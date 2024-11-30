Польща будуватиме "Східний щит" на кордоні з Україною, щоб поляки почувалися безпечніше і там, - Туск. ФОТО

Польща почне будівництво укріплень "Східний щит" не тільки на кордоні з Росією та Білоруссю, а також і на кордоні з Україною.

Про це сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio та TVN24.

За його словами, завдяки будівництву "Східного щита" Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства, які знаходяться на польському прикордонні, стануть безпечнішими.

Водночас він наголосив, що жодного примусового переміщення людей не буде.

За словами Туска, "чим краще охороняється польський кордон, тим менш доступний він для тих, хто мав би погані наміри".

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Усе, що ми робимо тут, а також будемо робити на кордоні з Білоруссю та Україною, спрямоване на стримування й відлякування ймовірного агресора, тому це дійсно інвестиція в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але зараз вся Європа спостерігає з великим задоволенням і підтримає ці інвестиції та нашу діяльність, якщо це буде необхідно. Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною — з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону", - додав прем'єр Польщі.

Нагадаємо, що "Східний щит" — це проєкт польського ​​міністерства оборони та Генштабу.

У 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, а також встановила сучасну систему електронного моніторингу.

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