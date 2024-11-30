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Польща будуватиме "Східний щит" на кордоні з Україною, щоб поляки почувалися безпечніше і там, - Туск. ФОТО

Польща почне будівництво укріплень "Східний щит" не тільки на кордоні з Росією та Білоруссю, а також і на кордоні з Україною. 

Про це сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio та TVN24.

За його словами, завдяки будівництву "Східного щита" Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства, які знаходяться на польському прикордонні, стануть безпечнішими. 

Східний щит: Туск каже, що Польща будуватиме на кордоні з Україною

Водночас він наголосив, що жодного примусового переміщення людей не буде.

За словами Туска, "чим краще охороняється польський кордон, тим менш доступний він для тих, хто мав би погані наміри".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці в протистоянні російській агресії борються й за нашу безпеку, - Туск

Усе, що ми робимо тут, а також будемо робити на кордоні з Білоруссю та Україною, спрямоване на стримування й відлякування ймовірного агресора, тому це дійсно інвестиція в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але зараз вся Європа спостерігає з великим задоволенням і підтримає ці інвестиції та нашу діяльність, якщо це буде необхідно. Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною — з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону", - додав прем'єр Польщі.

Нагадаємо, що "Східний щит" — це проєкт польського ​​міністерства оборони та Генштабу.

У 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, а також встановила сучасну систему електронного моніторингу. 

Читайте також: "Східний щит": Польща почала будівництво лінії укріплень на кордоні з РФ та Білоруссю. ФОТО

Автор: 

кордон (4762) Польща (8494) Туск Дональд (514) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+28
Якщо не дай Бог росіяни колись попруть з білорусі на Ковель чи Рівне (а я нагадаю, що цей варіант був на всіх західних шпальтах, коли вагнерівці дислокувались в білорусі) , то в такому разі кордон Польщі буде голий.

Це тільки мудрі вкраїнчики розміновуються, відводять війська, скорочують програми і продають зброю.

А тупі поляки, знаючи що кілька років їм нічого не загрожує, закривають всі уразливі місця. Лохи, а могли б на шашлики.
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30.11.2024 15:24
+25
Така собі новина... Скоріше за все поляки щось знають....
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30.11.2024 15:14
+24
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30.11.2024 15:15
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Польща має право будувати "щит" хоч зі сходу, хоч зі сторони заходу. Але зі сторони заходу країни НАТО. І це справа поляк як їм захищати своїх громадян і польський народ своїй владі довіряє. А український народ під час війни з найлютішим ворогом українців на пленеті Земля за всі часи свого існування, вибрав Верховним Головнокомандувачем того, хто цю Україну обливав брудом і навіть не збирався її захищати і чотирижди відкосив від повісток, а перед наступом кацапів по всьому фронтиу, вигнав з лав ЗСУ Головкома Залужного і 16 досвідчених генерала Генштабу.
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30.11.2024 17:12 Відповісти
а я казав що це ворожа країна мені не вірили
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30.11.2024 17:29 Відповісти
Їм треба не щит будувати, а на наших помилках вчитись.
А саме - мілітаризувати суспільство. Не силовиків як в нас. Зброярські клуби - це дуже консервована річ. Це не той розмах в розвиток.

Вже зменшувати бази продуктового збереження, а також сировини (паливо). Торгові центри всі будуть знецінені касторама, ашани бо це цілі.
Намагатись робити регіони енергонезалежними від монопольного сервісу.
Будувати малоповерхові будинки з безпечними кімнатами.
Щит, то пілюля - не обдурюйте людей назвами. Бо матимете зневіру і роз'єднаність в діях.
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30.11.2024 17:32 Відповісти
ще один доказ того, що Україну в НАТО не збиралися і не збираються брати. Полігон, незмінне поле бою, сіра зона - от яку роль відвело НАТО для України, то вже стало зрозумілим і очевидним.
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30.11.2024 17:51 Відповісти
Тільки москаль пердне - поляк уже обісрався ! Фермери ваші перекриють кордон -- жодна собака не проскочить !!!
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30.11.2024 18:29 Відповісти
а наші придурки їм погодження на ексгумацію дали. Ідіоти
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30.11.2024 18:58 Відповісти
Таке може бути що то використають щоб налаштувати поляків проти України
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30.11.2024 19:32 Відповісти
Що будувати полякам "щити" чи асфальтні дороги - їх особиста справа. Я не пам'ятаю, критикували поляки Зеленського і його команду, які під час війни будували дороги чи ні? Сунули сюди свого носа чи ні? А українці дуже мудрі, вибрали у 2019 році майже свою погибель і ще дають поради тим, що давно в ЄС і НАТО і почуваються непогано у дружній і ситій європейській сім'ї.
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30.11.2024 21:36 Відповісти
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