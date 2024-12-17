За шахту "Центральная" в Торецке идут тяжелые бои, говорить, что оккупанты зашли, рано — ОТГ "Луганск".
За шахту "Центральная" в Торецке Донецкой области идут тяжелые бои. Ситуация сложная, поскольку враг постоянно давит.
Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ.
"За нее (шахту, - ред.) ведутся сложные бои, поскольку шахта - это укрепление, это высота, терриконы вокруг нее. Сейчас мы ведем бои и не дадим врагу захватить эту шахту. Да, их очень много, противник давит постоянно и ситуация очень сложная. Однако говорить, что они зашли на шахту "Центральную" - рано", - рассказала пресс-секретарь.
Также Бобовникова рассказала в целом о ситуации на Торецком направлении, где продолжаются постоянные штурмы врага.
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Для чого таке робити? козлорилі тільки з наших новин інфу отримують?
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