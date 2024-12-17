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Туск заявил, что обсудит с партнерами оснащение бригад ВСУ

Туск про оснащення бригад зсу

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что намерен обсудить с другими партнерами оснащение украинских бригад.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Будем стараться делать так, чтобы сегодня помочь в реализации проекта оснащения бригад. Буду говорить с европейскими и скандинавскими партнерами об этом",- сказал Туск.

Напомним, что также Туск сообщил, что Польша готовит новый транш помощи для Украины - 46-ю по счету донацию, которая будет готова уже в январе 2025 года.

17 декабря Туск прибыл во Львов, где встретился с Владимиром Зеленским.

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Топ комментарии
+1
Шановна пані, то їх справа, палити, чи нам допомагати, у них немає війни. Їм велика подяка за допомогу! У Вас мало б бути багато питань до влади, а не до сусідів. Саме більше, що зробила влада для ЗСУ - це виготовлення аж 100 тисяч мін, правда бракованих, які не летять і не вибухають, а через їх відсутність гинуть найкращі. Ще великий успіх у влади України закупляти дорогі яйця по 17 гривень. А чого там, війна спише, чи не так?
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17.12.2024 19:10
+1
Так пані, європа стоїть целєнькая. Згідно Конституції європейських країн їх президенти, прем'єри і канцлери відповідають, щоб їх люди жили в мирі і процвітали. Навіть знаходячись під парасолькою НАТО, кожна країна має свої літаки, ракети, танки, САУ та інше, а Боневтік Потужний потужно розвивав тільки "велике крадівництво", на оборону поклав зелений б..т, в той час, коли в країні війна. Наслідки рано чи пізно, але вони будуть.
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17.12.2024 19:32
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Переговоры союзников похожи на советский анекдот
Пять минут работали, работали....
Потом час быстренько перекурили
И опять - пять минут работали, работали...
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17.12.2024 18:59 Ответить
Шановна пані, то їх справа, палити, чи нам допомагати, у них немає війни. Їм велика подяка за допомогу! У Вас мало б бути багато питань до влади, а не до сусідів. Саме більше, що зробила влада для ЗСУ - це виготовлення аж 100 тисяч мін, правда бракованих, які не летять і не вибухають, а через їх відсутність гинуть найкращі. Ще великий успіх у влади України закупляти дорогі яйця по 17 гривень. А чого там, війна спише, чи не так?
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17.12.2024 19:10 Ответить
Оно конечно
Вот только если у моего соседа начнется пожар в квартире
Я побегу помогать тушить
И очень активно
Ведь пожар может и мою квартиру спалить....
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17.12.2024 19:13 Ответить
Шановна пані, логіка у Вас правильна, але спочатку я сам маю все зробити, а потім очікувати допомогу сусідів. Ось, наприклад, такі сусіди, як мадяри і словаки навпаки, підливають бензину у вогонь. Дякуємо полякам, що на нашому боці.
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17.12.2024 19:17 Ответить
Так пані, європа стоїть целєнькая. Згідно Конституції європейських країн їх президенти, прем'єри і канцлери відповідають, щоб їх люди жили в мирі і процвітали. Навіть знаходячись під парасолькою НАТО, кожна країна має свої літаки, ракети, танки, САУ та інше, а Боневтік Потужний потужно розвивав тільки "велике крадівництво", на оборону поклав зелений б..т, в той час, коли в країні війна. Наслідки рано чи пізно, але вони будуть.
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17.12.2024 19:32 Ответить
Тіко добряче обговоріть - неквапом, всмак, від пуза.
Втім, як завжди.
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17.12.2024 19:02 Ответить
Что Туск может обсуждать если Польша сама сидит на кредитах США и развитых экономик Европы?
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17.12.2024 19:23 Ответить
 
 