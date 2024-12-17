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За шахту "Центральная" в Торецке идут тяжелые бои, говорить, что оккупанты зашли, рано — ОТГ "Луганск".

Бої за шахту в Торецьку

За шахту "Центральная" в Торецке Донецкой области идут тяжелые бои. Ситуация сложная, поскольку враг постоянно давит.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ.

"За нее (шахту, - ред.) ведутся сложные бои, поскольку шахта - это укрепление, это высота, терриконы вокруг нее. Сейчас мы ведем бои и не дадим врагу захватить эту шахту. Да, их очень много, противник давит постоянно и ситуация очень сложная. Однако говорить, что они зашли на шахту "Центральную" - рано", - рассказала пресс-секретарь.

Также Бобовникова рассказала в целом о ситуации на Торецком направлении, где продолжаются постоянные штурмы врага.

Также смотрите: Пограничники уничтожили вражеские укрытия, склады боеприпасов и автотранспорт противника в Луганской области.. ВИДЕО
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коли зайдуть - не скажуть! Бо запіздно.....
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17.12.2024 21:33 Ответить
Якшо вже заишли в Торецьк - то іх вибити - це ж скільки хлопців потрібно покласти
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17.12.2024 21:39 Ответить
За Авдос,Вуглик так само було, не можимо ще стверджувати ?
Для чого таке робити? козлорилі тільки з наших новин інфу отримують?
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17.12.2024 21:53 Ответить
з язика зняв...
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17.12.2024 22:00 Ответить
Який ще авдос!? Це кацапи вигадали так казати на Авдіївку.
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18.12.2024 09:04 Ответить
Значить вже точно зайшли.
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17.12.2024 21:54 Ответить
Там от Торецка уже мало что осталось. Я там жил напротив центральной больницы и учился в 9 школе. Это район восточной части Торецка, там уже почти ничего не осталось, сплошь руины
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17.12.2024 22:09 Ответить
Зе-логіка вічного шоу. Якщо вони не зайшли, то з ким ведуться важкі бої?
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17.12.2024 22:26 Ответить
@ Торецьк.
У центральній частині міста дроноводи ЗСУ завдали вогневого ураження по позиції противника в районі Т-подібного перехрестя провулка Ізюмського. По кадрах з дронів - російські війська зміщують удар і роблять спроби просунутися у напрямку шахти «Торецька» у північній частині міста.
Конфігурація фронту на уточненні через регулярні контрдії з боку Сил оборони України та динамічну ситуацію на низці ділянок.
Раніше повідомлялось, що у південній частині шахти «Центральна» російський штурмовий підрозділ зайняв дві споруди на околиці терикону. І що зіткнення тривають у районі вулиць Хімічна, Коксова, Хімічна, Світла, Дружби та Мирна.
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17.12.2024 23:24 Ответить
 
 