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Розраховуємо, що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні бригад і батальйонів ЗСУ, - Умєров

Умєров обговорив потреби ЗСУ із європейськими колегами

Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у відеоконференції з міністрами оборони Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі. Очільники оборонних відомств обговорили нагальні потреби ЗСУ, а також пріортетні напрями допомоги України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Умєров наголосив, що захисники України повинні бути забезпечені усім необхідним для того, щоб покласти край російській агресії.

"Розраховуємо на те, що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні наших бригад і батальйонів. Маємо успішний досвід співпраці з Францією, яка забезпечила підготовку однієї з українських бригад, а також надала їй бронетехніку", - заявив міністр.

Інший напрям підтримки, за словами глави Міноборони, - посилення української протиповітряної оборони напередодні зими. Умєров зауважив, що ворог не полишає спроб знищити українську критичну інфраструктуру, тож Україна потребує більше систем ППО та боєприпасів до них.

"Наступним важливим питанням є артилерійські боєприпаси. Дякую нашим європейським партнерам за надання Україні 1 млн артснарядів. Однак нам потрібно більше, щоб досягти паритету з ворогом", - сказав міністр.

Також очільник відомства зазначив, що спільно із союзниками Україна вже розвиває потенціал вітчизняної оборонної індустрії. 

"Ми пропонуємо країнам вільного світу передавати нам технології та започатковувати стратегічні партнерства з нашою промисловістю", - розповів Умєров.

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Серед галузей, в яких Україна вбачає значні можливості для співпраці:

  • Партнерство у виробництві 155-мм боєприпасів;
  • Локалізація в Україні виробництва систем протиповітряної оборони та ракет, а також партнерство для розвитку українських систем ППО;
  • Локалізація виробництва важкої бронетехніки та артилерійських систем;
  • Партнерство у сфері оборонних технологій, таких як автономні системи, РЕБ, радари.

Умєров додав, що Україна відкрита до нових ініціатив, які допоможуть швидко задовольнити потреби воїнів ЗСУ у 2025 році.

"Водночас з державами-союзниками плануємо провести аудит допомоги, наданої протягом 2022, 2023 та 2024 років. Нам потрібно визначити, які моделі підтримки України працювали найкраще, і масштабувати їх... Маємо діяти сміливо та злагоджено. Тільки так зможемо досягти справедливого тривалого миру в Європі", - заявив глава Міноборони.

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Автор: 

боєприпаси (2269) Міноборони (7355) ППО (3183) ЗСУ (7540) Умєров Рустем (606)


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Топ коментарі
+21
Бл* а нахера нам ти ,дЄрмак і ЗеШапіто. Якщо все забезпечувати мають партнери
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25.11.2024 21:38
+15
Умєров! Де міни?
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25.11.2024 21:43
+13
Все, потужний менеджмент Зеленського завершився так і не розпочавшись. Навіть на просту мінометну мину тями не вистачило! Вся надія на "поганих" партнерів!
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25.11.2024 21:44
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Бл* а нахера нам ти ,дЄрмак і ЗеШапіто. Якщо все забезпечувати мають партнери
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25.11.2024 21:38 Відповісти
Вони теж потужно працюють, наприклад, на бракованих мінах 25 ярдів гривень розікрали
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25.11.2024 22:00 Відповісти
Найкращі моделі допомоги, це звичайно ж кеш, всі розраховують на подальше продовження.
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25.11.2024 21:38 Відповісти
Умєров! Де міни?
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25.11.2024 21:43 Відповісти
Було б добре - це ж не гроші на карман
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25.11.2024 21:43 Відповісти
Все, потужний менеджмент Зеленського завершився так і не розпочавшись. Навіть на просту мінометну мину тями не вистачило! Вся надія на "поганих" партнерів!
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25.11.2024 21:44 Відповісти
Цікаво, чим зацікавили тих депутатів, у тому числі й опозиційних до влади, що вони дали свої голоси за Умєрова як за МО? А там таких голодних ротів було 300+.)
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25.11.2024 21:45 Відповісти
потужний попрошайка
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25.11.2024 21:50 Відповісти
постачання бракованих мін умєровим, чи його людьми на лінію фронту
вбило сотні, а може й тисячі наших воїнів. бо одні не змогли накрити наступ, та були подавлені. другі не прикрили наших штурмовиків, яких ліквідували підари, треті не знишили орські позиції,
бо воно не стріляє...
і виявили брак не ОТК заводу, не комісія МО умєрова.
бо...
не було проведено випробування якості.
людина, яку малиб звільнити з посади разом з тими кого він призначив, двинув таке речення:
захисники України мають бути забеспечені усім необхідним!!!!!!
а це не плювок в обличчя тим самим захисникам?????
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25.11.2024 21:55 Відповісти
Реально окуївші зелебоби вирішили що вони всесильні бо пуйло їм наобіцяв з три короба за здачу України. А ці дурки повірили
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25.11.2024 21:55 Відповісти
Коли кошти розікрали - тільки й залишається сподіватися, "що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні бригад і батальйонів ЗСУ"
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25.11.2024 21:55 Відповісти
Так а шо 5-6 потужних манагерів?
Обісрались?
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25.11.2024 21:56 Відповісти
Дайте нам усе а ми швидко це все уграємо в черговій авантюрі і будемо гучно розказувати які всі навкруги нас такі погані.
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25.11.2024 21:57 Відповісти
Ці підари вже забезпечення всієї країни на партнерів переклали. В один день партнери просто плюнуть і пошлють це корупційне брехливе кодло куди подалі.
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25.11.2024 22:02 Відповісти
Думаю не пошлють, вони терплять бо реально розуміють що Україна є рубежем між ними та росією. А ось виплекати та народити нового міні диктатора посеред Європи вони не свідомо можуть.
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25.11.2024 22:47 Відповісти
Та вже народили. Гундос узурпував владу та перетворює Україну на міні-паРашу. Цікаво, що буде робити Захід, коли до них дійде, що той, хто мав бороти дракона, сам ним став?
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25.11.2024 22:59 Відповісти
тоді нахер нам міністр оборони??
щоби єрмакові кіздити
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25.11.2024 22:03 Відповісти
Та тоді чесно буде - нехай в раді сидять європейські депутати та міністри. Чесно хз зна що.
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25.11.2024 22:45 Відповісти
Візьмуть на себе ініціативу оснащення ...
А на який йух існує ціле МО, отримуючи не малі зарплати, квартири, охорону, привілеї тощо
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25.11.2024 22:47 Відповісти
Те що без західної допомоги нам самим не впоратися-це цілком очевидно. Але "Розраховуємо на те, що партнери візьмуть на себе ініціативу"-це виглядає як мінімум некомпетентно. Тому що ініціатива щодо допомоги-має бути нашою. Міністр має переконувати партнерів, а не навпаки.
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25.11.2024 23:06 Відповісти
Гандон де міни ,чи футболку закачати ,ні с такими гондолами один міністр яйця по 17 ,це чмо зелене крадій на мінах ,бидло не застрелиться ,бо СБУ теж ублюдки зелені
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25.11.2024 23:12 Відповісти
Чучело
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25.11.2024 23:23 Відповісти
Так воно і є, ту бригаду з Франції (15....)оснастили по повній, техніка,озброєння все по штату дуже круто,відправили на П...,одна проблема,там 95% лс (новобранці по "різному"),без нюшки пороху.
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25.11.2024 23:49 Відповісти
"- Дайте нам зброю!!

- А ваша де?

- (проі6али..) Ааааа, вони нам не дають!!!

..тихенько крадуть гроші союзників далі…

- Дайте нам АТАКАМСи

- А де ваші Грім? Вільха? Нептун?

- (проі6али..) Ааааа, вони нам не дають!!!

..тихенько крадуть гроші союзників далі…

- Дайте нам ТНААД!

….Ми зараз тут…

Але вони продовжують тихесенько красти гроші з допомоги…

Далі буде:

- …штучна сльозка… Вони нам не допомогають, нада миритися….

Ніякого Мінську 3 на буде! Буде «Стамбул» у найгіршому вигляді…
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25.11.2024 23:51 Відповісти
Ну а умєров і Ко зі своєї сторони обіцяють подвоїти розкрадання на оснащені бригад і батальйонів.
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26.11.2024 00:29 Відповісти
З вашої точки зору МО володіє підприємствами важкої металургіі,хім.підприємствами,металообробкою?Чи ви забули кому належать вони?
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26.11.2024 04:33 Відповісти
Де міни?
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26.11.2024 07:39 Відповісти
Сурйозно....то можливо потрібно було виконувати Конституцію України, ввести СТАН ВІЙНИ, і вже все давно було б, і працювало, на перемогу, і ЗСУ....
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26.11.2024 07:43 Відповісти
Може , пане Умерла, Україну дійсно передати під зовнішні управління США та ЄС? Нахіба ви потрібні? Такий менеджмент, як у вас , доведе до пожиттєвого!))
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26.11.2024 07:07 Відповісти
Таке враження, що Умєров і ко самоусуваються від виконання своїх функціональних обов'язків...
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26.11.2024 11:14 Відповісти
По всьому світу з протягнутою рукою, читати це гидко. А потім все віддадуть за " допомогу " , землю і ресурси.
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26.11.2024 11:57 Відповісти
 
 