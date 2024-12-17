Пограничники в Черниговской области сбили российский FPV-дрон на оптоволокне. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бойцы Черниговского пограничного отряда сбили вражеский FPV-дрон, который прилетел из РФ. Управление этим БпЛА осуществлялось через оптоволоконный кабель, чтобы обойти украинские системы РЭБ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Пограничники огнем из стрелкового оружия смогли приземлить беспилотник почти неповрежденным.
После того, как сбитый FPV обезвредили саперы, российские "ноу-хау технологии" теперь будут изучать специалисты.
Интересным оказался также и материал изготовления дрона, это - карбон, который ранее россияне не использовали.
Топ комментарии
+4 Urs
показать весь комментарий17.12.2024 20:12
+3 Panda Freeav
показать весь комментарий17.12.2024 19:51
+3 Urs
показать весь комментарий17.12.2024 20:04
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хто не вкурсі - fpv на кабелі - невразливий до РЕБ взагалі.
наші почали машинний зір тренувати на протидію ребу, а москалі пішли на кабель
і на кой воно те все потрібно, якщо оптоволокно не має вільного виходу, чи це ще в фантазіях розробників?
" ...заводять сигнали управління предметом який летить".