Зеленский обсудил с Туском вопрос прогресса Украины на евроинтеграционном пути

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку дружественной Польши и реализацию очередного пакета военной помощи.

"Обсудили вопросы прогресса Украины на евроинтеграционном треке и приоритеты полугодового председательства Польши в Совете ЕС, которое начнется в январе", - отметил премьер.

Стороны также договорились об обмене визитами в ближайшее время для "лучшей координации совместных действий".

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Напомним, ранее Туск заявлял, что на время председательства Польши в Совете Европейского Союза могут прийтись знаковые события относительно войны и мира в Украине.