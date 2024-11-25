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Новини
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Коаліція дронів для України отримає 1,8 мільярда євро, - Умєров

Коаліція дронів для України: 1,8 мільярда євро
Фото: Фейсбук

Коаліція дронів, яка об'єднує 17 країн-партнерів, оголосила про виділення 1,8 мільярда євро для підтримки Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці міністр оборони Рустем Умєров.

"Про це повідомили наші партнери з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу. Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога", - йдеться у повідомленні. 

Підтримка від країн, серед яких Австралія, Велика Британія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Франція, Польща, Швеція та інші, надасть Україні нові можливості для розвитку безпілотної техніки.

"Латвія виділить цього року 20 мільйонів євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 мільйонів - на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 мільйонів - на спільні закупівлі в рамках коаліції", - пише міністр.

Читайте також: Країни-учасниці Коаліції артилерії обговорили потреби Сил оборони України до 2027 року, - Міноборони

Навчання для пілотів

Окрім фінансової допомоги, Латвія також підписала угоду з Україною про навчання українських військових у програмі пілотування дронів.

Як зазначається у повідомленні, ця ініціатива стане важливим етапом у зміцненні оборонних можливостей України та дозволить ефективніше знищувати ворога, зберігаючи при цьому життя наших захисників.

"Безпілотники - це зброя майбутнього, яка вже зараз допомагає Україні тримати оборону і зберігати життя наших захисників. Дякую нашим партнерам за внесок у перемогу України!", - Умєров. 

Що таке Коаліція дронів?

Коаліція дронів - це організація країн, які беруть участь у виробництві та передачі Україні дронів у межах постачання зброї та обладнання в Україну під час російського вторгнення для відбиття російської агресії.

Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією. Наразі в Коаліцію дронів входять 17 країн-партнерів.

Україна вже отримала тисячі дронів у межах ініціативи. Очікується, що на вже акумульовані Коаліцією кошти на спільні закупівлі (71 мільйон євро), буде закуплено та поставлено ще від 20 000 до 30 000 дронів.

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Автор: 

міжнародна співпраця (62) Міноборони (7355) дрони (4689) Умєров Рустем (606)


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Топ коментарі
+10
Для дронiв - мiльярди грошей, - про це чую, та мiльйонiв дронiв не видко.
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25.11.2024 15:25
+9
тому федорова відсунули звідти і назначили резніковського яйцепокупця.
ну коли ж ви нажретесь і здохнете?
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25.11.2024 15:25
+8
Пропали гроші.
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25.11.2024 15:30
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Для дронiв - мiльярди грошей, - про це чую, та мiльйонiв дронiв не видко.
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25.11.2024 15:25 Відповісти
тому федорова відсунули звідти і назначили резніковського яйцепокупця.
ну коли ж ви нажретесь і здохнете?
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25.11.2024 15:25 Відповісти
Не дочекаємось. Треба ставити "мишоловки"...
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25.11.2024 15:28 Відповісти
Скоріше щуроловки. І великі, бо наші - кабани зажрані..
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25.11.2024 15:57 Відповісти
Літать буде так само як ті міни?...
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25.11.2024 15:27 Відповісти
коли кажуть що щось закуплять та передадуть то трішки легше
коли кажуть що передадуть кошти то вже хреново
а коли не на закупку а такі поняття як розробку, організацію, проєкт а в даному випадку на коаліцію, то точно половину списдять!!
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25.11.2024 15:27 Відповісти
Умєров! Де міни!???
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25.11.2024 15:29 Відповісти
Серед мільйона дерев.
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25.11.2024 15:31 Відповісти
Пропали гроші.
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25.11.2024 15:30 Відповісти
Прочитайте уважно статтю, п'ять мільйонів від Латвії, вкрадено вже в ній 🤣
Латвія виділить 20 мл.
10 у своїх.
5 мл спільні закупки...
а п'ять вже тютю....👋
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25.11.2024 22:08 Відповісти
Оо, тепер зрозуміло чого туди д'єрмак своє рило встромив..
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25.11.2024 15:31 Відповісти
пипець баблу ..давали б дронами
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25.11.2024 15:33 Відповісти
І жодного слова радісті про посилення України.
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25.11.2024 15:33 Відповісти
Та краще б ви гніди не крали, то було би більше коштів, ніж ви жебракуєте по всьому світу.
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25.11.2024 16:36 Відповісти
А скільки дронів отримають ЗСУ з цих грошей?
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25.11.2024 18:02 Відповісти
Замлинський знає, що з цими "копійками робити".
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25.11.2024 19:30 Відповісти
 
 