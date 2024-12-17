РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9715 посетителей онлайн
Новости Война
819 18
Зеленский (19064) членство в ЕС (933) Евросоюз (16691)

Украина стремится открыть все переговорные кластеры с ЕС в 2025 году, - Зеленский

Зеленський: Україна прагне відкрити всі переговорні кластери з ЄС у 2025 році

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в 2025 году Украина планирует открыть в переговорах о вступлении в ЕС все шесть тематических кластеров.

Об этом он заявил во время Всеукраинского конгресса местных и региональных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"За время председательства Польши в Евросоюзе мы рассчитываем открыть как минимум два кластера. Если честно, то у нас есть амбициозная цель, очень амбициозная - открыть в следующем году все кластеры", - подчеркнул Зеленский.

Для достижения этой цели президент подчеркнул необходимость активной законодательной работы Верховной Рады без отвлечения на "предвыборные разговоры".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что Украина уже согласовала план открытия переговорных разделов вместе с Польшей и Данией, которые будут председательствовать в ЕС в 2025 году.

Напомним, еще недавно Зеленский заявлял, что в начале следующего года вполне реально открыть два переговорных кластера с Европейским Союзом.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Дурень думкою багатіє.
показать весь комментарий
17.12.2024 16:44
+4
Як красиво "стамбульські" договорняки загортають! Лохам подобається.
показать весь комментарий
17.12.2024 16:47
+3
Вова, в тебе головний кластер знаходиться в Україніі це ВСУ та ті хто їх підтримує, але ти його просрав, поставивши на свою самозакоханість наплювши на Конституцію. Від тебе тхне політичним трупом.
показать весь комментарий
17.12.2024 16:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурень думкою багатіє.
показать весь комментарий
17.12.2024 16:44 Ответить
Незламно..
показать весь комментарий
17.12.2024 16:45 Ответить
Цьому недорозвиненому віслюку ніхто не захтів вписувати у суфльор, що взагалі то війна йде, тяжка, на фронті невистачає людей і управління війною із під нього взагалі відсутнє?
показать весь комментарий
17.12.2024 16:59 Ответить
Як красиво "стамбульські" договорняки загортають! Лохам подобається.
показать весь комментарий
17.12.2024 16:47 Ответить
Вова, в тебе головний кластер знаходиться в Україніі це ВСУ та ті хто їх підтримує, але ти його просрав, поставивши на свою самозакоханість наплювши на Конституцію. Від тебе тхне політичним трупом.
показать весь комментарий
17.12.2024 16:50 Ответить
Це з планів будуть кластери , чи навпаки?!...
... Нове словечко в тему зайшло - для слабо розвинених!...
Пустопорожня, потужна, незламна... балаканина!...
показать весь комментарий
17.12.2024 16:51 Ответить
А окуляри тримає, щоб думали, що розумний?
показать весь комментарий
17.12.2024 16:57 Ответить
МАВПА ТА ОКУЛЯРИ
"Зстарівшись, Мавпа слабувать очима стала; А від людей вона чувала, Що зло оце - ще не великії чорти: Варт Окуляри завести."
показать весь комментарий
17.12.2024 17:07 Ответить
Кластер наш незламно-потужний, що би ми робили без його планів?
показать весь комментарий
17.12.2024 17:02 Ответить
А шо заважало чи хто заважав це зробити у 2022 році? А у 2023 році? Нарешті у 2024 році? Яйця? Чи яйця по 17 гр. за штуку?
показать весь комментарий
17.12.2024 17:03 Ответить
Украина прагне избавится от тебя Нарко Дегенерата и твоей рЫговско фсбэшной Кодлы..
показать весь комментарий
17.12.2024 17:05 Ответить
Що там з "Другим Самітом Миру", з трьох пунктів, "Формулою миру", "Планом перемоги"?!!
Все?
Вже все злили в унітаз та забули?
Як і всі попередні "плани", "саміти", "формули", ...
показать весь комментарий
17.12.2024 17:08 Ответить
Тепер "кластер переговорів", чергове велике ні* Зеленського. Він як був дешевим актором сортирного серіалу, так ним і лишився
показать весь комментарий
17.12.2024 17:17 Ответить
Дурень, який нещодавно дізнався про значення слова кластер, тепер використовує Стефанишину, як клістер.
показать весь комментарий
17.12.2024 17:17 Ответить
Переговорні клістири...
показать весь комментарий
17.12.2024 17:27 Ответить
Буба растет над собой, вот узнал еще одно новое словцо.
показать весь комментарий
17.12.2024 17:27 Ответить
Кластер - відкрити, а пельку цьому недолугому - стулити!

Ну що ж, великий дякула, слова "незламно" та "потужно" ти вже спаплюжило. На черзі іноземні/запозичені "кластер", "трек" і т.п.?
показать весь комментарий
17.12.2024 18:13 Ответить
 
 