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Новини Допомога Україні
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Сім країн Європи пообіцяли збільшити постачання боєприпасів в Україну

Боєприпаси

Сім країн Європи планують збільшити допомогу Україні вже найближчими місяцями. Зокрема, йдеться про постачання боєприпасів.

Про це йдеться у спільній заяві глав урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі і Швеції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Прем'єр-міністри зазначили, що Україна має бути в змозі протистояти російській агресії, щоб забезпечити всеосяжний, справедливий та міцний мир.

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"Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, у тому числі українській оборонній промисловості, і інвестуватимемо в забезпечення більшої кількості боєприпасів для України", - сказано в заяві.

Також країни запевнили, що віддані зміцненню стримування та оборони проти звичайних та гібридних атак, а також розширенню санкцій проти Росії та проти тих, хто підтримує російську агресію.

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Автор: 

боєприпаси (2260) Данія (765) Латвія (1342) Норвегія (755) Польща (8471) допомога (8280) Фінляндія (1292) Швеція (948) Естонія (1593)


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Шо ж нас все завтраками годують - а хлопцям на Донбасі зброя потрібна ще на вчора
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27.11.2024 19:02 Відповісти
Вони ,,обіцяють" поки кндр рашці без оголошень постачає!
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27.11.2024 19:03 Відповісти
Обіцяного що?....Три роки чекають. Якраз для України.
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27.11.2024 19:06 Відповісти
"Сім країн Європи"
--------
А що так мало? Одинадцять років тому мудрий нарід вважав, що весь світ з ними.
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27.11.2024 19:16 Відповісти
кацап,тут водкі нема
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27.11.2024 19:21 Відповісти
Рано радієш, антимайданівська вата.
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27.11.2024 19:23 Відповісти
Поки сонце зiйде, роса очi виiсть
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27.11.2024 19:22 Відповісти
чех Павел,як пообіцяв 800.000 тисяч ,плюс ЄС -1 млн, до березня,то захисники України ще до сьогодні не знють коли і з якого боку будуть підвозити їм ********** ,,,
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27.11.2024 19:27 Відповісти
Той випадок коли не варто коментувати заголовок. Немає у заяві прямої обіцянки збільшення постачання ***********:
"Україна має здолати агресію Росії, забезпечити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, в тому числі українській оборонній промисловості, і будемо інвестувати в те, щоб Україна отримала більше ***********. Мужність і стійкість України буде підкріплено сильною та непохитною підтримкою наших країн, невід'ємною частиною якої є військова допомога. Ми заохочуємо інших робити те саме."
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27.11.2024 19:28 Відповісти
 
 