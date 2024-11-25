Коаліція дронів для України отримає 1,8 мільярда євро, - Умєров

Коаліція дронів, яка об'єднує 17 країн-партнерів, оголосила про виділення 1,8 мільярда євро для підтримки Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці міністр оборони Рустем Умєров.

"Про це повідомили наші партнери з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу. Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога", - йдеться у повідомленні.

Підтримка від країн, серед яких Австралія, Велика Британія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Франція, Польща, Швеція та інші, надасть Україні нові можливості для розвитку безпілотної техніки.

"Латвія виділить цього року 20 мільйонів євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 мільйонів - на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 мільйонів - на спільні закупівлі в рамках коаліції", - пише міністр.

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Навчання для пілотів

Окрім фінансової допомоги, Латвія також підписала угоду з Україною про навчання українських військових у програмі пілотування дронів.

Як зазначається у повідомленні, ця ініціатива стане важливим етапом у зміцненні оборонних можливостей України та дозволить ефективніше знищувати ворога, зберігаючи при цьому життя наших захисників.

"Безпілотники - це зброя майбутнього, яка вже зараз допомагає Україні тримати оборону і зберігати життя наших захисників. Дякую нашим партнерам за внесок у перемогу України!", - Умєров.

Що таке Коаліція дронів?

Коаліція дронів - це організація країн, які беруть участь у виробництві та передачі Україні дронів у межах постачання зброї та обладнання в Україну під час російського вторгнення для відбиття російської агресії.

Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією. Наразі в Коаліцію дронів входять 17 країн-партнерів.

Україна вже отримала тисячі дронів у межах ініціативи. Очікується, що на вже акумульовані Коаліцією кошти на спільні закупівлі (71 мільйон євро), буде закуплено та поставлено ще від 20 000 до 30 000 дронів.

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