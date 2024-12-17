Не исключено, что в РФ могут перебросить новые военные подразделения КНДР, - Госдеп.

В США не исключают, что в Россию могут перебросить новые подразделения военных из Северной Кореи.

Об этом заявил во вторник во время пресс-брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет новых сообщений о переброске дополнительных солдат из Северной Кореи в Россию", - сказал Миллер.

В то же время он заявил, "мы продолжаем оценивать, что это возможно".

По его словам, американская сторона также может подтвердить, что северокорейские солдаты были развернуты на линии фронта в Курске, "и мы видели, как они несли потери, как убитыми, так и ранеными в бою".

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