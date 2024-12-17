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Прогресс Украины существенный: Совет ЕС утвердил выводы о расширении

ЄС високо оцінив прогрес України у реформах на шляху до членства

Совет министров ЕС по общим делам положительно оценил достижения Украины во внедрении необходимых реформ для обретения членства в Европейском Союзе.

Об этом говорится в выводах Совета по расширению ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Совет ЕС подтверждает твердую поддержку Украины на ее пути в ЕС, и приветствует преданность Украины в процессе реформ. Совет ЕС приветствует формальное открытие переговоров с Украиной о вхождении в июне 2024 года, а также существенный прогресс в реформах, который был достигнут в течение прошлого года, несмотря на чрезвычайные вызовы, вызванные российской агрессивной войной", - говорится в документе.

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Европейские министры отметили:

  • Существенный прогресс в реформах, несмотря на вызовы, вызванные российской агрессией;
  • Успешный ход скрининга национального законодательства, открывающий путь к следующим переговорным этапам;
  • Усилия Украины по укреплению верховенства права: завершение формирования Высшего совета правосудия, ВККС и Конституционного суда;
  • Продвижение антикоррупционной реформы, укрепление институтов для борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

Также Совет ЕС призвал Украину продолжать обеспечивать свободу высказываний и медиа, одновременно противодействуя дезинформации в соответствии с международными стандартами.

В выводах отмечено, что открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне 2024 года стало важным шагом вперед. Дальнейший прогресс в реформах приблизит Украину к вступлению в Евросоюз.

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17.12.2024 17:59 Ответить
Та який там ЄС? З цією владою? З Камишиним, при якому продавали міни непрацюючі у армію і він тепер замість того, щоб бути на зоні у ЄС на бізнес форуми їздить? Чи з тим, що яйця по 17 грн продавав? Чи з іншими аналогічними діячами, яких тисячі? Я вже не кажу, що ця влада не з Марсу прилетіла в Україну.
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17.12.2024 18:03 Ответить
 
 