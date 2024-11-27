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Новини Війна
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Українці в протистоянні російській агресії борються й за нашу безпеку, - Туск

Туск про боротьбу українців

У протистоянні російській агресії українці борються не лише за власну безпеку, а й за європейську.

Про це під час пресконференції після зустрічі прем'єр-міністрів Північних і Балтійських країн у Швеції заявив глава польського уряду Дональд Туск, повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Українські військові в протистоянні російській агресії водночас борються за нашу безпеку",- сказав Туск.

Він наголосив, що наразі питання європейської безпеки є ключовими.

"Усі наші дискусії сьогодні зосереджені на одній фундаментальній темі: безпека нашого континенту і нашого регіону. Зростає загроза, якій ми повинні протистояти, це очевидно. Українці, які відбивають російські атаки, роблять нас безпечнішими. Завдяки їм ймовірність катастрофи менша", - заявив очільник уряду Польщі.

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Своєю чергою шведський колега Туска Ульф Крістерссон заявив, що Європейський Союз підтримуватиме виробництво боєприпасів для України та її євроатлантичні прагнення.

"Ми збільшимо наші зусилля, особливо ті, що стосуються промислового виробництва в Україні. Ми будемо інвестувати, щоби збільшити постачання боєприпасів в Україну. Ми також посилимо український енергетичний сектор узимку. Ми також підтримуємо Україну на її шляху до Європейського Союзу та НАТО", - сказав прем'єр-міністр Швеції.

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Автор: 

безпека (927) Польща (8471) Туск (512) Швеція (948) Євросоюз (13306)


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вірно пане Туск "...за Вашу безпеку..." бо Вам треба зробити ексгумацію перекрити польський кордон для укрбізнесу ібезпекою займатися ніколи.
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28.11.2024 06:00 Відповісти
польські фермери забезпечили вашу "безпеку"
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28.11.2024 06:23 Відповісти
Угомони своих жлобов поганых на границе и разберись с раzziйской агентурой
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28.11.2024 08:30 Відповісти
Безпеку для Польщі треба забезпечувати в Україні повним байкотом всіх польських товарів,→→◇◆♧♣★♡♥
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28.11.2024 08:49 Відповісти
 
 