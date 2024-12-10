Зеленский обсудил с Туском вопрос прогресса Украины на евроинтеграционном пути
Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку дружественной Польши и реализацию очередного пакета военной помощи.
"Обсудили вопросы прогресса Украины на евроинтеграционном треке и приоритеты полугодового председательства Польши в Совете ЕС, которое начнется в январе", - отметил премьер.
Стороны также договорились об обмене визитами в ближайшее время для "лучшей координации совместных действий".
Напомним, ранее Туск заявлял, что на время председательства Польши в Совете Европейского Союза могут прийтись знаковые события относительно войны и мира в Украине.
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А може: "Зеленський поговорив З телефоном"?
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Тепер про нього пишуть що не може бути Нотр Дам де Парі без такого повернення обідраного поца горбуна