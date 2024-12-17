Туск заявил, что обсудит с партнерами оснащение бригад ВСУ
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что намерен обсудить с другими партнерами оснащение украинских бригад.
Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Будем стараться делать так, чтобы сегодня помочь в реализации проекта оснащения бригад. Буду говорить с европейскими и скандинавскими партнерами об этом",- сказал Туск.
Напомним, что также Туск сообщил, что Польша готовит новый транш помощи для Украины - 46-ю по счету донацию, которая будет готова уже в январе 2025 года.
17 декабря Туск прибыл во Львов, где встретился с Владимиром Зеленским.
Топ комментарии
+1 Поділля16
показать весь комментарий17.12.2024 19:10
+1 Поділля16
показать весь комментарий17.12.2024 19:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Пять минут работали, работали....
Потом час быстренько перекурили
И опять - пять минут работали, работали...
Вот только если у моего соседа начнется пожар в квартире
Я побегу помогать тушить
И очень активно
Ведь пожар может и мою квартиру спалить....
Втім, як завжди.