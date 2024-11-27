Сім країн Європи пообіцяли збільшити постачання боєприпасів в Україну

Сім країн Європи планують збільшити допомогу Україні вже найближчими місяцями. Зокрема, йдеться про постачання боєприпасів.

Про це йдеться у спільній заяві глав урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі і Швеції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Прем'єр-міністри зазначили, що Україна має бути в змозі протистояти російській агресії, щоб забезпечити всеосяжний, справедливий та міцний мир.

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"Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, у тому числі українській оборонній промисловості, і інвестуватимемо в забезпечення більшої кількості боєприпасів для України", - сказано в заяві.

Також країни запевнили, що віддані зміцненню стримування та оборони проти звичайних та гібридних атак, а також розширенню санкцій проти Росії та проти тих, хто підтримує російську агресію.

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