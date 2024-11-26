Виробництво у ЄС ще не розігналося. Чеська ініціатива у 2025 році буде продовжена, вже знайшли Україні багато снарядів, - Ліпавський

Україна потребуватиме боєприпасів у 2025 році, тому так звана чеська ініціатива буде продовжена.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю Європейській правді, відповідаючи на питання, що буде із чеською ініціативою, яка допомогає закуповувати боєприпаси ЗСУ у третіх країнах, передає Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала разом з прем'єр-міністром Данії та прем'єр-міністром Нідерландів вже домовилися продовжити це у 2025 році <...> На 2025 рік ми вже знайшли велику кількість вже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можливо викупити для ЗСУ", – сказав він, додавши, що наступного року Україна так само потребуватиме снарядів.

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Кажучи про боєприпаси для ЗСУ у поточному році, чеський міністр запевнив, що все те, що планувалося, буде зроблено.

"Цього року ми пообіцяли, що у разі достатньої міжнародної підтримки закупимо і передамо до ЗСУ пів мільйона боєприпасів великого калібру. І ми це виконаємо", — каже Ліпавський.

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Глава МЗС Чехії не зміг сказати, скільки точно снарядів було передано і скільки ще буде, але його колеги, які відповідальні за цю схему, запевнили його, що необхідний показник буде досягнутий до кінця 2024 року.

Чеський міністр також розповів, що значна частина боєприпасів йде зі складів.

"Зважаючи на те, що оборонне виробництво у ЄС ще не розігналося, ми знайшли запаси снарядів по всьому світу і викуповуємо їх", — повідомив глава МЗС Чехії.

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За його словами, частину снарядів відновлюють, щоб вони точно були у робочому стані, а вже потім відправляють в Україну.