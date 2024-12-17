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Пограничники в Черниговской области сбили российский FPV-дрон на оптоволокне. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бойцы Черниговского пограничного отряда сбили вражеский FPV-дрон, который прилетел из РФ. Управление этим БпЛА осуществлялось через оптоволоконный кабель, чтобы обойти украинские системы РЭБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

російський FPV-дрон на оптоволокні

Пограничники огнем из стрелкового оружия смогли приземлить беспилотник почти неповрежденным.

збитий російський дрон на оптоволокні
збитий російський дрон на оптоволокні

После того, как сбитый FPV обезвредили саперы, российские "ноу-хау технологии" теперь будут изучать специалисты.

прикордонники збили дрон на оптоволокні

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прикордонники збили дрон на оптоволокні
прикордонники збили дрон на оптоволокні

Интересным оказался также и материал изготовления дрона, это - карбон, который ранее россияне не использовали.

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Топ комментарии
+4
у нас ще рік тому почали розробляти на оптоволокні ("Бандерик-Стрічка"). Щодо "машинного зору", то управління через оптоволокно дозволяє розмістити обчислювальні потужності для "машинного зору" для розпізнання та атаки цілі на станції управління, а не самому дроні. А це значно дешевший варіант.
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17.12.2024 20:12
+3
прикольно, наші саме розробляють оптику, і подивитись рішення москалів варто. наскільки памятаю, от якраз катушка була проблематична. зараз 3Д зняти, і вперьод.
хто не вкурсі - fpv на кабелі - невразливий до РЕБ взагалі.
наші почали машинний зір тренувати на протидію ребу, а москалі пішли на кабель
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17.12.2024 19:51
+3
до 20 км. РЕБи не бачить, бо не відчуває.
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17.12.2024 20:04
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А що, так можна було?
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17.12.2024 19:46 Ответить
прикольно, наші саме розробляють оптику, і подивитись рішення москалів варто. наскільки памятаю, от якраз катушка була проблематична. зараз 3Д зняти, і вперьод.
хто не вкурсі - fpv на кабелі - невразливий до РЕБ взагалі.
наші почали машинний зір тренувати на протидію ребу, а москалі пішли на кабель
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17.12.2024 19:51 Ответить
Видимо принцип безинерционной рыбацкой катушки.ю
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17.12.2024 19:59 Ответить
а катушку оптоволокна тримає "опєратор" чи вона зависає в повітрі на координатах старту? 🤓
і на кой воно те все потрібно, якщо оптоволокно не має вільного виходу, чи це ще в фантазіях розробників?
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17.12.2024 19:59 Ответить
Я так понимаю, шо катушка на дроне в белом цилиндре, на 4 и 5 -м фото ее видно, черного цвета.
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17.12.2024 20:31 Ответить
мені не цікаво де катушка оптоволокна, а цікавить як в катушку, яка розмотується, заводять сигнали управління предметом який летить сотню кілометрів. 🤓🧐
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17.12.2024 20:47 Ответить
Сигнал идет как по обычному кабелю с изоляцией, а намотан он или растянут - какаразница, сигнал не заблудится.
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17.12.2024 20:55 Ответить
а я хіба сигнал вів мову?! 👀😦
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17.12.2024 22:08 Ответить
Ты,, билять, определись
" ...заводять сигнали управління предметом який летить".
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18.12.2024 00:39 Ответить
сиди і не дзявкай, невіглас, тоді може і за розумного зійдеш.
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18.12.2024 10:22 Ответить
у нас ще рік тому почали розробляти на оптоволокні ("Бандерик-Стрічка"). Щодо "машинного зору", то управління через оптоволокно дозволяє розмістити обчислювальні потужності для "машинного зору" для розпізнання та атаки цілі на станції управління, а не самому дроні. А це значно дешевший варіант.
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17.12.2024 20:12 Ответить
Оптоволокно дозволяє обійтися без "машинного зору", так як дає оператору ідеальну кольорову картинку, яка незалежна від рельєфу і РЕБ.
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17.12.2024 21:52 Ответить
И на сколько километров тянет волокно эта хрень?
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17.12.2024 19:57 Ответить
до 20 км. РЕБи не бачить, бо не відчуває.
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17.12.2024 20:04 Ответить
Это понятно, я просто повелся на фразу -щоб обійти українські системи РЕБ Джерело: https://censor.net/ua/p3525611. потом убрал коммент.)))
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17.12.2024 20:34 Ответить
ну так, щоб обійти. Бо на чернігівському кордоні у нас дохєра різного РЕБу.
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17.12.2024 20:39 Ответить
Он не обходит, а игнорирует его. Выражение не корректное.
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17.12.2024 20:57 Ответить
якщо точніше висловлюватись, то так.
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17.12.2024 20:59 Ответить
твоё "игнорирует" по сути не менее корявое. Уж если корректно, то например "не поддаваться воздействию РЭБ"
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18.12.2024 11:38 Ответить
від 10 до 20 кілометрів
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18.12.2024 13:57 Ответить
чому катушка на дроні а не на землі, хто пояснить?
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17.12.2024 20:24 Ответить
очевидно что проще разматывать
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17.12.2024 20:36 Ответить
менше обривів волокна біля самого дрону
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17.12.2024 20:41 Ответить
Маневренность дрона намного больше. Но можно приспособиться "рубить хвост"
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17.12.2024 20:46 Ответить
на полі бою ніколи чекати на те, що сьодні прилетить дрон на оптоволокні, тому треба бути готовим щось там рубати. Наразі цей засіб доволі екзотичний і має обмежене застосування, хіба що проти нерухомих цілей, в умовах дуже активної РЕБ. Тобто, ідеальне застосування - саме проти стаціонарних РЕБ комплексів. Заради такого діла можна навіть прикрутити на дрон детектор випромінювання РЕБ.
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17.12.2024 20:54 Ответить
Скажіть це кацапам, у яких купа видосиків з оптоволоконною якістю. Що він екзотичний і для нерухомих цілей.
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18.12.2024 10:45 Ответить
не манипулюйте, бо я і сам можу вас послати щось пояснювати кацапам. Вам же Бєскрєстнов не все показує, що є у нас.
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18.12.2024 11:33 Ответить
Тогда он застрянет на первом кустике.
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17.12.2024 20:42 Ответить
с удалением вес уменьшается, а сила натяжения волокна постоянная (волокно ложится на землю, а если катушка на ПУ, то натяжение с удалением увеличивается и дрон перестает тянуть, мощи не хватает. "Я так думаю" (Мимино))))
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17.12.2024 20:43 Ответить
Цікаво , якщо від'єднати кабель від дрона і подати на нього напругу то так можна вивести з ладу станцію управління ?
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17.12.2024 20:28 Ответить
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17.12.2024 20:43 Ответить
и оператора))).
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17.12.2024 20:48 Ответить
це скло, поньму йде світло
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17.12.2024 22:23 Ответить
Краще б цьогл самодєлкіна самокатом вбили...
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17.12.2024 20:39 Ответить
чистый китай. прилетело +400 баксов, бесплатно.
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17.12.2024 20:39 Ответить
Такая катуха с кабелем тоже вес имеет , и паруснусть не маленькие. Соответственно боевая часть и акумы будут уменьшены. При уменьшении ёмкости акумов и увеличении веса всей конструкции , время нахождения дрона в воздухе тоже падает.
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18.12.2024 10:54 Ответить
а ****** на тє, що банку спіртяги перевозили
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18.12.2024 17:15 Ответить
 
 