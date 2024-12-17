Украина и ЕС составили план открытия первых 15 переговорных разделов в 2025 году, - Стефанишина
Вместе с европейскими партнерами Украина составила план открытия переговорных разделов по вступлению в Евросоюз.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы достаточно положительно движемся в вопросе переговоров (относительно членства Украины в ЕС. - Ред.) ... Украину уже посетила (4 декабря. - Ред.) министр по европейским делам Дании Мари Бьерре Хольст и спланировала Датское председательство, открытие переговорных разделов, которые планируют на Датское председательство", - отметила она во время онлайн-выступления на Конгрессе местных и региональных властей.
По словам Стефанишиной, Украина вместе с польской стороной и новым еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос также спланировала, как можно открыть первые 15 переговорных разделов, касающихся верховенства права, уже в первом полугодии 2025 года.
"Это абсолютно возможно. Украина движется динамично, у нас положительная оценка по результатам отчета о расширении, у нас есть договоренности относительно наших обязательств, которые мы должны выполнить, и всех предпосылок для открытия второго кластера", - добавила вице-премьер.
В то же время, подчеркнула Стефанишина, переговорный процесс будет непростым, потому что, кроме нашей работы, надо также договариваться с 27 государствами-членами ЕС об открытии каждого кластера.
"Безусловно, мы понимаем, что основные решения приходятся на апрель - это политические процессы в Польше. Но, я думаю, что страны ЕС, и Брюссель, и в первую очередь Украина, осознают, что есть конкретный план действий, который позволит избежать влияния этих процессов на важные стратегические решения для Украины", - подытожила вице-премьер.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в начале следующего года вполне реально открыть два переговорных кластера с Европейским Союзом.
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Бо ******* постійно ця тьотя та видає бажане за дійсне.