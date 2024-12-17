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Как СБУ ликвидировала генерала химических войск РФ Кириллова | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире комментирует ликвидацию в России генерала химических войск РФ Кириллова.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.

Ранее СБУ сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".

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Топ комментарии
+9
і не сповіщати ОП дЄрмака!
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17.12.2024 20:11
+7
Головне не опублікувати деталі якойсь операції ще до її виконання.
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17.12.2024 20:05
+5
Малюк - уже й не такий малюк....
А як там ДОн-Дон - не бажає прокататися на самокаті "МАЛЮК"?
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17.12.2024 20:19
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Головне не опублікувати деталі якойсь операції ще до її виконання.
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17.12.2024 20:05 Ответить
і не сповіщати ОП дЄрмака!
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17.12.2024 20:11 Ответить
А як без нтого, він тільки единийспроможний ті міни встановлювати без слідів і потім інкогніто добиратися на елєктрічках до бєлгорода ів обхід кідарських засідок вертатися додому, ой мабуть лішку сбовтнув і маршрут крайньої зачістки сдав?
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17.12.2024 20:17 Ответить
тепер навіть самокати будуть перевірятися....
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17.12.2024 20:23 Ответить
Хай перевіряють, там якщо залишилися ще люди а не орки вони будуть кідарасів які направляють на нас засоби ураження стануть навіть цеглою у помешканнях ліквідовувати таку мразоту.
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17.12.2024 20:29 Ответить
люди? на болотах? ліквідовувати?
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17.12.2024 21:25 Ответить
Уже, мабуть, усі забули - подібне вже було!
"Двоюрідний брат колишнього президента Іраку Саддама Хусейна - Алі Хасан аль-Маджід, відомий за прізвиськом «Хімічний Алі», у 1987-88 роках керував операцією проти іракських курдів.

Режим Хусейна під час ірано-іракської війни звинуватив курдів у симпатіях до противника. Проти курдів використали хімічну зброю. Іракські війська бомбардували населені пункти, використовуючи гірчичний та інші отруйні гази. Таким чином, вперше у світовій історії держава застосувала хімічну зброю проти своїх же громадян. Тоді загинуло близько 180 тисяч осіб і були зруйновані близько 3-х тисяч курдських сіл.

Показовою стала сумнозвісна хімічна атака міста Халабджі, де загинули близько 5 тисяч цивільних осіб, здебільшого діти та жінки".
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17.12.2024 23:12 Ответить
Хіміка дістали - ше б кремлівського бонзу
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17.12.2024 20:08 Ответить
Одне питання - а нахріна?
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17.12.2024 20:11 Ответить
Та свої ж і вбили, а спихнули на СБУ.
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17.12.2024 20:28 Ответить
ну та да ВПС Люксембурга не винні

.
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17.12.2024 22:23 Ответить
Малюк - уже й не такий малюк....
А як там ДОн-Дон - не бажає прокататися на самокаті "МАЛЮК"?
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17.12.2024 20:19 Ответить
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17.12.2024 21:01 Ответить
професор Лебединский "Комарики"

.
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17.12.2024 22:24 Ответить
Це є поза судова страта, яку я двома руками підтримую. Суди можуть тривати роками. А тут вирок і виконання одночасно. Хлопці просто молодці. Слава героям.
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17.12.2024 22:36 Ответить
Це не страта, а бій, в якому знищено одного з військовослужбовців ворожої армії, яка почала і досі продовжує війну проти нас. - Це те ж саме, що знищення будь-яких інших частин особового складу ворога в полях, лісах, на морі, у містах чи під землею.

Ніхто ж, думаю, не збирається ловити ("затримувати") винятково живими ворожих штурмовиків, які наступають у полі, щоб провести над ними суд замість того, щоб з метою самозахисту якнайшвидше знищити їх на місці в момент виконання ними злочину (спроби озброєного нападу, що загрожує здоров'ю і життю наших захисників)? - Так же і тут.
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18.12.2024 04:34 Ответить
Детально розповідати про подібні операції - це допомога ворогу, бо дає ворогу можливість вчитися і не допускати подібного у майбутньому. Думаю, не варто так робити.
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18.12.2024 04:15 Ответить
Навряд варто вважати відсутність впадкових побічних постраждалих чи загиблих пріоритетною ціллю. Це війна і це був бій. В якому знищено одного з керівників ворога. Якби в цьому бою були випадкові сторонні постраждалі, то так тому і бути. Коли мешканці українських міст в зоні бойових дій перебувають у небезпеці, то це їхні ризики, яких вони могли б уникнути, завчасно евакуювавшись звідти. Подібна ситуація і з росіянами, які живуть поруч з російськими військовими злочинцями, - вони самі обирають цей ризик - залишатися в зоні бойових дій (тобто, на території поки-що-РФ).
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18.12.2024 04:24 Ответить
 
 