Прогресс Украины существенный: Совет ЕС утвердил выводы о расширении

Совет министров ЕС по общим делам положительно оценил достижения Украины во внедрении необходимых реформ для обретения членства в Европейском Союзе.

Об этом говорится в выводах Совета по расширению ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Совет ЕС подтверждает твердую поддержку Украины на ее пути в ЕС, и приветствует преданность Украины в процессе реформ. Совет ЕС приветствует формальное открытие переговоров с Украиной о вхождении в июне 2024 года, а также существенный прогресс в реформах, который был достигнут в течение прошлого года, несмотря на чрезвычайные вызовы, вызванные российской агрессивной войной", - говорится в документе.

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Европейские министры отметили:

Существенный прогресс в реформах , несмотря на вызовы, вызванные российской агрессией;

, несмотря на вызовы, вызванные российской агрессией; Успешный ход скрининга национального законодательства , открывающий путь к следующим переговорным этапам;

, открывающий путь к следующим переговорным этапам; Усилия Украины по укреплению верховенства права : завершение формирования Высшего совета правосудия, ВККС и Конституционного суда;

: завершение формирования Высшего совета правосудия, ВККС и Конституционного суда; Продвижение антикоррупционной реформы, укрепление институтов для борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

Также Совет ЕС призвал Украину продолжать обеспечивать свободу высказываний и медиа, одновременно противодействуя дезинформации в соответствии с международными стандартами.

В выводах отмечено, что открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне 2024 года стало важным шагом вперед. Дальнейший прогресс в реформах приблизит Украину к вступлению в Евросоюз.

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