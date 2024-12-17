Украина стремится открыть все переговорные кластеры с ЕС в 2025 году, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в 2025 году Украина планирует открыть в переговорах о вступлении в ЕС все шесть тематических кластеров.

Об этом он заявил во время Всеукраинского конгресса местных и региональных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"За время председательства Польши в Евросоюзе мы рассчитываем открыть как минимум два кластера. Если честно, то у нас есть амбициозная цель, очень амбициозная - открыть в следующем году все кластеры", - подчеркнул Зеленский.

Для достижения этой цели президент подчеркнул необходимость активной законодательной работы Верховной Рады без отвлечения на "предвыборные разговоры".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что Украина уже согласовала план открытия переговорных разделов вместе с Польшей и Данией, которые будут председательствовать в ЕС в 2025 году.

Напомним, еще недавно Зеленский заявлял, что в начале следующего года вполне реально открыть два переговорных кластера с Европейским Союзом.