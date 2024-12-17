Прогресс Украины существенный: Совет ЕС утвердил выводы о расширении
Совет министров ЕС по общим делам положительно оценил достижения Украины во внедрении необходимых реформ для обретения членства в Европейском Союзе.
Об этом говорится в выводах Совета по расширению ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Совет ЕС подтверждает твердую поддержку Украины на ее пути в ЕС, и приветствует преданность Украины в процессе реформ. Совет ЕС приветствует формальное открытие переговоров с Украиной о вхождении в июне 2024 года, а также существенный прогресс в реформах, который был достигнут в течение прошлого года, несмотря на чрезвычайные вызовы, вызванные российской агрессивной войной", - говорится в документе.
Европейские министры отметили:
- Существенный прогресс в реформах, несмотря на вызовы, вызванные российской агрессией;
- Успешный ход скрининга национального законодательства, открывающий путь к следующим переговорным этапам;
- Усилия Украины по укреплению верховенства права: завершение формирования Высшего совета правосудия, ВККС и Конституционного суда;
- Продвижение антикоррупционной реформы, укрепление институтов для борьбы с коррупцией и отмыванием денег.
Также Совет ЕС призвал Украину продолжать обеспечивать свободу высказываний и медиа, одновременно противодействуя дезинформации в соответствии с международными стандартами.
В выводах отмечено, что открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне 2024 года стало важным шагом вперед. Дальнейший прогресс в реформах приблизит Украину к вступлению в Евросоюз.
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