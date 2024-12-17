Туск заявил, что обсудит с партнерами оснащение бригад ВСУ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что намерен обсудить с другими партнерами оснащение украинских бригад.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Будем стараться делать так, чтобы сегодня помочь в реализации проекта оснащения бригад. Буду говорить с европейскими и скандинавскими партнерами об этом",- сказал Туск.

Напомним, что также Туск сообщил, что Польша готовит новый транш помощи для Украины - 46-ю по счету донацию, которая будет готова уже в январе 2025 года.

17 декабря Туск прибыл во Львов, где встретился с Владимиром Зеленским.

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