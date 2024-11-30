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Польша будет строить "Восточный щит" на границе с Украиной, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее и там, - Туск. ФОТО

Польша начнет строительство укреплений "Восточный щит" не только на границе с Россией и Беларусью, а также и на границе с Украиной.

Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита к первому построенному участку укреплений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio и TVN24.

По его словам, благодаря строительству "Восточного щита" Варминско-Мазурское, Подляское, Люблинское и Подкарпатское воеводства, которые находятся на польской границе, станут более безопасными.

Східний щит: Туск каже, що Польща будуватиме на кордоні з Україною

В то же время он подчеркнул, что никакого принудительного перемещения людей не будет.

По словам Туска, "чем лучше охраняется польская граница, тем менее доступна она для тех, кто имел бы плохие намерения".

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Все, что мы делаем здесь, а также будем делать на границе с Беларусью и Украиной, направлено на сдерживание и отпугивание вероятного агрессора, поэтому это действительно инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но сейчас вся Европа наблюдает с большим удовольствием и поддержит эти инвестиции и нашу деятельность, если это будет необходимо. Наша деятельность также будет касаться безопасности границы с Украиной - по другим причинам, но мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее на всей длине восточной границы", - добавил премьер Польши.

Напомним, что "Восточный щит" - это проект польского министерства обороны и Генштаба.

В 2022 году Польша построила на границе с Беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км, а также установила современную систему электронного мониторинга.

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граница (5258) Польша (8399) Туск Дональд (732) фортификации (118)


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Топ комментарии
+28
Якщо не дай Бог росіяни колись попруть з білорусі на Ковель чи Рівне (а я нагадаю, що цей варіант був на всіх західних шпальтах, коли вагнерівці дислокувались в білорусі) , то в такому разі кордон Польщі буде голий.

Це тільки мудрі вкраїнчики розміновуються, відводять війська, скорочують програми і продають зброю.

А тупі поляки, знаючи що кілька років їм нічого не загрожує, закривають всі уразливі місця. Лохи, а могли б на шашлики.
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30.11.2024 15:24
+25
Така собі новина... Скоріше за все поляки щось знають....
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30.11.2024 15:14
+24
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30.11.2024 15:15
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Польща має право будувати "щит" хоч зі сходу, хоч зі сторони заходу. Але зі сторони заходу країни НАТО. І це справа поляк як їм захищати своїх громадян і польський народ своїй владі довіряє. А український народ під час війни з найлютішим ворогом українців на пленеті Земля за всі часи свого існування, вибрав Верховним Головнокомандувачем того, хто цю Україну обливав брудом і навіть не збирався її захищати і чотирижди відкосив від повісток, а перед наступом кацапів по всьому фронтиу, вигнав з лав ЗСУ Головкома Залужного і 16 досвідчених генерала Генштабу.
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30.11.2024 17:12 Ответить
а я казав що це ворожа країна мені не вірили
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30.11.2024 17:29 Ответить
Їм треба не щит будувати, а на наших помилках вчитись.
А саме - мілітаризувати суспільство. Не силовиків як в нас. Зброярські клуби - це дуже консервована річ. Це не той розмах в розвиток.

Вже зменшувати бази продуктового збереження, а також сировини (паливо). Торгові центри всі будуть знецінені касторама, ашани бо це цілі.
Намагатись робити регіони енергонезалежними від монопольного сервісу.
Будувати малоповерхові будинки з безпечними кімнатами.
Щит, то пілюля - не обдурюйте людей назвами. Бо матимете зневіру і роз'єднаність в діях.
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30.11.2024 17:32 Ответить
ще один доказ того, що Україну в НАТО не збиралися і не збираються брати. Полігон, незмінне поле бою, сіра зона - от яку роль відвело НАТО для України, то вже стало зрозумілим і очевидним.
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30.11.2024 17:51 Ответить
Тільки москаль пердне - поляк уже обісрався ! Фермери ваші перекриють кордон -- жодна собака не проскочить !!!
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30.11.2024 18:29 Ответить
а наші придурки їм погодження на ексгумацію дали. Ідіоти
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30.11.2024 18:58 Ответить
Таке може бути що то використають щоб налаштувати поляків проти України
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30.11.2024 19:32 Ответить
Що будувати полякам "щити" чи асфальтні дороги - їх особиста справа. Я не пам'ятаю, критикували поляки Зеленського і його команду, які під час війни будували дороги чи ні? Сунули сюди свого носа чи ні? А українці дуже мудрі, вибрали у 2019 році майже свою погибель і ще дають поради тим, що давно в ЄС і НАТО і почуваються непогано у дружній і ситій європейській сім'ї.
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30.11.2024 21:36 Ответить
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