Розраховуємо, що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні бригад і батальйонів ЗСУ, - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у відеоконференції з міністрами оборони Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі. Очільники оборонних відомств обговорили нагальні потреби ЗСУ, а також пріортетні напрями допомоги України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Умєров наголосив, що захисники України повинні бути забезпечені усім необхідним для того, щоб покласти край російській агресії.

"Розраховуємо на те, що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні наших бригад і батальйонів. Маємо успішний досвід співпраці з Францією, яка забезпечила підготовку однієї з українських бригад, а також надала їй бронетехніку", - заявив міністр.

Інший напрям підтримки, за словами глави Міноборони, - посилення української протиповітряної оборони напередодні зими. Умєров зауважив, що ворог не полишає спроб знищити українську критичну інфраструктуру, тож Україна потребує більше систем ППО та боєприпасів до них.

"Наступним важливим питанням є артилерійські боєприпаси. Дякую нашим європейським партнерам за надання Україні 1 млн артснарядів. Однак нам потрібно більше, щоб досягти паритету з ворогом", - сказав міністр.

Також очільник відомства зазначив, що спільно із союзниками Україна вже розвиває потенціал вітчизняної оборонної індустрії.

"Ми пропонуємо країнам вільного світу передавати нам технології та започатковувати стратегічні партнерства з нашою промисловістю", - розповів Умєров.

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Серед галузей, в яких Україна вбачає значні можливості для співпраці:

Партнерство у виробництві 155-мм боєприпасів;

Локалізація в Україні виробництва систем протиповітряної оборони та ракет, а також партнерство для розвитку українських систем ППО;

Локалізація виробництва важкої бронетехніки та артилерійських систем;

Партнерство у сфері оборонних технологій, таких як автономні системи, РЕБ, радари.

Умєров додав, що Україна відкрита до нових ініціатив, які допоможуть швидко задовольнити потреби воїнів ЗСУ у 2025 році.

"Водночас з державами-союзниками плануємо провести аудит допомоги, наданої протягом 2022, 2023 та 2024 років. Нам потрібно визначити, які моделі підтримки України працювали найкраще, і масштабувати їх... Маємо діяти сміливо та злагоджено. Тільки так зможемо досягти справедливого тривалого миру в Європі", - заявив глава Міноборони.

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