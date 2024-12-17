Украина стремится открыть все переговорные кластеры с ЕС в 2025 году, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в 2025 году Украина планирует открыть в переговорах о вступлении в ЕС все шесть тематических кластеров.
Об этом он заявил во время Всеукраинского конгресса местных и региональных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"За время председательства Польши в Евросоюзе мы рассчитываем открыть как минимум два кластера. Если честно, то у нас есть амбициозная цель, очень амбициозная - открыть в следующем году все кластеры", - подчеркнул Зеленский.
Для достижения этой цели президент подчеркнул необходимость активной законодательной работы Верховной Рады без отвлечения на "предвыборные разговоры".
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что Украина уже согласовала план открытия переговорных разделов вместе с Польшей и Данией, которые будут председательствовать в ЕС в 2025 году.
Напомним, еще недавно Зеленский заявлял, что в начале следующего года вполне реально открыть два переговорных кластера с Европейским Союзом.
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... Нове словечко в тему зайшло - для слабо розвинених!...
Пустопорожня, потужна, незламна... балаканина!...
"Зстарівшись, Мавпа слабувать очима стала; А від людей вона чувала, Що зло оце - ще не великії чорти: Варт Окуляри завести."
Все?
Вже все злили в унітаз та забули?
Як і всі попередні "плани", "саміти", "формули", ...
Ну що ж, великий дякула, слова "незламно" та "потужно" ти вже спаплюжило. На черзі іноземні/запозичені "кластер", "трек" і т.п.?