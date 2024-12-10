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Зеленский обсудил с Туском вопрос прогресса Украины на евроинтеграционном пути

Зеленський обговорив з Туском головування Польщі в ЄС

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку дружественной Польши и реализацию очередного пакета военной помощи.

"Обсудили вопросы прогресса Украины на евроинтеграционном треке и приоритеты полугодового председательства Польши в Совете ЕС, которое начнется в январе", - отметил премьер.

Стороны также договорились об обмене визитами в ближайшее время для "лучшей координации совместных действий".

Читайте также: Мирные переговоры могут начаться уже этой зимой, - Туск

Напомним, ранее Туск заявлял, что на время председательства Польши в Совете Европейского Союза могут прийтись знаковые события относительно войны и мира в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) Польша (8407) Туск Дональд (733) членство в ЕС (1010)


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Топ комментарии
+4
Сказав поляк коли вони знову кордони поперекривають?
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10.12.2024 20:33
+2
Шо воно вживає????який прогрес ????шлях куди??? В середньовіччя?????
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10.12.2024 20:41
+1
Акі бджола
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10.12.2024 20:49
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Сказав поляк коли вони знову кордони поперекривають?
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10.12.2024 20:33 Ответить
Так хто тібі мішає-прояви свою громадянську позицію...
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10.12.2024 20:43 Ответить
Шо воно вживає????який прогрес ????шлях куди??? В середньовіччя?????
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10.12.2024 20:41 Ответить
"...Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном із премʼєр-міністром Польщі..." - у Шмигаля на телефоні кошти закінчилися і він попросив Боневтіка скористатися його телефоном? От Зеля і розпочав розмову....
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10.12.2024 20:42 Ответить
Акі бджола
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10.12.2024 20:49 Ответить
"...Зеленський поговорив телефоном..." Джерело: https://censor.net/ua/n3524425

А може: "Зеленський поговорив З телефоном"?
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10.12.2024 20:53 Ответить
Цей конфєрансье ще й дзвонить кудись?
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10.12.2024 20:54 Ответить
помилився номером. довелось про щось говорити
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10.12.2024 21:03 Ответить
Зеленський обговорив з Туском питання прогресу України
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10.12.2024 20:56 Ответить
Господи та турки Н - ну кількість років в ЄС стукають, нащо цей відвертий пздж ні про що.
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10.12.2024 20:57 Ответить
"питання прогресу"- лапша на вуха "мудрого наріду"
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10.12.2024 21:03 Ответить
питання прогресу України на євроінтеграційному шляху:
- Пішли ви ******!
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10.12.2024 21:20 Ответить
да, прогресс сразу почуствовался- прямь завтра, ну смех и грех
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10.12.2024 21:35 Ответить
Хто не знає зелю?
Тепер про нього пишуть що не може бути Нотр Дам де Парі без такого повернення обідраного поца горбуна
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10.12.2024 22:20 Ответить
 
 