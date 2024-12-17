Пограничники в Черниговской области сбили российский FPV-дрон на оптоволокне. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бойцы Черниговского пограничного отряда сбили вражеский FPV-дрон, который прилетел из РФ. Управление этим БпЛА осуществлялось через оптоволоконный кабель, чтобы обойти украинские системы РЭБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничники огнем из стрелкового оружия смогли приземлить беспилотник почти неповрежденным.





После того, как сбитый FPV обезвредили саперы, российские "ноу-хау технологии" теперь будут изучать специалисты.

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Интересным оказался также и материал изготовления дрона, это - карбон, который ранее россияне не использовали.

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