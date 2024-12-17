Пограничники уничтожили вражеские укрытия, склады боеприпасов и автотранспорт противника в Луганской области.. ВИДЕО

Бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" продолжают уничтожать российских захватчиков в районе Кременной и Серебрянского лесничества на Луганщине.

В результате успешной операции было ликвидировано и ранено десяток оккупантов, разрушены вражеские укрытия, сожжены склады боекомплекта, уничтожен автотранспорт противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы наших пограничников опубликовано в телеграмм-канале ГПСУ.

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