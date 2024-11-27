Сім країн Європи пообіцяли збільшити постачання боєприпасів в Україну
Сім країн Європи планують збільшити допомогу Україні вже найближчими місяцями. Зокрема, йдеться про постачання боєприпасів.
Про це йдеться у спільній заяві глав урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі і Швеції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Прем'єр-міністри зазначили, що Україна має бути в змозі протистояти російській агресії, щоб забезпечити всеосяжний, справедливий та міцний мир.
"Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, у тому числі українській оборонній промисловості, і інвестуватимемо в забезпечення більшої кількості боєприпасів для України", - сказано в заяві.
Також країни запевнили, що віддані зміцненню стримування та оборони проти звичайних та гібридних атак, а також розширенню санкцій проти Росії та проти тих, хто підтримує російську агресію.
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А що так мало? Одинадцять років тому мудрий нарід вважав, що весь світ з ними.
"Україна має здолати агресію Росії, забезпечити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, в тому числі українській оборонній промисловості, і будемо інвестувати в те, щоб Україна отримала більше ***********. Мужність і стійкість України буде підкріплено сильною та непохитною підтримкою наших країн, невід'ємною частиною якої є військова допомога. Ми заохочуємо інших робити те саме."