Во время председательства Польши в Совете ЕС ждем знаковых событий относительно мира и войны в Украине, - Туск

На время председательства Польши в Совете Европейского Союза могут прийтись знаковые события относительно войны и мира в Украине.

Об этом заявил глава правительства Польши Дональд Туск, пишет "ЕП" со ссылкой на "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Туск, полугодовое председательство Польши в Совете ЕС, которое начнется 1 января 2025 года, будет особенным, поскольку "приходится на особое время".

""Наши приоритеты не являются рутинными. Мы ждем, возможно, знаковых событий относительно войны и мира к востоку от нашей границы... То, что нас ждет - и это задача польского председательства - это глубокая корректировка некоторых европейских приоритетов. Некоторые из них уже медленно созревают для этого", - сказал Туск.

Польский премьер сказал, что ближайшее время будет также моментом, когда "мы должны будем громко сказать Европе", что "настало время для полного пробуждения". По его словам, Европейский Союз должен стать организмом, способным не только к выживанию, но и к "политическому наступлению".

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"Мы будем очень решительно настроены на то, чтобы Европа в очень многих вопросах думала по-польски",- добавил Туск.

Польское председательство в Совете ЕС начнется 1 января 2025 года. До конца нынешнего года продлится венгерское председательство.

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