдуть до Паріжа Берліна Рима і т.д.. А ви їх озабоченностью озабоченностью.
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17.12.2024 23:29 Ответить
Точно! От до бабки не ходи! Рівень професійності зашкалює.
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18.12.2024 06:39 Ответить
 
 