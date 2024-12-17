Как СБУ ликвидировала генерала химических войск РФ Кириллова | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире комментирует ликвидацию в России генерала химических войск РФ Кириллова.
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Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.
Ранее СБУ сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.
Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".
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"Двоюрідний брат колишнього президента Іраку Саддама Хусейна - Алі Хасан аль-Маджід, відомий за прізвиськом «Хімічний Алі», у 1987-88 роках керував операцією проти іракських курдів.
Режим Хусейна під час ірано-іракської війни звинуватив курдів у симпатіях до противника. Проти курдів використали хімічну зброю. Іракські війська бомбардували населені пункти, використовуючи гірчичний та інші отруйні гази. Таким чином, вперше у світовій історії держава застосувала хімічну зброю проти своїх же громадян. Тоді загинуло близько 180 тисяч осіб і були зруйновані близько 3-х тисяч курдських сіл.
Показовою стала сумнозвісна хімічна атака міста Халабджі, де загинули близько 5 тисяч цивільних осіб, здебільшого діти та жінки".
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А як там ДОн-Дон - не бажає прокататися на самокаті "МАЛЮК"?
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Ніхто ж, думаю, не збирається ловити ("затримувати") винятково живими ворожих штурмовиків, які наступають у полі, щоб провести над ними суд замість того, щоб з метою самозахисту якнайшвидше знищити їх на місці в момент виконання ними злочину (спроби озброєного нападу, що загрожує здоров'ю і життю наших захисників)? - Так же і тут.