Польша будет строить "Восточный щит" на границе с Украиной, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее и там, - Туск. ФОТО

Польша начнет строительство укреплений "Восточный щит" не только на границе с Россией и Беларусью, а также и на границе с Украиной.

Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита к первому построенному участку укреплений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio и TVN24.

По его словам, благодаря строительству "Восточного щита" Варминско-Мазурское, Подляское, Люблинское и Подкарпатское воеводства, которые находятся на польской границе, станут более безопасными.

В то же время он подчеркнул, что никакого принудительного перемещения людей не будет.

По словам Туска, "чем лучше охраняется польская граница, тем менее доступна она для тех, кто имел бы плохие намерения".

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Все, что мы делаем здесь, а также будем делать на границе с Беларусью и Украиной, направлено на сдерживание и отпугивание вероятного агрессора, поэтому это действительно инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но сейчас вся Европа наблюдает с большим удовольствием и поддержит эти инвестиции и нашу деятельность, если это будет необходимо. Наша деятельность также будет касаться безопасности границы с Украиной - по другим причинам, но мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее на всей длине восточной границы", - добавил премьер Польши.

Напомним, что "Восточный щит" - это проект польского министерства обороны и Генштаба.

В 2022 году Польша построила на границе с Беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км, а также установила современную систему электронного мониторинга.

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