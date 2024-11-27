Українці в протистоянні російській агресії борються й за нашу безпеку, - Туск

У протистоянні російській агресії українці борються не лише за власну безпеку, а й за європейську.

Про це під час пресконференції після зустрічі прем'єр-міністрів Північних і Балтійських країн у Швеції заявив глава польського уряду Дональд Туск, повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Українські військові в протистоянні російській агресії водночас борються за нашу безпеку",- сказав Туск.

Він наголосив, що наразі питання європейської безпеки є ключовими.

"Усі наші дискусії сьогодні зосереджені на одній фундаментальній темі: безпека нашого континенту і нашого регіону. Зростає загроза, якій ми повинні протистояти, це очевидно. Українці, які відбивають російські атаки, роблять нас безпечнішими. Завдяки їм ймовірність катастрофи менша", - заявив очільник уряду Польщі.

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Своєю чергою шведський колега Туска Ульф Крістерссон заявив, що Європейський Союз підтримуватиме виробництво боєприпасів для України та її євроатлантичні прагнення.

"Ми збільшимо наші зусилля, особливо ті, що стосуються промислового виробництва в Україні. Ми будемо інвестувати, щоби збільшити постачання боєприпасів в Україну. Ми також посилимо український енергетичний сектор узимку. Ми також підтримуємо Україну на її шляху до Європейського Союзу та НАТО", - сказав прем'єр-міністр Швеції.

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